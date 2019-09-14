«Мрачное сумасшествие»: Пушков ответил Турчинову на слова о войне

Заявление бывшего секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова о том, что Украина не сможет в ближайшее время воевать с Россией, поскольку не имеет ядерного оружия, является плохим признаком, считает председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Экс-глава СНБО Украины Турчинов выразил сожаление, что Украина не имеет ядерного оружия и поэтому не может объявить войну России, обладающей мощным ядерным потенциалом. Чем еще раз доказал свое мрачное сумасшествие. Воистину: желая наказать человека, Господь лишает его разума», — сказал российский сенатор.

В своем искомом заявлении украинский силовик напомнил, что Россия обладает вторым по количеству боеголовок ядерным потенциалом в мире, и обвинил Москву в захвате украинских территорий.

«Украина в своем пацифистском порыве свое время отказалась от ядерного оружия, поэтому в вопросах стратегического вооружения нам нечего противопоставить России. [Президент России Владимир] Путин говорил, что, если бы [в 2014 году] на помощь Украине пришли страны НАТО, он не исключает того, что мог применить ядерное оружие», — сказал Турчинов.

Он также заявил, что Кремль хочет захватить всю Украину, передает ФАН.

«Я в этой ситуации вижу один выход — укреплять наш силовой, в частности военный потенциал. Наступит время, когда в России будут значительно большие проблемы, чем были у Советского Союза на закате, и мы освободим не только Крым», — поделился своими соображениями Турчинов.

Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич указал на то, что Турчинов выбрал для такого воинственного заявления самый подходящий – с его точки зрения – момент, когда новые власти Украины решают, какой дорогой им пойти в отношениях с Россией.

По словам российского парламентария,

у соратников бывшего президента Украины Петра Порошенко нет аргументов в защиту своей позиции, кроме «нагромождения глупостей,

из которых сплошь состоит его заявление».

«Это какая-то умственная, интеллектуальная импотенция. Но именно таким путем старая элита пытается оказать психологическое давление на нынешнего президента Украины, вообще свести на нет его пока еще достаточно размытый настрой на взаимодействии с Россией», — добавил член верхней палаты парламента.

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Чуть ранее Турчинов заявил, что Крымский мост может быть уничтожен в считанные минуты украинскими крылатыми ракетами «Нептун», передает НСН.

В свою очередь, официальный представитель Главного управления украинской разведки Вадим Скибицкий обвинил Россию в том, что она отрабатывает сценарий ведения боевых действий на Украине. Он заявил, что к 2020 году Россия якобы планирует «завершить меры, которые позволят иметь соединения в полной боеготовности, способные действовать на [украинском] направлении». По его словам, такие планы будут осуществляться на учениях «Кавказ-2020».

«Одна из основных угроз — это угроза территориальной целостности Украины и возможность восстановления широкомасштабных боевых действий... Она остается, и Россия поддерживает высокий уровень этой угрозы за счет наращивания группировок своих войск», — указал спикер разведывательного ведомства.

По его заверению, в скором времени Россия завершит формирование трех дивизий около украинской границы. В прошлом месяце ветеран внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан выразил уверенность в том, что

Россия якобы планирует осуществить масштабную военную операцию против Украины.

Он объяснил свою точку зрения тем, что на российско-украинской границе якобы сосредоточены мощные военные формирования Вооруженных сил РФ численностью более 200 тыс. военнослужащих. К тому же, по его словам, там есть военная техника, ствольная и ракетная артиллерия, ракетно-космические войска, а также средства радиоэлектронной борьбы.

В настоящее время украинская власть находится в состоянии конфликта с ополчением самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые весной 2014 года заявили о независимости после госпереворота на Украине. Тогда Киев объявил их сепаратистами и начал военную операцию, которая тогда получила название «антитеррористической» (АТО). Теперь это Операция объединенных сил (ООС).