Можно ли считать БНР истоком белорусской государственности?

Начало, п родолжение

25 марта миновал очередной День воли с его призывами отсчитывать белорусскую независимость не от Советской Белоруссии, объявленной 1 января 1919 года, а от Белорусской народной республики (БНР), провозглашённой 25 марта 1918 года.

Одной из причин такой ретроспекции называется то, что БНР была провозглашена раньше БССР. Само по себе удлинение государственности Республики Беларусь на 9 месяцев не имеет, разумеется, никакого смысла, если только это не стремление лишить Республику Беларусь советского наследства. Ведь если за объявлением БНР в 1918 году кроме бумаг и немецкой поддержки ничего не стояло, то за объявлением БССР была реальная территория, которую контролировали белорусские большевики. Правда, практически сразу Советская Белоруссия объединилась с Советской Литвой, а через некоторое время Литовско-Белорусская Республика была оккупирована поляками, но после того, как Красная армия выбила польские войска из Минска, Советская Белоруссия утвердилась.

Ещё говорят, что без объявления БНР у большевиков не было бы стимула объявлять БССР и белорусская государственность не состоялась бы вообще. Однако, по воспоминаниям белорусского активиста Е. Канчера, И. Сталин (первый советский нарком по делам национальностей) говорил о перспективах становления белорусской государственности на советской основе с первых дней после Октябрьской революции. Никакого проекта БНР тогда не было вообще.

Привязка белорусской государственности к БНР – феномен чисто идеологический. С его помощью постепенно убирается та мысль, что белорусская государственность изначально имела советскую основу. Можно критиковать советскую власть, можно её не любить, даже ненавидеть, но Белоруссию породила именно она. Оглядываться на Польшу и Прибалтику здесь нечего. У современной Польши – Третьей Речи Посполитой – была Первая Речь Посполитая и Вторая Речь Посполитая. У прибалтийских государств был период 1918-1940 гг., когда они были независимы. У Белоруссии ничего такого не было.

Утверждать, что Великое княжество Литовское было белорусским государством, конечно, можно, но у литовцев на этот счёт своё, совершенно иное мнение. Да и поляки не склонны видеть в средневековой Литве нечто белорусское. Попытка производить белорусскую государственность не от БССР, а от БНР больше похожа на украинскую ситуацию после государственного переворота 2014 года, когда власти начали демонстративную декоммунизацию, отвергая советское наследие на корню и возводя современную государственность к УНР. Однако УНР осталась призраком. Большевики, подойдя к Киеву, заставили бежать украинское правительство, которое через пару дней заключило сепаратный мир с Германией и попросило у немцев помощи против большевиков. И первая версия УНР была ликвидирована немецкими солдатами, которые разогнали Раду УНР (причина разгона была пикантная: члены украинского правительства захватили киевского банкира, вымогая у него деньги; сегодня, это назвали бы рэкетом). Взамен УНР появилась украинская держава гетмана Скоропадского, но и она могла держаться лишь на немецких штыках. После поражения Германии в Первой мировой войне её судьба была предрешена. Директория провозгласила вторую версию УНР, но и её жизнь была короткой, большевики быстро взяли Киев. Затем украинские формирования вновь вошли в Киев за армией Деникина, но уже на следующий день белогвардейцы изгнали украинские части из украинской столицы. Бежавший в Варшаву С. Петлюра вынужден был признать западноукраинские территории польскими. Подобными вещами занимались и белорусские националисты. Например, В. Ластовский подержал литовские претензии на Виленский край, который контролировался поляками, хотя был уверен, что этот край является белорусским. Никакой поддержки на местах у таких деятелей, опиравшихся на зарубежные силы, не было и быть не могло.

Формально связать происхождение белорусской государственности из двух истоков – БНР и БССР – можно со ссылкой на Берлинскую конференции 1925 года, когда правительство БНР и большинство членов Рады БНР в изгнании признали Белорусскую ССР «единственным центром национально-государственного возрождения Белоруссии». Проведение конференции финансировали и контролировали большевики, которым нужно было убрать руководство БНР в изгнании с политической сцены Европы. И большевики добились своего – и так слабая белорусская активность за рубежом была ещё больше ослаблена. Передача полномочий от эмигрантов Минску не стала установлением происхождения белорусской государственности из двух истоков. Некоторые министры БНР перед конференцией сложили с себя полномочия и не могли принимать решение о передачи полномочий правительства, являясь частными лицами. Меньшинство руководителей органов БНР не признало решений конференции: среди них были председатель Рады П. Краческий и его заместитель В. Захарко. Кстати, печать БНР, а также архив БНР остались у Краческого. То есть формально БНР оставалась самостоятельной организацией. Вопрос о том, были ли соблюдены юридические формальности при передаче полномочий правительством БНР правительству Белорусской ССР, остаётся открытым. Если они соблюдены не были, передача полномочий правительства БНР правительству БССР – всего лишь фикция. Во время войны глава Рады БНР В. Захарко приветствовал А. Гитлера, хотя сотрудничать с немцами всё же отказался. После войны в состав Рады БНР входили как коллаборационисты, так и воевавшие против Германии белорусские активисты. Рада сотрудничала с ЦРУ и не признавала БССР.

После распада СССР правительства в изгнании, представлявшие Польшу, Украину, республики Прибалтики, передали свои полномочия новым властям. А Рада БНР – белорусское правительство в изгнании – отказалась это сделать. В настоящее время печать и архив БНР находятся в США, а мало кому известная Рада БНР продолжает существовать, являясь абсолютно зависимой от внешних сил. И существовать она будет до тех пор, пока у внешних сил есть к ней интерес. А если интерес пропадёт, Раду БНР ждёт судьба Белоруской центральной рады (БЦР) – образования, которое появилось при вторичной оккупации немцами Белоруссии в период Великой Отечественной войны. БЦР после войны составила конкуренцию Раде БНР, но коллаборационисты, сотрудничавшие с нацистами, оказались внешним силам (американцам) малоинтересны, и БЦР прекратила существование со смертью своих последних членов.