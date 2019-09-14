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«Мрачное сумасшествие»: Пушков ответил Турчинову на слова о войне

14 сентября 2019, 10:54  •  104 • Война
Заявление бывшего секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова о том, что Украина не сможет в ближайшее время воевать с Россией, поскольку не имеет ядерного оружия, является плохим признаком, считает председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
«Экс-глава СНБО Украины Турчинов выразил сожаление, что Украина не имеет ядерного оружия и поэтому не может объявить войну России, обладающей мощным ядерным потенциалом. Чем еще раз доказал свое мрачное сумасшествие. Воистину: желая наказать человека, Господь лишает его разума», — сказал российский сенатор.
В своем искомом заявлении украинский силовик напомнил, что Россия обладает вторым по количеству боеголовок ядерным потенциалом в мире, и обвинил Москву в захвате украинских территорий.
«Украина в своем пацифистском порыве свое время отказалась от ядерного оружия, поэтому в вопросах стратегического вооружения нам нечего противопоставить России. [Президент России Владимир] Путин говорил, что, если бы [в 2014 году] на помощь Украине пришли страны НАТО, он не исключает того, что мог применить ядерное оружие», — сказал Турчинов.
Он также заявил, что Кремль хочет захватить всю Украину, передает ФАН.
«Я в этой ситуации вижу один выход — укреплять наш силовой, в частности военный потенциал. Наступит время, когда в России будут значительно большие проблемы, чем были у Советского Союза на закате, и мы освободим не только Крым», — поделился своими соображениями Турчинов.
Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич указал на то, что Турчинов выбрал для такого воинственного заявления самый подходящий – с его точки зрения – момент, когда новые власти Украины решают, какой дорогой им пойти в отношениях с Россией.
По словам российского парламентария,
у соратников бывшего президента Украины Петра Порошенко нет аргументов в защиту своей позиции, кроме «нагромождения глупостей,
из которых сплошь состоит его заявление».
«Это какая-то умственная, интеллектуальная импотенция. Но именно таким путем старая элита пытается оказать психологическое давление на нынешнего президента Украины, вообще свести на нет его пока еще достаточно размытый настрой на взаимодействии с Россией», — добавил член верхней палаты парламента.
Чуть ранее Турчинов заявил, что Крымский мост может быть уничтожен в считанные минуты украинскими крылатыми ракетами «Нептун», передает НСН.
В свою очередь, официальный представитель Главного управления украинской разведки Вадим Скибицкий обвинил Россию в том, что она отрабатывает сценарий ведения боевых действий на Украине. Он заявил, что к 2020 году Россия якобы планирует «завершить меры, которые позволят иметь соединения в полной боеготовности, способные действовать на [украинском] направлении». По его словам, такие планы будут осуществляться на учениях «Кавказ-2020».
«Одна из основных угроз — это угроза территориальной целостности Украины и возможность восстановления широкомасштабных боевых действий... Она остается, и Россия поддерживает высокий уровень этой угрозы за счет наращивания группировок своих войск», — указал спикер разведывательного ведомства.
По его заверению, в скором времени Россия завершит формирование трех дивизий около украинской границы. В прошлом месяце ветеран внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан выразил уверенность в том, что
Россия якобы планирует осуществить масштабную военную операцию против Украины.
Он объяснил свою точку зрения тем, что на российско-украинской границе якобы сосредоточены мощные военные формирования Вооруженных сил РФ численностью более 200 тыс. военнослужащих. К тому же, по его словам, там есть военная техника, ствольная и ракетная артиллерия, ракетно-космические войска, а также средства радиоэлектронной борьбы.
В настоящее время украинская власть находится в состоянии конфликта с ополчением самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые весной 2014 года заявили о независимости после госпереворота на Украине. Тогда Киев объявил их сепаратистами и начал военную операцию, которая тогда получила название «антитеррористической» (АТО). Теперь это Операция объединенных сил (ООС).

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