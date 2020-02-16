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Можно будет ударить по целям в России: эксперт рассказал, зачем НАТО нужна Северная Македония

16 февраля 2020, 11:54  •  50 • В мире
Эксперт и первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков рассказал, зачем НАТО нужна Северная Македония, которая уже ратифицировала документ о вступлении в альянс. По его словам, страна станет плацдармом, с территории которого можно будет ударить по целям в России.
Как пишет "РИА Новости", маленькая Северная Македония, с армией в восемь тысяч человек, шестью старыми военными самолётами и несколькими вертолётами Ми-24В, переданными Украиной, вряд ли серьёзно усилит альянс из 29 стран.
Однако США упорно называют Скопье одним из важнейших союзников. Македонцы постоянно участвуют в операциях американцев, в том числе в Афганистане и Ираке.
В то же время страна явно не дотягивает до стандартов НАТО. Северной Македонии не хватает средств ПВО, противотанковых систем большой дальности, а самостоятельно производить современное оружие страна не может.
Военные эксперты уверены - американцам нужны не македонские танки, а территория. Из страны сделают плацдарм, а из жителей - пушечное мясо.
"Там можно разместить ракеты средней дальности, способные бить по целям в России на значительную глубину, развернуть авиабазы и средства системы противоракетной обороны", - отметил Константин Сивков.
МИД России ранее указывал, что расширение НАТО способствует росту напряжённости и подрывает стабильность в Европе.

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