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Можно ли спасти сломанные американо-китайские отношения

15 мая 2020, 18:55  •  69 • Аналитика
Все не должно было так закончиться, но кости брошены. После 48 лет кропотливого прогресса налицо серьезный разлад в отношениях США и Китая. Это трагический исход для обеих сторон - и для всего мира. От ненужной торговой войны до все более ожесточенного противостояния из-за коронавируса две страны оказались в ловушке взаимных обвинений, из которой не так просто выбраться.
Сюжет: Коронавирус
Американским националистам надоел Китай. Согласно новому опросу, проведенному исследовательским центром Пью, 66% граждан США в настоящее время относятся к Китаю отрицательно – показатель вырос на шесть пунктов с прошлого лета, и является самым высоким за последние 15 лет. Хотя этот сдвиг был более очевидным для республиканцев, людей старше 50 лет и выпускников колледжей, неблагоприятные настроения среди демократов, молодых людей и менее образованных граждан также достигли рекордного уровня.
Не менее националистически настроенная китайская публика также негодует из-за Соединенных Штатов. Не только потому, что президент Дональд Трамп настоял на том, чтобы назвать глобальную пандемию «китайским вирусом», но и в связи с тем, что все настойчивее вспышку Covid-19 пытаются связать с Уханьской национальной лабораторией биобезопасности.
Взаимное недовольство не оправдывает разрыва самых важных двусторонних отношений в мире. Но время бесстрастной логики прошло. Вместо этого следует рассмотреть последствия этого разрыва.
Обе страны тесно связаны, а потому сильно пострадают. Китай может потерять крупнейшего потребителя, на долю которого приходит порядка 20% его ВВП. Кроме того, страна лишится доступа к технологическим компонентам США, необходимыми для продвижения инноваций. А потеря привязки юаня к доллару может привести к усугублению финансовой нестабильности.
Но последствия также ощутят на себе и США, лишившись главного поставщика дешевых товаров, на которые ориентированы потребители с ограниченными доходами. Экономика США, испытывающая нехватку роста, также потеряет основной источник внешнего спроса, потому что Китай стал третьим по величине и самым быстрорастущим экспортным рынком Америки. И США потеряют свой крупнейший источник иностранного спроса на казначейские ценные бумаги, что вызывает еще большее беспокойство в свете надвигающихся потребностей в финансировании самого большого государственного дефицита в истории.
Этот разрыв не станет большой неожиданностью. Как и в случае межличностных отношений, геополитическая зависимость может привести к конфликту, особенно если один партнер начинает идти своим путем. И десятилетие восстановления равновесия в Китае - переход от экспорта и инвестиций к росту, ориентированному на потребителя, от производства к услугам, от избыточных сбережений к экономии на поглощении и от импорта к местным инновациям - действительно вывело его на совершенно другой путь.
Это оказалось неудобным для все больше зависящих от Китая Соединенных Штатов. Отойдя на второй план, Америка почувствовала презрение, и это презрение сначала стало причиной обвинений, а теперь и открытого конфликта.
Последствия разрыва США и Китая выходят далеко за рамки экономики. Текущие изменения в балансе мировой власти вполне могут перерасти в новую холодную войну. При администрации Трампа США замкнулись в себе, выражая презрение своим некогда лояльным союзникам, а также отказывая в поддержке основным многосторонним институтам (включая Всемирную торговую организацию и, в разгар пандемии, Всемирную организацию здравоохранения), кроме того продвигая политику торгового протекционизма. Тем временем Китай заполняет пустоту, отчасти спланировано (через свою инициативу «Один пояс и один путь» и Азиатский банк инвестиций в инфраструктуру), и занимает место, освобождающееся после отступления США.
Хотя эти тектонические сдвиги ухудшат положение большинства американцев, США, похоже не намерены что-то менять. Лозунг «Америка прежде всего» нашла отклик в связи с масштабными опасениями по-поводу глобализации (в настоящее время подкрепленными опасениями по поводу уязвимости цепочки поставок). Многие американцы недовольны якобы несправедливыми торговыми сделками и практиками, возмущены непропорциональным финансированием США таких учреждений, как Международный валютный фонд и Всемирный банк, и подозревают, что зонтик безопасности США в Европе, Азии и в других местах поощряет бездействие союзников.
Как это ни парадоксально, этот внутренний поворот происходит как раз в тот момент, когда и без того депрессивные финансы Америки окажутся под огромным давлением в результате взрыва дефицита госбюджета из-за пандемии. Это не только подразумевает углубление дефицита текущего счета и торгового баланса (враг «Повестки дня для Америки»), но также создает серьезную проблему для долгосрочного экономического роста.
Соотношение государственного долга и ВВП Америки, которое достигло 79% в 2019 году, теперь почти наверняка значительно превысит рекордный показатель в 106% в конце Второй мировой войны. С процентными ставками, зафиксированными на нуле, никому нет до этого дела. Но это только одна сторона проблемы: процентные ставки не будут вечно оставаться на нуле, а экономический рост в США с чрезмерной задолженностью увядает при малейшем росте расходов по займам.
Можно ли спасти сломанные американо-китайские отношения? По иронии судьбы, Covid-19 предлагает миру другой шанс. Лидеры обеих стран должны оставить позади взаимные обвинения и начать восстанавливать доверие. Чтобы сделать это, им необходимо разобраться с тем, что действительно произошло в первые дни пандемии - декабрь для Китая, январь и февраль для США.
Это не время для ложной гордости или националистического шума. Истинные лидеры часто появляются или раскрываются в самые мрачные моменты истории. Неужели президенты Трамп и глава КНР Си Цзиньпин так и не смогут понять, что поставлено на карту, и не воспользуются представившейся возможностью?

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