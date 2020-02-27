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МС-21: что задерживает его поступление в серийное производство

27 февраля 2020, 18:09  •  87 • Аналитика

Новый российский самолет МС-21 начнут серийно производить в 2021 году. Об этом заявил вице-премьер России Юрий Борисов. Для небольшой задержки есть свои причины.


Неделей ранее руководитель «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что сроки серийного производства МС-21 оказались сдвинутыми из-за американских санкций. В Россию не будут поставляться композитные материалы из США и Японии, которые планировалось использовать при производстве самолета, и это обстоятельство заставит заменять их российскими аналогами. Результат – сдвижение сроков поступления самолета в серийное производство.



В то же время, Сергей Чемезов подчеркнул, что аналогичные композитные материалы у России уже есть, поэтому какой-то серьезной угрозой для производства самолета американские санкции не являются. В Объединенной авиастроительной корпорации утверждают, что еще в 2014 г. совместно с «Росатомом», МГУ, ВИАМ и несколькими частными компаниями была начата разработка технологии производства композитных конструкций из российских материалов. Поэтому отказываться от применения композитных материалов в конструкции крыла МС-21 отказываться не будут.

Главным партнером ОАК по производству и поставке композитных материалов для нового самолета называют завод «Росатома» по производству углеволокна, построенный не так давно в промышленном кластере «Алабуга».

Напомним, что ОАК была создана и компания «АэроКомпозит», включившая в себя конструкторское бюро, технологическое бюро, лаборатории и предприятия полного цикла в Казани и Ульяновске. Именно «АэроКомпозит» разработал «черное» крыло МС-21, включающее не только композит, но и титан и алюминий.

Композитное крыло самолета МС-21 называют одним из его главных преимуществ по сравнению с самолетами Boeing и Airbus, с которыми российскому лайнеру предстоит конкурировать. Ведь такое крыло повышает экономичность самолета и увеличивает пространство салона.

Из композитных материалов изготовлены крыльевые панели, лонжероны, панели центроплана и все подвижные аэродинамические компоненты. Для производства композитного кессона крыла нужна углеродная лента. И именно завод в Алабуге производит углеволокно, которое может быть использовано в этих целях.

В настоящее время предприятие «Росатома» получает ПАН-прекурсор от своих поставщиков, но в обозримом будущем (скорее всего – к 2023 году) планирует выйти на самостоятельное производство ПАН-прекурсора, что сделает производство и углеволокна полностью самодостаточным.

Еще одно препятствие, которое также несколько увеличит сроки поступления лайнера в серийное производство – повторная сертификация используемого на МС-21 двигателя ПД-14. Поскольку самолеты будут летать не только по России, но и в страны Европейского Союза, их двигатели должны пройти сертификацию Авиационного регистра Межгосударственного авиационного комитета (АР МАК).

После аттестации АР МАК двигатель изучат специалисты Европейским агентством по авиационной безопасности и только после одобрения обоими структурами МС-21 смогут совершать полеты в Европу. В противном случае их эксплуатация в воздушном пространстве ЕС будет невозможна. В Росавиации сертификация двигателя уже была проведена Объединенной двигателестроительной корпорацией.

В России утверждают, что повторная сертификация не сильно отразится на сроках поступления самолета в серийное производство, но можно предположить, что на несколько месяцев эта процедура его все таки задержит.

Таким образом, серийное производство МС-21 начнется в 2021 году. И это только в том случае, если не возникнут какие-либо дополнительные препятствия. С другой стороны, реализация проекта уже привела к тому, что в России разворачивается собственное производство композитных материалов.
Илья Полонский

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