"Можете еще покричать": Лукашенко выступил перед заводскими рабочими в Минске

Александр Лукашенко. Фото: Sergei Grits/AP/TASS

Батька заявил, что перевыборов не будет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил в понедельник, 17 августа, перед работниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ). В ходе своего обращения глава Республики заявил, что других выборов уже не будет.

Батька приземлился на вертолете примерно в 10:00 мск – на это время и было назначено его выступление.

Во время общения Лукашенко заявил, что в настоящее время в стране работают над вариантами изменения конституции для перераспределения властных полномочий.

"Нельзя не понятно кому отдавать эту конституцию, потому что будет беда", – считает президент.

Он призвал бастующих не прибегать к уличному давлению и акциям, добавив, что других президентских выборов не будет – иначе вся крупная промышленность Республики обречена, отмечает "ФедералПресс".

"Никогда вы не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал, потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БелАЗа, за полгода мы уничтожим все",– приводит сайт "Комсомольская правда" слова Лукашенко.

На выступлении президента собрались рабочие минских электротехнического и тракторного заводов. Часть сотрудников стояли у парковки и скандировали: "Уходи".В заключение своей речи президент сказал, что они "могут еще покричать".

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После выступления Лукашенко покинул территорию завода на вертолете. Стражей порядка не наблюдалось, сообщает РИА "Новости".

Ранее сотрудники "Беларуськалия" объяснили начавшуюся в понедельник, 17 августа, бессрочную забастовку тем, что в стране не объявили перевыборы, а политзаключенных не освободили.