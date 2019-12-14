Можно ли придумать Россию заново? Придумщик Ленин, президент Путин, яблочник Сокуров и примкнувший к ним коммунист Рашкин

Автор:

Смолин Михаил

С чего всё началось. На заседании Совета взял слово протоиерей Кирилл Каледа, настоятель Храма на Бутовском полигоне и поднял вопрос о

праве на память и вытекающее из этого право на достойное погребение.

Он обратил внимание президента на то обстоятельство, что в нашем законодательстве нет

чёткого определения вообще такого понятия — «место массовых захоронений». Соответственно, нет регламентации, каким образом эти места должны быть найдены, как они должны быть обустроены и каким образом они должны защищаться.

Одновременно он попросил содействия в архивных исследованиях в архивах ФСБ документов об этих местах, как это было по «Левашовской пустыне» под Питером, где захоронено около 45 тысяч жертв сталинских репрессий 1937-1953 годов. Путин поддержал предложение и высказал просьбу к депутатам Госдумы «укрепить» правовую базу «мест массовых захоронений» жертв политических репрессий.

Беспартийный яблочник Сокуров и Ульянов-Ленин

Далее через несколько выступающих слово взял режиссёр Сокуров и со свойственной почти всех нашей интеллигенции легкомысленностью и безответственностью предложил:

Может, вообще пришло время нам придумать новую Россию, заново придумать Россию?

Режиссёр Александр Сокуров. Фото: Kremlin.ru

Мол, президент дай только команду и денег побольше, и мы тебе придумаем любую новую Россию, прямо здесь, на коленке.

Президент с этакой маниловщиной не согласился:

Можно ли придумать Россию заново?.. Можно ли какую-то страну придумать?

Сокуров не унимался. Этому деятелю чем бы ни прославиться, лишь бы не забывали. В 2011 году он высказывался за возврат Россией «земель, принадлежавших японскому народу» (Курилы). В марте 2014-го утверждал, что украинцы и русские совсем разные народы, выступал за украинскую государственность и против присоединения Крыма. Ну, а в 2015 году, как водится… Правильно, он получает Госпремию за 2014 год, вторую в своей скромнооппозиционой жизни. Не останавливается на достигнутом и в следующем году: на парламентских выборах он был уже снова в политическом поиске… во главе списка партии «Яблоко» по Санкт-Петербургу…

Президенту пришлось напомнить несгибаемому интеллигенту, что у нас уже был:

такой человек в нашей не так уж давней истории — господин Ульянов, он же Старик, он же Ленин, у него там ещё какие-то клички были. Он придумал, теперь мы не можем понять, что делать с Бутовским полигоном.

(Место расстрела более 20 тысяч человек, в том числе около 1000 священнослужителей).

Вот он напридумывал… создал государственную структуру, заложив мину под российскую государственность, которая складывалась тысячу лет.

На заседании Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Фото: Kremlin.ru

Заседание кончилось вполне мирно, но потом взорвались коммунисты. Как же, их кумира затронули…

Советский образованец Рашкин и неизвестная ему история

Особо слова президента подорвали Рашкина, члена Президиума ЦК КПРФ и первого секретаря Московского городского комитета. По степени глупости и по дикой необразованности Рашкин — персонаж необыкновенный, редкий даже и для коммунистической среды.

«Партийный путь» Рашкина развивался всегда от скандала к скандалу. В 1990-е годы его обвиняли в особых отношениях с членами разных ОПГ: «Чикуновские», «Общак» (см. телефильм «Красная крыша — Как помощники авторитетов превращаются в помощников депутатов?»). В 2009 году он получил прокурорское предостережение за призыв «Кровью должны смыть этот позор», адресованный в том числе и Путину. В 2012 году он собирается использовать в качестве мишени на турнире по стрельбе изображение президента.

По ходу своей политической карьерые Рашкин отличился самоприсвоением себе степени «доктора экономических наук» («Коммунисты России»: ВАК не нашла у Рашкина учёной степени доктора наук // Взгляд.ру, 18.08.2016), звания «мастера спорта СССР» по альпинизму и прочих спортивных достижений (Спортивные заслуги коммуниста Рашкина поставили под сомнение. Lenta.ru (29 августа 2016). При всём при этом наш коммунар, борец за бедных всего мира, имеет только официальный доход в почти 5 млн рублей в год.

И вот это существо, получившее в советские времена специальность инженера-механика, решило поучить всех истории, заявив:

если уж решил вспомнить историю, то вспоминать нужно точно. Какое отношение имеет Ленин к Бутовскому полигону? Да никакого.

И тут же заявил, что благодаря Ленину Россия

подчинила атомную энергию и вышла в космос.

Валерий Рашкин. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Если уж Ленину, умершему в 1924 году, вы тащите в заслугу атом и космос из 1940-1960-х годов, то почему Путин не может приписать кровавому режиму, который установил Ленин, и все последующие расстрелы 30-50-х годов, которые совершали верные ленинцы — Сталин и его соколы из НКВД? А кто, кроме Ленина со Сталиным, виновны в том, что в структуру СССР было заложено федеративное устройство, основанное на национальных республиках с правом выхода их из союза? Никто. Ленин был непререкаемым советским идеологом, а Сталин признанным в партии специалистом по национальным вопросам. И распад СССР, в 1991 году, это лучшее доказательство их теоретической глупости и практической недальновидности.

