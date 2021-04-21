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Можно будет вздохнуть: Путин взялся за производства
21 апреля 2021, 13:40 • 299 • Политика
Президент России Владимир Путин взялся за производства нашей страны, потребовав ввести жесткий контроль и мониторинг в сфере борьбы с выбросами.
Судя по явному посылу, прозвучавшему от президента России Владимира Путина во время его послания Федеральному собранию, вскоре можно будет вздохнуть спокойно и чистой грудью, не боясь отравиться вредными выбросами.
Глава государства потребовал ввести жёсткий контроль и мониторинг в сфере борьбы с выбросами.
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