Можно будет вздохнуть: Путин взялся за производства

Президент России Владимир Путин взялся за производства нашей страны, потребовав ввести жесткий контроль и мониторинг в сфере борьбы с выбросами.

Судя по явному посылу, прозвучавшему от президента России Владимира Путина во время его послания Федеральному собранию, вскоре можно будет вздохнуть спокойно и чистой грудью, не боясь отравиться вредными выбросами.

Глава государства потребовал ввести жёсткий контроль и мониторинг в сфере борьбы с выбросами.