Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Речь гостя об отношении Зеленского К ДОНБАССУ поразила СОЛОВЬЕВА! Замер весь зал...
Перепутали с полным тёзкой: Американские санкции против нескольких компаний Росс...
Дети руководства СССР на Великой Отечественной
Джонсон убил Соединённое Королевство: Британия отвергла Brexit, Brexit выбрала А...
Главная / Политика

Можно ли придумать Россию заново? Придумщик Ленин, президент Путин, яблочник Сокуров и примкнувший к ним коммунист Рашкин

14 декабря 2019, 20:09  •  65 • Политика
На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, прошедшем 10 декабря, президент Путин критически высказался о Ленине как о социальном выдумщике новой России. Это вызвало неудовольствие у коммунистов
Автор:
Смолин Михаил
С чего всё началось. На заседании Совета взял слово протоиерей Кирилл Каледа, настоятель Храма на Бутовском полигоне и поднял вопрос о
праве на память и вытекающее из этого право на достойное погребение.
Он обратил внимание президента на то обстоятельство, что в нашем законодательстве нет
чёткого определения вообще такого понятия — «место массовых захоронений». Соответственно, нет регламентации, каким образом эти места должны быть найдены, как они должны быть обустроены и каким образом они должны защищаться.
Одновременно он попросил содействия в архивных исследованиях в архивах ФСБ документов об этих местах, как это было по «Левашовской пустыне» под Питером, где захоронено около 45 тысяч жертв сталинских репрессий 1937-1953 годов. Путин поддержал предложение и высказал просьбу к депутатам Госдумы «укрепить» правовую базу «мест массовых захоронений» жертв политических репрессий.
Беспартийный яблочник Сокуров и Ульянов-Ленин
Далее через несколько выступающих слово взял режиссёр Сокуров и со свойственной почти всех нашей интеллигенции легкомысленностью и безответственностью предложил:
Может, вообще пришло время нам придумать новую Россию, заново придумать Россию?
Режиссёр Александр Сокуров. Фото: Kremlin.ru
Мол, президент дай только команду и денег побольше, и мы тебе придумаем любую новую Россию, прямо здесь, на коленке.
Президент с этакой маниловщиной не согласился:
Можно ли придумать Россию заново?.. Можно ли какую-то страну придумать?
Сокуров не унимался. Этому деятелю чем бы ни прославиться, лишь бы не забывали. В 2011 году он высказывался за возврат Россией «земель, принадлежавших японскому народу» (Курилы). В марте 2014-го утверждал, что украинцы и русские совсем разные народы, выступал за украинскую государственность и против присоединения Крыма. Ну, а в 2015 году, как водится… Правильно, он получает Госпремию за 2014 год, вторую в своей скромнооппозиционой жизни. Не останавливается на достигнутом и в следующем году: на парламентских выборах он был уже снова в политическом поиске… во главе списка партии «Яблоко» по Санкт-Петербургу…
Президенту пришлось напомнить несгибаемому интеллигенту, что у нас уже был:
такой человек в нашей не так уж давней истории — господин Ульянов, он же Старик, он же Ленин, у него там ещё какие-то клички были. Он придумал, теперь мы не можем понять, что делать с Бутовским полигоном.
(Место расстрела более 20 тысяч человек, в том числе около 1000 священнослужителей).
Вот он напридумывал… создал государственную структуру, заложив мину под российскую государственность, которая складывалась тысячу лет.
На заседании Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Фото: Kremlin.ru
Заседание кончилось вполне мирно, но потом взорвались коммунисты. Как же, их кумира затронули…
Советский образованец Рашкин и неизвестная ему история
Особо слова президента подорвали Рашкина, члена Президиума ЦК КПРФ и первого секретаря Московского городского комитета. По степени глупости и по дикой необразованности Рашкин — персонаж необыкновенный, редкий даже и для коммунистической среды.
«Партийный путь» Рашкина развивался всегда от скандала к скандалу. В 1990-е годы его обвиняли в особых отношениях с членами разных ОПГ: «Чикуновские», «Общак» (см. телефильм «Красная крыша — Как помощники авторитетов превращаются в помощников депутатов?»). В 2009 году он получил прокурорское предостережение за призыв «Кровью должны смыть этот позор», адресованный в том числе и Путину. В 2012 году он собирается использовать в качестве мишени на турнире по стрельбе изображение президента.
По ходу своей политической карьерые Рашкин отличился самоприсвоением себе степени «доктора экономических наук» («Коммунисты России»: ВАК не нашла у Рашкина учёной степени доктора наук // Взгляд.ру, 18.08.2016), звания «мастера спорта СССР» по альпинизму и прочих спортивных достижений (Спортивные заслуги коммуниста Рашкина поставили под сомнение. Lenta.ru (29 августа 2016). При всём при этом наш коммунар, борец за бедных всего мира, имеет только официальный доход в почти 5 млн рублей в год.
