Как пишет "РИА Новости", маленькая Северная Македония, с армией в восемь тысяч человек, шестью старыми военными самолётами и несколькими вертолётами Ми-24В, переданными Украиной, вряд ли серьёзно усилит альянс из 29 стран.

Однако США упорно называют Скопье одним из важнейших союзников. Македонцы постоянно участвуют в операциях американцев, в том числе в Афганистане и Ираке.

В то же время страна явно не дотягивает до стандартов НАТО. Северной Македонии не хватает средств ПВО, противотанковых систем большой дальности, а самостоятельно производить современное оружие страна не может.

Военные эксперты уверены - американцам нужны не македонские танки, а территория. Из страны сделают плацдарм, а из жителей - пушечное мясо.

"Там можно разместить ракеты средней дальности, способные бить по целям в России на значительную глубину, развернуть авиабазы и средства системы противоракетной обороны", - отметил Константин Сивков.

МИД России ранее указывал, что расширение НАТО способствует росту напряжённости и подрывает стабильность в Европе.