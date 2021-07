Мрачная антиутопия английского юмориста

Когда Джонсы и Смиты оказались в большинстве…

Английского писателя Джерома К. Джерома (1859-1927) знают во всем мире. Знаменитым его сделали «Трое в лодке, несчитая собаки» (Three Men in a Boat To Say Nothing of the Dog). Ни одно из последующих произведений не дотягивало до той оглушительной славы, которую принесла писателю эта повесть. Между тем, в творческом наследии Джерома есть и другие книги, о которых хочется напомнить. Одна из них – рассказ «Новая утопия», появившийся 130 лет.

По смыслу это классическая антиутопия, и родилась она в атмосфере расслабленной Европы конца XIX века. Джером ухватил то общее, что объединяло различные течения мысли в Европе тех лет – идеал уравнительности, которая начиналась с социально-экономической сферы (уравнивание доходов, имущественного положения), постепенно распространяясь на все аспекты жизни человека.

Главный герой рассказа, от имени которого идет повествование, обедает со своими передовыми друзьями в Национально-социалистическом клубе Лондона. Тема разговора друзей – идеальное устройство общества. Модель такого общества в их умах давно отшлифована, они проговаривают её в сто первый раз. «Лозунгом их (друзей. – В.К.) было равенство человечества –полное равенство во всем: имущественное, общественное, равенство обязанностей и, как следствие всего этого, равенство в счастье и довольстве. Мир принадлежит всем одинаково и должен быть разделен между всеми поровну. Труд индивидуума –собственность не его, а государства, которое его кормит и одевает, и должен быть направлен не к увеличению личного благосостояния, а к обогащению нации».

Придя домой, главный герой засыпает и просыпается через тысячу лет. Оказывается, все эти века человечество охраняло нашего героя, поместив его в «Музей редкостей» и терпеливо ожидая его пробуждения. Первый, с кем вступает в контакт наш герой, – «благородный старичок-джентльмен», сотрудник музея. Он и становится путеводителем нашего героя по Лондону. Старичок предваряет экскурсию следующими словами: «Мы здорово-таки потрудились, пока вы спали. Смею сказать, мы превратили землю в совершенство. Теперь никому не позволяют делать глупости и допускать несправедливость. А что касается до равенства, то и лягушкам за нами не угнаться».

Люди, которые встречались герою во время экскурсии по городу были удивительно одинаковы. Во-первых, «все были одеты, как и мой спутник, в пару серых брюк и серую тунику, туго застегнутую на шее и стянутую у талии поясом». Во-вторых, «все были гладко выбриты и черноволосы». Наш герой решил, что все они – близнецы. Нет, оказывается, как разъяснил старичок, всем было приказано выкраситься в черный цвет: «Так решило большинство».

Нашего героя очень удивило, что в городе ему встречались одни мужчины. На вопрос, где же женщины, старичок ответил, что они, оказывается, вокруг. Их примерно столько же, сколько мужчин. Просто они одинаково одеты и выкрашены, но при этом вполне различимы по металлическим номерам, прикрепленным к воротнику. У женщин номера четные, а у мужчин – нечетные.