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«Можно ожидать любой провокации»: какую цель преследуют учения НАТО «Морской щит»
05 мая 2018, 02:09 • 57 • Украина
Морская группировка НАТО начала учения «Морской щит — 2018» в акватории Чёрного моря. В манёврах принимают участие 2,3 тыс. военнослужащих, задействованы десять боевых самолётов и 21 корабль. Вооружённые силы семи стран — членов альянса и военнослужащие Украины будут отрабатывать сценарий отражения «асимметричных угроз». Главная особенность начавшихся учений — отсутствие американских кораблей. О военном и политическом замысле «Морского щита» — в материале RT.
Корабли 2-й постоянной военно-морской группы альянса Twitter © NATO MaritimeCommand
В румынском порту Констанц стартовали учения стран —членов НАТО Sea Shield 2018 («Морской щит — 2018»). Костяк участников манёвров составляет 2-я постоянная военно-морская группа альянса. В учениях будут задействованы 2,3 тыс. военнослужащих Румынии, Турции, США, Болгарии, Греции, Испании, Великобритании и Украины.
Румыния отправила на учения два фрегата, два ракетных корабля, два корвета, несколько судов обеспечения и три модернизированных самолёта МиГ-21 Lancer. Болгария представлена на «Морском щите» фрегатом Drazki и корветом Bodri, сообщают ВМС Румынии.
Турция задействовала в манёврах фрегат, подводную лодку, патрульное судно и патрульный самолёт CN-235MPA. Со стороны Великобритании в учениях будут участвовать эсминец Duncan и три истребителя Typhoon. Испания отправила к берегам Румынии фрегат Victoria.
Участие Греции и Украины ограничено группировками военнослужащих (предположительно, морскими пехотинцами). Американские корабли, регулярно посещающие союзные черноморские государства, в «Морском щите» не задействованы. ВМС США представлены только патрульным противолодочным самолётом P-8A Poseidon.
«Достаточно серьёзная опасность»
Подробный сценарий «Морского щита» публике неизвестен. Как говорится в коммюнике штаба ВМС страны, натовские военно-морские силы будут отрабатывать методы борьбы с «асимметричными подводными и морскими угрозами». При этом сценарий манёвров составлен исходя из «вымышленной» геополитической ситуации.
На прошлогодних учениях натовский флот отрабатывал задачи по организации противовоздушной, противоракетной и противолодочной обороны. Также экипажи нанесли артиллерийский удар по условному противнику и провели поисково-спасательную операцию.
В рамках учений в воздух была поднята разведывательная авиация — самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing Е-3, самолёты радиотехнической разведки Lockheed EP-3E и стратегические беспилотные аппараты RQ-4 Global Hawk.
В соответствии с решениями Уэльского и Варшавского саммитов НАТО (2014 и 2016), масштаб «Морского щита» значительно возрос. В 2017 году в черноморских учениях было задействовано до 20 кораблей, десять самолётов и вертолётов. Также в них принимали участие 2,8 тыс. военнослужащих — число участников манёвров увеличилось на 40%.
Западные СМИ считают, что «Морской щит» направлен на то, чтобы улучшить боеготовность флота наиболее слабых черноморских государств — Румынии и Болгарии. Однако, как полагают российские эксперты, на практике НАТО наращивает присутствие в Чёрном море.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что действия альянса в Чёрном море носят «пропорциональный и оборонительный характер». По его словам, своими учениями НАТО собирается предотвратить, а не спровоцировать конфликт в регионе.
В Москве придерживаются иной точки зрения. В феврале 2017 года на встрече с иностранными военными атташе председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов весьма категорично высказался по поводу замысла учений НАТО, в том числе сценария «Морского щита». Он предупредил, что в период манёвров альянса Москва допускает возможность наступательных действий против России.
Условными мишенями для кораблей альянса являются объекты ВМФ России. «В акватории Чёрного моря натовская группировка отрабатывает задачи не только по обороне, но и по нанесению ударов. Естественно, в данном случае это Крым и другие наши черноморские базы. Также я полагаю, что США задействуют базу, которую они создают в украинском Очакове. Это достаточно серьёзная опасность для нас», — пояснил эксперт.
«Боятся столкновения»
Пожалуй, главной особенностью «Морского щита — 2018» стало отсутствие американских кораблей. В феврале 2017 года в учениях принял участие эсминец ВМС США DDG-78 USS Porter, нанёсший 7 апреля 2017 года удар по аэродрому Шайрат. Корабль оснащён ракетами «Томагавк» и системой ПРО Aegis.
«США вынуждены расширять круг участников учений, так как флот Румынии и Болгарии старый и ничего не может противопоставить России. Гипотетически Трамп может опереться только на Турцию, у которой мощнейший флот на Чёрном море. Но вряд ли Анкара в нынешних условиях будет настолько лояльна антироссийской политике Вашингтона», — сказал Кнутов.
Подполковник запаса Владимир Язиков в комментарии RT предположил, что Вашингтон в период проведения «Морского щита» не желает обострять отношения с Россией. На смягчение позиции руководства США могли повлиять неудачные удары западной коалиции по Сирии, совершённые 14 апреля 2018 года.
«Американцы боятся столкновения с Россией, потому что сирийские события показали уязвимые места в их военной мощи. Трамп говорит, что в ходе недавней атаки на Сирию все ракеты якобы долетели до целей, но данные Минобороны РФ указывают на низкую эффективность удара. Мне кажется, что по этой причине в период «Морского щита» США попытаются поймать сигналы наших средств ПВО, для того чтобы оценить их возможности», — отметил Язиков.
Опрошенные RT эксперты уверены, что Черноморский флот будет отслеживать передвижение группировки натовских кораблей.
«Это абсолютно нормальная практика, когда Россия ведёт пристальное наблюдение за учениями натовского флота. Манёвры всегда предполагают развёртывание сил противника и потому могут восприниматься как подготовка к наступлению. Можно ожидать любой провокации, и потому Черноморский флот готов отразить любую угрозу военного характера», — подчеркнул Кнутов.
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