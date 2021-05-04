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"Можно просто дурковать": Савченко нацелилась на пост президента Украины

04 мая 2021, 13:25  •  69 • Политика
Надежда Савченко. Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Экс-депутат заявила потере страной суверенитета
Надежда Савченко заявила, что вполне может выполнять обязанности президента. К такому выводу она пришла, анализируя работу нынешнего главы Украины Владимира Зеленского.
Она вспоминает, что после помилования на вопросы о президентских амбициях отвечала сдержано – не хочет, но может. А два года правления Зеленского убедили ее в том, что президентом может стать каждый. Раньше украинский народ полагал, что этот пост должен занимать умный человек, потом решили, что богатый.
"Теперь мы понимаем, что, да, можно просто дурковать и ты можешь быть президентом, если тебе повезет", – приводит ее слова, сказанные в эфире телеканала "Наш", РИА "Новости".
Она заявила, что страна теряет суверенитет из-за действий нынешней власти. По ее словам, большее внимание уделяется внешнему управлению, подыгрыванию диктаторам, которые "всегда обеспокоены где-то там" и указывают, что нужно делать, а не состоянию собственного народа.
Напомним, в 2016 году Савченко осудили за причастность к убийству журналистов в Донбассе, однако позже она была помилована и выслана на Украину.
Спустя два года ее лишили депутатской неприкосновенности и арестовали. В Генеральной прокуратуре Украине утверждали, что Савченко собиралась устроить теракты в парламенте страны. Однако спустя месяц ее освободили из-под стражи.
Ранее Надежда Савченко заявляла, что обострение конфликта в Донбассе обернется для Украины катастрофой.

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