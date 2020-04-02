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«Можно однозначно причислять к группе риска»: онколог — о повышенной опасности коронавируса для больных раком

02 апреля 2020, 13:30  •  72 • В России
Частота возникновения тяжёлых осложнений при коронавирусной инфекции у пациентов онкологических клиник в пять раз выше, чем у тех, кто никогда не имел злокачественной опухоли. Об этом в интервью RT рассказала радиационный онколог, кандидат медицинских наук, член правления Российского общества клинической онкологии (RUSSCO) Наталья Деньгина. Она объяснила, почему больные раком более уязвимы к COVID-19 и нужно ли им принимать дополнительные меры предосторожности во время карантина.
 
АГН «Москва»
 

— Многие специалисты высказываются о том, что коронавирусная инфекция COVID-19 представляет особую опасность именно для онкологических больных. Что известно об этом?  

— Наши коллеги из Китая проделали (и продолжают делать!) невероятную работу: справившись с эпидемией у себя в стране, они проводят анализ многих аспектов своей деятельности в тех экстремальных условиях, в том числе исследуют, как влияет вирус на онкологических больных. 

Действительно, наших пациентов можно смело причислять к группе риска. Китайские коллеги, пусть с помощью относительно небольшого числа больных с коронавирусом, имевших онкологические заболевания, выявили, что частота возникновения тяжёлых осложнений (вплоть до смерти) у наших пациентов в пять раз выше, чем у тех, кто никогда не имел злокачественной опухоли. 

Эти результаты подтверждают, что необходимо быть особо настороженными как нам (онкологам. — RT), так и (прежде всего) самим пациентам с онкологией.  

— С чем связана уязвимость онкологических больных?  

— То сложное, иммуносупрессивное (искусственно угнетающее иммунитет. — RT) и крайне токсичное лечение против рака, которое получают наши пациенты и которое чревато многими осложнениями даже в благополучные эпидемиологические периоды, значительно ослабляет собственные ресурсы организма. К примеру, в условиях лейкопении (снижения количества лейкоцитов) и лимфопении (снижение числа лимфоцитов), возникающих при проведении химиотерапии и облучения (и тем более при одновременной химиолучевой терапии), организму справиться с вирусом будет крайне сложно. 

— То есть дело ещё и в пониженном иммунитете, верно?  

— Говорить о снижении иммунитета мы можем в том случае, если соответствующим образом обследуем больного — делаем иммунограмму, определяем количество Т- и В-лимфоцитов (клеток иммунной системы. — RT), уровень иммуноглобулинов — и видим отклонения. У онкологических больных это, как правило, не делается.

Но во многих случаях развитие злокачественного процесса уже подразумевает некий иммунный сбой, а добавление осложнений, типа лейкопении (после химиотерапии или облучения), общую картину здорово усугубляет. Не забудьте ещё и о необходимости регулярного посещения онкологического учреждения с целью лечения или контроля. Поэтому ещё раз повторю: наши пациенты действительно находятся в группе повышенного риска в плане инфицирования и тяжёлого течения болезни.  

— Пациенты с какими онкологическими заболеваниями больше подвержены риску?  

— Полагаю, что любой онкологический пациент, находящийся в стадии активного противоопухолевого лечения либо подлежащий ему (по результатам проведённого обследования) находится в группе повышенного риска. Если имеются осложнения лечения — риск возрастает.

Пациент, который уже полностью прошёл полагающееся лечение, у которого осложнения благополучно купированы или их вовсе не было, которому предстоит просто динамическое наблюдение при отсутствии признаков активного опухолевого процесса тоже не должен расслабляться.

— Способен ли коронавирус увеличить риск возвращения болезни у пациентов, у которых на данный момент рак перешёл в стадию ремиссии?  

— Думаю, нет. Коронавирус имеет шансы стать сезонной инфекцией, волнообразно захватывающей регионы, да, возможно, с более тяжёлым течением, чем обычный грипп. Если бы подобная инфекция стимулировала всплеск онкологического заболевания, по весне онкоцентры задыхались бы от количества рецидивирующих пациентов. Но этого не происходит. 

— Если у пациента с онкологией обнаружен коронавирус, стоит ли прерывать противоопухолевое лечение?

— Полагаю, что ни о каком продолжении противоопухолевого лечения при обнаружении коронавирусной инфекции у онкологического больного не может быть и речи.

Такой пациент должен быть изолирован и получать обычное поддерживающее лечение на дому в случае лёгкого течения заболевания либо быть госпитализирован в инфекционный стационар при более серьёзных формах заболевания. Риск тяжёлых осложнений вплоть до смерти в большинстве случаев будет слишком высок. 

— Не опасны для онкологических больных противовирусные препараты? Можно ли их принимать для профилактики коронавируса?  

— Любой препарат может нести в себе потенциальный риск побочных осложнений: от аллергических реакций до токсического воздействия на печень или другие органы.  

Принимать какие-либо противовирусные препараты для профилактики коронавируса нет смысла. Во-первых, пока ни один из них не подтвердил свою эффективность при коронавирусе, многие надежды не оправдались. А во-вторых, по причине возможной токсичности.  

Основную профилактику мы знаем прекрасно: дистанцированность или изоляция, частое и тщательное мытьё рук, обработка всех контактных поверхностей антисептиками и так далее.  

— Рекомендуете ли вы пациентам с онкологией более жёсткий карантинный режим, чем для остального населения?  

— Однозначно. Нахождение дома — лучшая мера для предотвращения больших проблем, не только для онкологических больных. Сами пациенты организовывать своё противоопухолевое лечение не должны. Они это делают под руководством и строгим наблюдением врачей-онкологов. Их задача — строго выполнять все рекомендации. 

— Во многих странах в связи с пандемией коронавируса меняется порядок оказания помощи онкологическим больным. Изменилось ли что-то в работе онкологов в нашей стране?  

— Онкологические центры оказывают плановую помощь, оставлять наших пациентов без планового, требующего соблюдения определенных сроков и режимов, лечения никто не собирается, однако определенные меры должны быть приняты. Связаны они, прежде всего, с уязвимостью онкологических пациентов. 

Каждый онколог на своей «линии фронта» — хирург, химиотерапевт, радиотерапевт — определённым образом реорганизует работу: возможно, отменяет особо травматичные операции, переводит пациентов на таблетированную химиотерапию и так далее. 

Например, в отделении лучевой терапии Ульяновского областного онкологического диспансера, которое я возглавляю, мы уже три недели работаем в особом режиме. Все пациенты, которые были запланированы на этот период, поступили на лечение. Но при этом мы постарались чётко разграничить потоки больных, не допускать скученности в отделении, с большей частотой проводить уборку в отделении, по возможности проводить укороченные, хоть и чуть более интенсивные, курсы лучевой терапии — конечно, если это позволяет не превышать допустимые дозы на здоровых органах.  

Кроме того, мы временно отказываемся от одновременного химиолучевого лечения, чтобы не провоцировать у пациентов развитие более выраженных осложнений, прежде всего, со стороны крови. В тех ситуациях, когда курс лучевой терапии можно безболезненно отсрочить — мы это делаем.  

Однако, общение с коллегами из других регионов показывает, что далеко не во всех центрах были приняты какие-либо меры организационного характера, как по защите пациентов, так и по защите персонала. Как бы эта инертность (или надежда на русский «авось»?) не вышла боком.

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