Ещё более безграмотное заявление Рашкина следующее:

Ленин — человек, благодаря которому Россия стала республикой.

Нет, дорогой Рашкин, Ленин не только опоздал к Февральской революции, он опоздал ещё и с провозглашением республики. Это сделал до него ещё Керенский. Не дожидаясь созыва Учредительного собрания 14 сентября 1917 года, он совершил государственный переворот и от лица Временного правительства объявил в «Постановлении о провозглашении России республикой», что устанавливает новый республиканский строй.

Наглой ложью является и другое заявление Рашкина, что:

Если бы не «петроградский Майдан», Российская Империя получила бы по результатам победы в Первой Мировой войне Восточную Пруссию, часть Силезии, Познаньский округ, Галицию и Закарпатскую Русь, проливы Дарданеллы и Босфор, Западную Армению (Карс, Эрзурум), причерноморские территории Турции до Трабзона. Всё, что профукал Ульянов, заключив Брестский мир.

В Первой Мировой войне победила Антанта, в коалиции с которой состояла Российская Империя. Так что не победить Россия не могла. Лишь череда революций отняла эту победу.

Ленин же начал правление своей партии с Брестского позора, отказав России в победе. А дальше санкционировал отделение огромных территорий: Великого княжества Финляндского, Царства Польского, малороссийских и белорусских земель, содействовал созданию на имперских землях независимых государств Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии, Армении, Азербайджана. Туркестан по его милости погрузился в многолетний хаос. Не удовлетворившись этим, Ленин реализовал свой дореволюционный план и превратил Первую мировую войну в полномасштабную классовую Гражданскую войну.

Читать Рашкина просто смешно, настолько историческое советское образование у него убого и партийно шаблонно, только и может припомнить Империи Ленский расстрел (150 убитых) и Кровавое воскресенье (130 убитых).

У коммунистов был свой Ленский расстрел, в 1938 году. Было расстреляно минимум 948 рабочих, без всяких демонстраций и сопротивления властям. А три тысячи арестованных получили разные сроки заключения. Орудовал там старший лейтенант НКВД, литовец Б.Н. Кульвец. О своей работе палача он писал своему начальству в таких «шифрованных» выражениях: «Закуплено 900 голов скота. Забито на мясо 280 тел. Скот продолжает с мест прибывать. Очевидно, ближайшие 3-4 дня будет тысяча с лишним голов. Следовательно, до 10 марта произвести забой закупленного скота не успею».

Коммунисту ли говорить о кровавом воскресенье? В советские времена это были обычные советские будни. Расстрел сотни-другой классовых врагов практиковались каждый день весь период диктатуры пролетариата от Ленина до Сталина без перерыва.

Владимир Ленин и Иосиф Сталин. Фото: Scherl / Globallookpress

А что тыкать Путина «бесплатным образованием» при Советском Союзе? Необразованный Рашкин, видимо, не догадывается, что при его любимце, при Сталине, с 1940 года образование в СССР стало платным (Постановление № 638 «Об установлении платности обучения в старших классах средних школ и в высших учебных заведениях СССР и об изменении порядка назначения стипендий»). В столичных школах оно стоило советским гражданам 200 рублей в год, в институтах — 400 рублей. Вне Москвы, Ленинграда и столиц союзных республик в школах платили 150 рублей, в институтах — 300 рублей.

И это при том, что средняя номинальная зарплата в 1940 году в СССР составляла 339 рублей в месяц (Статистическая таблица ЦСУ СССР «Среднемесячная денежная заработная плата рабочих и служащих по отраслям народного хозяйства СССР в 1940, 1945, 1950-1955 гг.» РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 41. Д. 113. Л. 1-291).

Многим ли такие «народные» расценки были по карману?

Глупость — это навсегда

Что беспартийный яблочник Сокуров, что партийный коммунистический фрик Рашкин, несмотря на все их внешние различия, — плоть от плоти советского образования. Они — полуобразованцы.

Советское образование, о котором у нас любят вспоминать с придыханием как об утерянной драгоценности было достойно только в неидеологических науках: математике, физике и тех науках, которые не изучали напрямую человека и общество. Остальное было в совершенно печальном состоянии, глубоко поражённое марксистской догмой и партийным руководством.

Ни Сокуров, ни Рашкин, живя в России, так ничего и не поняли про страну, в которой они делают свои карьеры. И тот, и другой — беспробудные мечтатели, оторванные от исторической Родины, не чувствующие её глубокой цивилизационной ценности. Для них всё можно и даже нужно изменить, придумать, разрушить. И не важно, что Сокурову хотелось бы, чтобы Россия стала «как другие нормальные страны», а для Рашкина идеалом является «нормальный Советский Союз». Патриотизм обоих глубоко эгоистичен. Они могут любить только свою Россию, выдуманную либо в их личном сознании, либо в документах их партии.

Либерально-социалистическое историческое образование последних ста республиканских лет — это просто гражданская катастрофа. Настоящее интеллектуальное несчастье, цивилизационный провал для нескольких поколений, в умах которых уникальная Родина обесценена до уровня подопытных кроликов и мышей, на которых ставят социальные эксперименты все кому не лень.

Нельзя. Или лучше сказать, не полезно придумать заново то, что существует уже вторую тысячу лет. К существующей России надо относиться бережно, с пониманием, с любовью. Без маниакального стремления перепридумать или переустроить её сообразно чьей-то либо личной, либо партийной горделивой глупости.