"Можно просто дурковать": Савченко нацелилась на пост президента Украины

Надежда Савченко. Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Экс-депутат заявила потере страной суверенитета

Надежда Савченко заявила, что вполне может выполнять обязанности президента. К такому выводу она пришла, анализируя работу нынешнего главы Украины Владимира Зеленского.

Она вспоминает, что после помилования на вопросы о президентских амбициях отвечала сдержано – не хочет, но может. А два года правления Зеленского убедили ее в том, что президентом может стать каждый. Раньше украинский народ полагал, что этот пост должен занимать умный человек, потом решили, что богатый.

"Теперь мы понимаем, что, да, можно просто дурковать и ты можешь быть президентом, если тебе повезет", – приводит ее слова, сказанные в эфире телеканала "Наш", РИА "Новости".

Она заявила, что страна теряет суверенитет из-за действий нынешней власти. По ее словам, большее внимание уделяется внешнему управлению, подыгрыванию диктаторам, которые "всегда обеспокоены где-то там" и указывают, что нужно делать, а не состоянию собственного народа.

Напомним, в 2016 году Савченко осудили за причастность к убийству журналистов в Донбассе, однако позже она была помилована и выслана на Украину.

Спустя два года ее лишили депутатской неприкосновенности и арестовали. В Генеральной прокуратуре Украине утверждали, что Савченко собиралась устроить теракты в парламенте страны. Однако спустя месяц ее освободили из-под стражи.

Ранее Надежда Савченко заявляла, что обострение конфликта в Донбассе обернется для Украины катастрофой.