И вот это существо, получившее в советские времена специальность инженера-механика, решило поучить всех истории, заявив:
если уж решил вспомнить историю, то вспоминать нужно точно. Какое отношение имеет Ленин к Бутовскому полигону? Да никакого.
И тут же заявил, что благодаря Ленину Россия
подчинила атомную энергию и вышла в космос.
Валерий Рашкин. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Если уж Ленину, умершему в 1924 году, вы тащите в заслугу атом и космос из 1940-1960-х годов, то почему Путин не может приписать кровавому режиму, который установил Ленин, и все последующие расстрелы 30-50-х годов, которые совершали верные ленинцы — Сталин и его соколы из НКВД? А кто, кроме Ленина со Сталиным, виновны в том, что в структуру СССР было заложено федеративное устройство, основанное на национальных республиках с правом выхода их из союза? Никто. Ленин был непререкаемым советским идеологом, а Сталин признанным в партии специалистом по национальным вопросам. И распад СССР, в 1991 году, это лучшее доказательство их теоретической глупости и практической недальновидности.
Ещё более безграмотное заявление Рашкина следующее:
Ленин — человек, благодаря которому Россия стала республикой.
Нет, дорогой Рашкин, Ленин не только опоздал к Февральской революции, он опоздал ещё и с провозглашением республики. Это сделал до него ещё Керенский. Не дожидаясь созыва Учредительного собрания 14 сентября 1917 года, он совершил государственный переворот и от лица Временного правительства объявил в «Постановлении о провозглашении России республикой», что устанавливает новый республиканский строй.
Наглой ложью является и другое заявление Рашкина, что:
Матвиенко: просьба Левченко об отставке связана с оценкой собственных действий в Тулуне
Ленин за короткий период собрал все те земли, которые были утрачены хвалёным царским режимом.
Если бы не «петроградский Майдан», Российская Империя получила бы по результатам победы в Первой Мировой войне Восточную Пруссию, часть Силезии, Познаньский округ, Галицию и Закарпатскую Русь, проливы Дарданеллы и Босфор, Западную Армению (Карс, Эрзурум), причерноморские территории Турции до Трабзона. Всё, что профукал Ульянов, заключив Брестский мир.
В Первой Мировой войне победила Антанта, в коалиции с которой состояла Российская Империя. Так что не победить Россия не могла. Лишь череда революций отняла эту победу.
Ленин же начал правление своей партии с Брестского позора, отказав России в победе. А дальше санкционировал отделение огромных территорий: Великого княжества Финляндского, Царства Польского, малороссийских и белорусских земель, содействовал созданию на имперских землях независимых государств Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии, Армении, Азербайджана. Туркестан по его милости погрузился в многолетний хаос. Не удовлетворившись этим, Ленин реализовал свой дореволюционный план и превратил Первую мировую войну в полномасштабную классовую Гражданскую войну.
Читать Рашкина просто смешно, настолько историческое советское образование у него убого и партийно шаблонно, только и может припомнить Империи Ленский расстрел (150 убитых) и Кровавое воскресенье (130 убитых).
У коммунистов был свой Ленский расстрел, в 1938 году. Было расстреляно минимум 948 рабочих, без всяких демонстраций и сопротивления властям. А три тысячи арестованных получили разные сроки заключения. Орудовал там старший лейтенант НКВД, литовец Б.Н. Кульвец. О своей работе палача он писал своему начальству в таких «шифрованных» выражениях: «Закуплено 900 голов скота. Забито на мясо 280 тел. Скот продолжает с мест прибывать. Очевидно, ближайшие 3-4 дня будет тысяча с лишним голов. Следовательно, до 10 марта произвести забой закупленного скота не успею».
Коммунисту ли говорить о кровавом воскресенье? В советские времена это были обычные советские будни. Расстрел сотни-другой классовых врагов практиковались каждый день весь период диктатуры пролетариата от Ленина до Сталина без перерыва.
Владимир Ленин и Иосиф Сталин. Фото: Scherl / Globallookpress
А что тыкать Путина «бесплатным образованием» при Советском Союзе? Необразованный Рашкин, видимо, не догадывается, что при его любимце, при Сталине, с 1940 года образование в СССР стало платным (Постановление № 638 «Об установлении платности обучения в старших классах средних школ и в высших учебных заведениях СССР и об изменении порядка назначения стипендий»). В столичных школах оно стоило советским гражданам 200 рублей в год, в институтах — 400 рублей. Вне Москвы, Ленинграда и столиц союзных республик в школах платили 150 рублей, в институтах — 300 рублей.
