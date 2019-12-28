МРОТ на Новый год: Путин повысил минимальный размер оплаты труда и вернул курилки в аэропорты

Владимир Путин подписал ряд важных законов. "КП" рассказывает о некоторых из них.

850 РУБЛЕЙ ПРИБАВКИ

Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года вырастет на 850 рублей, или 7,5%. И составит 12 130 руб. в месяц, то есть 100% величины прожиточного минимума за 2-й квартал 2019 года. Соответствующий закон, принятый Госдумой 12 декабря и одобренный Советом Федерации 23 декабря, сегодня подписал Владимир Путин.

"ФРИЗИУМ" В ЗАКОНЕ

Проблемы пациентов с заболеваниями, требующими конкретных и не ввозимых официально в Россию лекарств, переросла в закон. Владимир Путин подписал законопроект, допускающий "ввоз конкретных партий незарегистрированных лекарств, содержащих наркотические и психотропные вещества, для помощи пациентам по решению врачебной комиссии". Для ввоза комиссия должна определить неэффективности или невозможности применения у пациента уже зарегистрированных лекарственных препаратов.

КУРИЛКИ ВЕРНУЛИ В АЭРОПОРТЫ

Владимир Путин разрешающий оборудовать в транзитных зонах аэропортов специальные непрозрачные комнаты для курения. В законе об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма теперь появился пункт о допустимости курения табака в "специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции".

Курилки исчезли из российских аэропортов еще шесть лет назад.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

УЧЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ВЫЛОЖАТ В ИНТЕРНЕТ

Генеральная прокуратура теперь будет обязана следить за ведением единого статистического учета ситуации с преступностью. Согласно подписанному президентом закону, именно генпрокуратура определена "субъектом официального статистического учета в сфере сбора и анализа данных о преступлениях, а федеральные органы исполнительной власти и иные федеральные госорганы, представляющие соответствующие первичные статистические данные - респондентами". Сбор информации будет осуществляться через Государственную автоматизированную систему правовой статистики. По этому закону, собранная статистика должна быть выложена в открытом доступе в интернете.

РОССИЙСКОЕ ВИНО ЗАЩИТИЛИ ОТ ПОДДЕЛОК

Жалобы, поступившие президенту от виноделов во время встреч с общественностью, воплотились в закон, задачей которого называется увеличение количества российских виноградников и виноделен. В нем к субъектам виноградарства и виноделия отнесены виноградарские и винодельческие хозяйства, научные организации и вузы, но закон не распространяется на граждан, которые делают в личном подсобном хозяйстве вино для личных целей и не собираются им торговать.

Устанавливаются требования к "учету и хозяйственному использованию виноградопригодных земель, ведению федерального реестра виноградных насаждений", вводится требование о ведении обязательного декларирования урожая винограда. Официально появляется понятие российской национальной системы защиты вина по географическому указанию и наименованию места происхождения. Она будет учитывать территориальное деление виноградопригодных земель России.

Строже станут требования к маркировке вина - для исключения обмана потребителей вводятся "обязательные требований к этикетке винодельческой продукции, позволяющих четко отделять вино, крепленое вино, игристое вино от иной винодельческой продукции".