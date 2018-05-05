Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Задержанное российскими пограничниками украинское рыболовецкое судно и его экипа...
В Совфеде пообещали жёстко пресекать акции украинских националистов на Крымском ...
Кто же кого «дурил» с ударами Франции по Сирии
МИД Украины потребовал освободить задержанное у берегов Крыма судно и его экипаж
Главная / Украина

«Можно ожидать любой провокации»: какую цель преследуют учения НАТО «Морской щит»

05 мая 2018, 02:09  •  57 • Украина
Морская группировка НАТО начала учения «Морской щит — 2018» в акватории Чёрного моря. В манёврах принимают участие 2,3 тыс. военнослужащих, задействованы десять боевых самолётов и 21 корабль. Вооружённые силы семи стран — членов альянса и военнослужащие Украины будут отрабатывать сценарий отражения «асимметричных угроз». Главная особенность начавшихся учений — отсутствие американских кораблей. О военном и политическом замысле «Морского щита» — в материале RT.
 
Корабли 2-й постоянной военно-морской группы альянса Twitter © NATO MaritimeCommand ‏
 

В румынском порту Констанц стартовали учения стран —членов НАТО Sea Shield 2018 («Морской щит — 2018»). Костяк участников манёвров составляет 2-я постоянная военно-морская группа альянса. В учениях будут задействованы 2,3 тыс. военнослужащих Румынии, Турции, США, Болгарии, Греции, Испании, Великобритании и Украины.

«Морской щит» — крупнейшие плановые учения на восточном фланге альянса. Для выполнения учебно-боевых задач с 4 по 11 мая 2018 года в акватории Чёрного моря будут задействованы 21 военный корабль, десять самолётов и одна подводная лодка.

‏Румыния отправила на учения два фрегата, два ракетных корабля, два корвета, несколько судов обеспечения и три модернизированных самолёта МиГ-21 Lancer. Болгария представлена на «Морском щите» фрегатом Drazki и корветом Bodri, сообщают ВМС Румынии.

  • Один из кораблей 2-й постоянной военно-морской группы НАТО
  • Twitter
  • © NATO MaritimeCommand ‏

Турция задействовала в манёврах фрегат, подводную лодку, патрульное судно и патрульный самолёт CN-235MPA. Со стороны Великобритании в учениях будут участвовать эсминец Duncan и три истребителя Typhoon. Испания отправила к берегам Румынии фрегат Victoria.

Участие Греции и Украины ограничено группировками военнослужащих (предположительно, морскими пехотинцами). Американские корабли, регулярно посещающие союзные черноморские государства, в «Морском щите» не задействованы. ВМС США представлены только патрульным противолодочным самолётом P-8A Poseidon.

«Достаточно серьёзная опасность»

Подробный сценарий «Морского щита» публике неизвестен. Как говорится в коммюнике штаба ВМС страны, натовские военно-морские силы будут отрабатывать методы борьбы с «асимметричными подводными и морскими угрозами». При этом сценарий манёвров составлен исходя из «вымышленной» геополитической ситуации. 

На прошлогодних учениях натовский флот отрабатывал задачи по организации противовоздушной, противоракетной и противолодочной обороны. Также экипажи нанесли артиллерийский удар по условному противнику и провели поисково-спасательную операцию.  

В рамках учений в воздух была поднята разведывательная авиация — самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing Е-3, самолёты радиотехнической разведки Lockheed EP-3E и стратегические беспилотные аппараты RQ-4 Global Hawk.

В соответствии с решениями Уэльского и Варшавского саммитов НАТО (2014 и 2016), масштаб «Морского щита» значительно возрос. В 2017 году в черноморских учениях было задействовано до 20 кораблей, десять самолётов и вертолётов. Также в них принимали участие 2,8 тыс. военнослужащих — число участников манёвров увеличилось на 40%.

Минобороны Украины назвало три версии причины пожара на складе в Балаклее

Западные СМИ считают, что «Морской щит» направлен на то, чтобы улучшить боеготовность флота наиболее слабых черноморских государств — Румынии и Болгарии. Однако, как полагают российские эксперты, на практике НАТО наращивает присутствие в Чёрном море.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что действия альянса в Чёрном море носят «пропорциональный и оборонительный характер». По его словам, своими учениями НАТО собирается предотвратить, а не спровоцировать конфликт в регионе.

В Москве придерживаются иной точки зрения. В феврале 2017 года на встрече с иностранными военными атташе председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов весьма категорично высказался по поводу замысла учений НАТО, в том числе сценария «Морского щита». Он предупредил, что в период манёвров альянса Москва допускает возможность наступательных действий против России.

В беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что реальная цель «Морского щита» — отработка сценария по «освобождению оккупированных Россией территорий». Именно поэтому альянс привлекает к манёврам украинских военнослужащих.

Условными мишенями для кораблей альянса являются объекты ВМФ России. «В акватории Чёрного моря натовская группировка отрабатывает задачи не только по обороне, но и по нанесению ударов. Естественно, в данном случае это Крым и другие наши черноморские базы. Также я полагаю, что США задействуют базу, которую они создают в украинском Очакове. Это достаточно серьёзная опасность для нас», — пояснил эксперт.

«Боятся столкновения»

Пожалуй, главной особенностью «Морского щита — 2018» стало отсутствие американских кораблей. В феврале 2017 года в учениях принял участие эсминец ВМС США DDG-78 USS Porter, нанёсший 7 апреля 2017 года удар по аэродрому Шайрат. Корабль оснащён ракетами «Томагавк» и системой ПРО Aegis.

«Икона нации» или «местечковый патриот»: кем на самом деле был Тарас Шевченко

Слабое присутствие американских ВМС на учениях, по мнению Кнутова, объясняется стремлением президента США Дональда Трампа вовлечь союзников в противостояние с Россией. Постоялец Белого дома стремится переложить на плечи стран — членов НАТО нагрузку, связанную со сдерживанием «российской агрессии».

«США вынуждены расширять круг участников учений, так как флот Румынии и Болгарии старый и ничего не может противопоставить России. Гипотетически Трамп может опереться только на Турцию, у которой мощнейший флот на Чёрном море. Но вряд ли Анкара в нынешних условиях будет настолько лояльна антироссийской политике Вашингтона», — сказал Кнутов.

Подполковник запаса Владимир Язиков в комментарии RT предположил, что Вашингтон в период проведения «Морского щита» не желает обострять отношения с Россией. На смягчение позиции руководства США могли повлиять неудачные удары западной коалиции по Сирии, совершённые 14 апреля 2018 года.

  • Моряк британского эсминца Duncan
  • Twitter
  • © NATO MaritimeCommand ‏

«Американцы боятся столкновения с Россией, потому что сирийские события показали уязвимые места в их военной мощи. Трамп говорит, что в ходе недавней атаки на Сирию все ракеты якобы долетели до целей, но данные Минобороны РФ указывают на низкую эффективность удара. Мне кажется, что по этой причине в период «Морского щита» США попытаются поймать сигналы наших средств ПВО, для того чтобы оценить их возможности», — отметил Язиков.

Опрошенные RT эксперты уверены, что Черноморский флот будет отслеживать передвижение группировки натовских кораблей.

В частности, будут задействованы средства космической разведки, радиолокационные станции и морская авиация. Российские подводные лодки и корабли будут готовы сопровождать силы НАТО, если они возьмут курс в направлении Крыма.

«Это абсолютно нормальная практика, когда Россия ведёт пристальное наблюдение за учениями натовского флота. Манёвры всегда предполагают развёртывание сил противника и потому могут восприниматься как подготовка к наступлению. Можно ожидать любой провокации, и потому Черноморский флот готов отразить любую угрозу военного характера», — подчеркнул Кнутов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
57
Источник
Похожие новости
05 мая 2018, 02:09
«Можно ожидать любой провокации»: какую цель преследуют учения НАТО «Морской щит»
04 мая 2018, 21:09
Киев направил Москве ноту в связи с задержанием украинского судна у берегов Крыма
04 мая 2018, 22:54
В Совфеде пообещали жёстко пресекать акции украинских националистов на Крымском мосту

04 мая 2018, 22:54
Порошенко осудил антисемитские акции украинских националистов
04 мая 2018, 11:24
Украинские пограничники не пустили в страну двух россиян с георгиевскими лентами на багаже
04 мая 2018, 14:39
Госкомтелерадио Украины инициирует введение санкций против 35 российских издательств
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
28 апреля 2018, 17:24
Псы войны, позывной Творог: ополченец — о боях в Донбассе, патриотизме и солдатах Урфина Джюса
29 апреля 2018, 00:09
Чубайс: Россия будет гордо продолжать загнивать (Романов Роман)
03 мая 2018, 10:54
Как страна-бензоколонка рушит глобальную власть США
03 мая 2018, 08:09
Битва конца или начала?
01 мая 2018, 08:54
Анна Герман: Вместе с Савченко в тюрьму заключили майдан. А президентом может стать Тимошенко
03 мая 2018, 19:24
«А нас-то за що?»: Украина удивлена ответом России на свое морское пиратство
28 апреля 2018, 07:54
Появится ли на Каспии американский флот? Да, если освоит телепортацию!
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.