И это при том, что средняя номинальная зарплата в 1940 году в СССР составляла 339 рублей в месяц (Статистическая таблица ЦСУ СССР «Среднемесячная денежная заработная плата рабочих и служащих по отраслям народного хозяйства СССР в 1940, 1945, 1950-1955 гг.» РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 41. Д. 113. Л. 1-291).
Многим ли такие «народные» расценки были по карману?
Глупость — это навсегда
Что беспартийный яблочник Сокуров, что партийный коммунистический фрик Рашкин, несмотря на все их внешние различия, — плоть от плоти советского образования. Они — полуобразованцы.
Советское образование, о котором у нас любят вспоминать с придыханием как об утерянной драгоценности было достойно только в неидеологических науках: математике, физике и тех науках, которые не изучали напрямую человека и общество. Остальное было в совершенно печальном состоянии, глубоко поражённое марксистской догмой и партийным руководством.
В Госдуме оценили надежды Киева на срыв «Северного потока — 2»
Ни Сокуров, ни Рашкин, живя в России, так ничего и не поняли про страну, в которой они делают свои карьеры. И тот, и другой — беспробудные мечтатели, оторванные от исторической Родины, не чувствующие её глубокой цивилизационной ценности. Для них всё можно и даже нужно изменить, придумать, разрушить. И не важно, что Сокурову хотелось бы, чтобы Россия стала «как другие нормальные страны», а для Рашкина идеалом является «нормальный Советский Союз». Патриотизм обоих глубоко эгоистичен. Они могут любить только свою Россию, выдуманную либо в их личном сознании, либо в документах их партии.
Либерально-социалистическое историческое образование последних ста республиканских лет — это просто гражданская катастрофа. Настоящее интеллектуальное несчастье, цивилизационный провал для нескольких поколений, в умах которых уникальная Родина обесценена до уровня подопытных кроликов и мышей, на которых ставят социальные эксперименты все кому не лень.
Нельзя. Или лучше сказать, не полезно придумать заново то, что существует уже вторую тысячу лет. К существующей России надо относиться бережно, с пониманием, с любовью. Без маниакального стремления перепридумать или переустроить её сообразно чьей-то либо личной, либо партийной горделивой глупости.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



65
Источник
Похожие новости
14 декабря 2019, 03:54
"Медицина - это не автосервис": Российский хирург оправдал немецких врачей, лечивших Лужкова
14 декабря 2019, 03:54
"Непрофессионально": В Азербайджане раскритиковали резолюцию США по геноциду армян
14 декабря 2019, 10:24
В Госдуме оценили надежды Киева на срыв «Северного потока — 2»
14 декабря 2019, 00:39
Порошенко записали в злостные прогульщики: Экс-президента Украины могут лишить компенсации расходов
13 декабря 2019, 21:24
Доводить до "синего каления" Зеленскому было некого: Захарова схватила Гордона за язык
14 декабря 2019, 20:09
В Госдуме рассказали об идее уголовного наказания для уклоняющихся от лечения наркоманов
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 декабря 2019, 10:24
"Прихватил чашку": Проукраинский эксперт отомстил за запрет гавкать в росси...
14 декабря 2019, 03:54
"Не учли реальные угрозы": Очередной украинский политик сделал "предск...
14 декабря 2019, 07:09
"Babushka жжот напоследок": В соцсетях отреагировали на слова Меркель о сан...
14 декабря 2019, 07:09
"Маскали убирайтесь". Власти Белоруссии разрешили антирусские лозунги (Tele...
14 декабря 2019, 00:24
Зеленский внёс в Раду законопроект об изменениях в Конституции
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 декабря 2019, 11:39
Зеленского вынесли за скобки
13 декабря 2019, 05:09
Китай послал WADA, а Россия оправдывается (Руслан Осташко)
14 декабря 2019, 07:09
"Babushka жжот напоследок": В соцсетях отреагировали на слова Меркель о санкциях против России
08 декабря 2019, 17:54
"Где же вас понабирали, таких примитивных?": Новый транш Украине от МВФ вызвал жаркие споры в Сети
11 декабря 2019, 01:09
"Не лох в "Бриони": Президента Украины Зеленского выдают детали - журналист
07 декабря 2019, 22:09
В преддверии саммита «нормандской четвёрки»: на Украине приняли основной сценарий реинтеграции Донбасса
09 декабря 2019, 00:24
Потеря Донбасса — подарок судьбы для Украины: Американский историк призвал Киев благодарить Москву
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.