«Можно ожидать любой провокации»: какую цель преследуют учения НАТО «Морской щит»

Морская группировка НАТО начала учения «Морской щит — 2018» в акватории Чёрного моря. В манёврах принимают участие 2,3 тыс. военнослужащих, задействованы десять боевых самолётов и 21 корабль. Вооружённые силы семи стран — членов альянса и военнослужащие Украины будут отрабатывать сценарий отражения «асимметричных угроз». Главная особенность начавшихся учений — отсутствие американских кораблей. О военном и политическом замысле «Морского щита» — в материале RT.

В румынском порту Констанц стартовали учения стран —членов НАТО Sea Shield 2018 («Морской щит — 2018»). Костяк участников манёвров составляет 2-я постоянная военно-морская группа альянса. В учениях будут задействованы 2,3 тыс. военнослужащих Румынии, Турции, США, Болгарии, Греции, Испании, Великобритании и Украины.

«Морской щит» — крупнейшие плановые учения на восточном фланге альянса. Для выполнения учебно-боевых задач с 4 по 11 мая 2018 года в акватории Чёрного моря будут задействованы 21 военный корабль, десять самолётов и одна подводная лодка.

‏Румыния отправила на учения два фрегата, два ракетных корабля, два корвета, несколько судов обеспечения и три модернизированных самолёта МиГ-21 Lancer. Болгария представлена на «Морском щите» фрегатом Drazki и корветом Bodri, сообщают ВМС Румынии.

Один из кораблей 2-й постоянной военно-морской группы НАТО

Twitter

© NATO MaritimeCommand ‏

Турция задействовала в манёврах фрегат, подводную лодку, патрульное судно и патрульный самолёт CN-235MPA. Со стороны Великобритании в учениях будут участвовать эсминец Duncan и три истребителя Typhoon. Испания отправила к берегам Румынии фрегат Victoria.

Участие Греции и Украины ограничено группировками военнослужащих (предположительно, морскими пехотинцами). Американские корабли, регулярно посещающие союзные черноморские государства, в «Морском щите» не задействованы. ВМС США представлены только патрульным противолодочным самолётом P-8A Poseidon.

«Достаточно серьёзная опасность»

Подробный сценарий «Морского щита» публике неизвестен. Как говорится в коммюнике штаба ВМС страны, натовские военно-морские силы будут отрабатывать методы борьбы с «асимметричными подводными и морскими угрозами». При этом сценарий манёвров составлен исходя из «вымышленной» геополитической ситуации.

На прошлогодних учениях натовский флот отрабатывал задачи по организации противовоздушной, противоракетной и противолодочной обороны. Также экипажи нанесли артиллерийский удар по условному противнику и провели поисково-спасательную операцию.

В рамках учений в воздух была поднята разведывательная авиация — самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing Е-3, самолёты радиотехнической разведки Lockheed EP-3E и стратегические беспилотные аппараты RQ-4 Global Hawk.

В соответствии с решениями Уэльского и Варшавского саммитов НАТО (2014 и 2016), масштаб «Морского щита» значительно возрос. В 2017 году в черноморских учениях было задействовано до 20 кораблей, десять самолётов и вертолётов. Также в них принимали участие 2,8 тыс. военнослужащих — число участников манёвров увеличилось на 40%.

Западные СМИ считают, что «Морской щит» направлен на то, чтобы улучшить боеготовность флота наиболее слабых черноморских государств — Румынии и Болгарии. Однако, как полагают российские эксперты, на практике НАТО наращивает присутствие в Чёрном море.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что действия альянса в Чёрном море носят «пропорциональный и оборонительный характер». По его словам, своими учениями НАТО собирается предотвратить, а не спровоцировать конфликт в регионе.

В Москве придерживаются иной точки зрения. В феврале 2017 года на встрече с иностранными военными атташе председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов весьма категорично высказался по поводу замысла учений НАТО, в том числе сценария «Морского щита». Он предупредил, что в период манёвров альянса Москва допускает возможность наступательных действий против России.

В беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что реальная цель «Морского щита» — отработка сценария по «освобождению оккупированных Россией территорий». Именно поэтому альянс привлекает к манёврам украинских военнослужащих.

Условными мишенями для кораблей альянса являются объекты ВМФ России. «В акватории Чёрного моря натовская группировка отрабатывает задачи не только по обороне, но и по нанесению ударов. Естественно, в данном случае это Крым и другие наши черноморские базы. Также я полагаю, что США задействуют базу, которую они создают в украинском Очакове. Это достаточно серьёзная опасность для нас», — пояснил эксперт.

«Боятся столкновения»

Пожалуй, главной особенностью «Морского щита — 2018» стало отсутствие американских кораблей. В феврале 2017 года в учениях принял участие эсминец ВМС США DDG-78 USS Porter, нанёсший 7 апреля 2017 года удар по аэродрому Шайрат. Корабль оснащён ракетами «Томагавк» и системой ПРО Aegis.

«Икона нации» или «местечковый патриот»: кем на самом деле был Тарас Шевченко Слабое присутствие американских ВМС на учениях, по мнению Кнутова, объясняется стремлением президента США Дональда Трампа вовлечь союзников в противостояние с Россией. Постоялец Белого дома стремится переложить на плечи стран — членов НАТО нагрузку, связанную со сдерживанием «российской агрессии».

«США вынуждены расширять круг участников учений, так как флот Румынии и Болгарии старый и ничего не может противопоставить России. Гипотетически Трамп может опереться только на Турцию, у которой мощнейший флот на Чёрном море. Но вряд ли Анкара в нынешних условиях будет настолько лояльна антироссийской политике Вашингтона», — сказал Кнутов.

Подполковник запаса Владимир Язиков в комментарии RT предположил, что Вашингтон в период проведения «Морского щита» не желает обострять отношения с Россией. На смягчение позиции руководства США могли повлиять неудачные удары западной коалиции по Сирии, совершённые 14 апреля 2018 года.

Моряк британского эсминца Duncan

Twitter

© NATO MaritimeCommand ‏

«Американцы боятся столкновения с Россией, потому что сирийские события показали уязвимые места в их военной мощи. Трамп говорит, что в ходе недавней атаки на Сирию все ракеты якобы долетели до целей, но данные Минобороны РФ указывают на низкую эффективность удара. Мне кажется, что по этой причине в период «Морского щита» США попытаются поймать сигналы наших средств ПВО, для того чтобы оценить их возможности», — отметил Язиков.

Опрошенные RT эксперты уверены, что Черноморский флот будет отслеживать передвижение группировки натовских кораблей.

В частности, будут задействованы средства космической разведки, радиолокационные станции и морская авиация. Российские подводные лодки и корабли будут готовы сопровождать силы НАТО, если они возьмут курс в направлении Крыма.

«Это абсолютно нормальная практика, когда Россия ведёт пристальное наблюдение за учениями натовского флота. Манёвры всегда предполагают развёртывание сил противника и потому могут восприниматься как подготовка к наступлению. Можно ожидать любой провокации, и потому Черноморский флот готов отразить любую угрозу военного характера», — подчеркнул Кнутов.