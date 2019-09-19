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МРОТ вырастет на 850 рублей, а маткапитал — на 13 тысяч

19 сентября 2019, 19:09  •  34 • В России

До 1 октября правительство должно внести в Госдуму проект бюджета на следующий год и ближайшую трехлетку. Основные расходы, как и прежде, социальная сфера, образование, здравоохранение и культура. Об этом рассказал Дмитрий Медведев на заседании правительства в четверг.

- Как и в этом году, бюджет на следующие три года будет не просто сбалансированным. Мы исходим из того, что он будет профицитным на протяжении всех трех лет, - сообщил Медведев.

По его словам, дополнительные доходы пойдут в Фонд национального благосостояния (сейчас объем Фонда уже 7,8 триллиона рублей).

Минимальный размер оплаты труда в 2020 году увеличится на 850 рублей и составит 12 тысяч 130 рублей. Медведев напомнил, что ежегодно МРОТ устанавливается в размере 100% прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года.

Будет проиндексирован и материнский капитал.

- В следующем году его размер превысит 466 тысяч рублей. Для этого мы зарезервировали в бюджете 316 миллиардов рублей, - сообщил Медведев.

В 2020 году, как обещают в правительстве, маткапитал снова проиндексируют.

Напомним, что в 2019 году индексация маткапитала не проводилась. Его размер, как и годом ранее, составляет 453 тысячи 26 рублей.

Годовая инфляция по прогнозам правительства в ближайшие три года не превысит 4%. В этом году, по подсчетам Минэкономразвития, инфляция составит 3,8% (ранее в бюджет было заложено 4,3%).

Заседание Правительства РФ.

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