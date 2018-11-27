«Можно, чтобы мы не матюкалися в парламенте»: Перед голосованием Рады о военном положении Порошенко не сдержался

Украинский президент Петр Порошенко в ходе выступления с трибуны украинского парламента прервал свое выступление об «агрессии России» и попросил народных депутатов «не матюкаться».

Президент Украины Петр Порошенко эмоционально отреагировал на выкрики депутатов Верховной рады во время своего выступления перед голосованием о введении военного положения в стране. В частности, он прервал свою речь об «агрессии России» и призвал народных избранников «не матюкаться».

«Сейчас, когда мы как никогда нуждаемся в объединении, и сейчас, когда нам нужно будет... Можно, чтобы мы не матюкались в парламенте? Вы проявляете такую культуру!» - возмутился он, обращаясь к политикам.

Правда, через секунду он извинился: «Я надеюсь, что это не "Самопомич"? Тогда извините».

Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины приняла указ о введении военного положения в ряде областей страны. Особый режим коснется не всей страны, а отдельных областей - вдоль границы с Россией и в акватории Черного и Азовского морей.

Сообщается, что военное положение продлится 30 дней. За данное решение проголосовало 276 народных депутатов при 226 необходимых. Таким образом, решение было принято.