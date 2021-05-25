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Можно только посмеяться: Эксперт оценил "вертолёт-беспилотник" Украины
25 мая 2021, 07:15 • 155 • Украина
На Украине создали "первый ударный вертолёт-беспилотник". Военный обозреватель Литовкин считает, что над этой "новинкой" можно только посмеяться.
Украина похвастала созданием "первого ударного вертолёта-беспилотника". Очередную новинку от украинских разработчиков оценил военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.
Речь идёт о беспилотнике, который представило украинское предприятие "Рамзай". Утверждается, что дрон в форме вертолёта сможет нести управляемые ракеты и до конца года пройдёт лётные испытания.
По мнению Виктора Литовкина, "украинское чудо техники" - это не что иное, как обыкновенная модель, которую можно сделать из любых материалов. Но если мотор для неё на Украине ещё сделать смогут, то вот программное обеспечение и другие сложные компоненты - вряд ли.
В серию его не запустят. Где они будут брать управляемые ракеты для этого вертолёта? Американцы не продадут, кто-то ещё - тоже вряд ли, - цитирует Nation News слова эксперта.
Виктор Литовкин пояснил, что никто из "друзей" Украины не заинтересован, чтобы эта страна имела мощную оборонную промышленность. Им гораздо выгоднее, чтобы Киев покупал оружие, а не создавал его сам.
Да, посмеяться над новостью о вертолёте можно, ожидать его появления на практике - невозможно! - подытожил специалист.
Напомним, что прежние "чудеса техники" Украины также становились предметами для шуток. Все помнят, как после госпереворота 2014 года в стране создали городской танк "Азовец", в котором использовались камеры от домофонов, а сама бронемашина выглядела как мусорный контейнер.
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