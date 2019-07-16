Мстили за извинения Путину: Дугин рассказал, кто стоял за попыткой госпереворота в Турции

В третью годовщину попытки военного госпереворота в Турции Россия начала поставку своих зенитно-ракетных систем С-400. События лета 2016 года в Турции, давшие толчок к сближению Анкары и Москвы, прокомментировал для Царьграда лидер Международного "Евразийского движения", философ, политолог Александр Дугин.

По его словам, за попыткой госпереворота в Турции, без всяких сомнений, стояли США. Путч был местью президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за извинения пред главой России Владимиром Путиным по поводу сбитого российского самолета, которые вели к улучшению отношений между Анкарой и Москвой. Более того, сам инцидент с самолетом был частью провокации с целью поссорить две страны, указывает эксперт.

"Когда это всё стало очевидным для Эрдогана, естественно, он изменил свое отношение в целом к геополитическим проблемам. И путч стал последней каплей в повороте Анкары в сторону евразийской геополитики", - сказал Александр Дугин в интервью Царьграду.

Политолог напомнил, что изначально участие Турции в НАТО обосновывалось угрозой со стороны СССР. Но сейчас оказалось, что именно центр НАТО, то есть США, представляет собой главную угрозу для безопасности Турции. Именно они поддерживают радикальных исламских террористов, курдских сепаратистов, поясняет ситуацию Александр Дугин.

"Попытка государственного переворота три года назад была последней каплей в этом процессе переориентации Турции на евразийскую геополитику и включение Турции в борьбу за многополярный мир, против американской гегемонии", - подчеркнул он.

По мнению эксперта, провал американского госпереворота в Турции, который привел к сближению с Россией, был обусловлен тремя факторами. Во-первых, это, конечно, грамотные действия России. Москва не стала пользоваться этой ситуацией для того, чтобы ослабить своего противника, а наоборот, поддержала законную власть в стране. Во-вторых, Эрдогана поддержали турецкие военные, кемалисты. Несмотря на глубокую вражду с президентом Турции, они поставили интересы государства превыше старых счетов.

И, в-третьих, Эрдоган и власти Турции были внутренне готовы к "цветной" революции. Она не стала сюрпризом, и они отреагировали на неё совершенно правильно.