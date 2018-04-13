«Может занять десятилетия»: зачем Порошенко хочет вывести Украину из учредительных органов СНГ

Украина намерена приступить к процедуре официального выхода из учредительных органов СНГ. Соответствующее поручение правительству дал Пётр Порошенко. Президент пообещал также внести в Верховную раду законопроект о прекращении действий отдельных положений Договора о дружбе с Россией. По мнению экспертов, эти инициативы призваны продемонстрировать, что Киев обретает большую независимость от Москвы. Однако между СНГ и Украиной подписано свыше тысячи многосторонних соглашений, которые регулируют все сферы жизнедеятельности общества. Если их расторгнуть, украинцам придётся столкнуться с множеством новых проблем. О последствиях развода страны с СНГ — в материале RT.

Во время выступления на XI Киевском форуме по безопасности Пётр Порошенко заявил о намерении страны выйти из учредительных органов Содружества Независимых Государств (СНГ). Речь идёт о семи органах: Совете глав государств, глав правительств, Совете министров иностранных дел, обороны, командующих Пограничными войсками, межпарламентской Ассамблеи и экономическом Суде стран-участников СНГ.

«Просил бы, чтобы мы совместно с правительством подготовили предложение относительно официального прекращения нашего участия в уставных органах СНГ, равно как и окончательного закрытия украинского представительства при соответствующих институтах в Минске», — сказал украинский президент.

Он заявил о необходимости проверить, насколько все договоры, заключенные в рамках СНГ, соответствуют национальным интересам Украины.

Порошенко также сообщил, что намерен внести в парламент законопроект о немедленном одностороннем прекращении действия отдельных положений Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией.

Не в первый раз

К 2014 году Украина и Россия заключили 451 международный договор, рассказала в начале апреля на заседании комитета по иностранным делам Верховной рады замглавы МИД Елена Зеркаль.

«На апрель 2018 года выполнены все необходимые внутригосударственные процедуры и решено приостановить или прекратить действие одного межгосударственного договора, 25 межправительственных соглашений (20 по инициативе Украины, пять — России), 18 межведомственных договоров», — сообщила представитель МИД.

Между тем за последние четыре года это далеко не первое заявление о необходимости расторгнуть договоры из учредительных органов СНГ, а также о прекращении действий отдельных положений Договора о дружбе с Россией, заявил в беседе с RT директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

«Об этом говорили разные политики на Украине», — подчеркнул эксперт.

В конце марта в эфире радиостанции «Новое время» заместитель главы украинского МИД Елена Зеркаль сообщила, что Украина намерена изменить текст Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией с учётом текущей ситуации.

«Никаких регулярных консультаций, встреч на уровне министров иностранных дел, совместных разработок, особенно в военно-технической сфере и создании совместных производств. Мы планируем отказаться от нормы, которая запрещает странам входить в коалиции, действия которых направлены против друг друга», — отметил источник RT в украинском МИД.

У Киева есть полгода для внесения изменений в текст о Договора о дружбе. Если до 1 октября 2018 года соглашение не будет расторгнуто, то его действие продлевается ещё на десять лет.

Тысяча соглашений

Украина в последнее время практически не участвовала в деятельности организации СНГ, рассказывает в интервью RT замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Порошенко рассказал о поручении начать процедуру выхода Украины из учредительных органов СНГ «Когда политики делают такие заявления, они не до конца просчитывают последствия для Украины и украинских граждан. Многие коллективные договоры, заключенные в рамках СНГ, до сих пор действуют и являются достаточно важными для граждан Украины», — говорит эксперт.

В качестве примера он приводит договор о безвизовом пространстве СНГ — коллективный договор. Договор о взаимном признании дипломов об образовании, договор о взаимном признании трудового стажа. Безвизовый обмен позволяет миллионам украинских граждан работать в России, уточнил Жарихин.

Между СНГ и Украиной подписано свыше 1 тыс. многосторонних соглашений, которые регулируют все сферы жизнедеятельности общества, если их расторгнуть, то Украине придётся подписывать двухсторонние соглашения с отдельными странами, отметил Денисов.

«Как мы понимаем, в нынешних условиях это может занять десятилетия. Мы прекрасно понимает, что это политически мотивированное решение, которое призвано в очередной раз продемонстрировать, что Украина идёт на запад и всё больше отдаляется от России. Но с точки зрения практики, с точки зрения здравого смысла это, конечно, просто абсурд. Это очередная страшная глупость, которая влечёт за собой дальнейшее усложнение жизни обычных гражданам страны», — заявил Денисов.

Договор о дружбе с Россией — это единственный документ, в котором прописаны границы страны. Именно поэтому 18 января Верховная рада отказалась голосовать за поправку к законопроекту о реинтеграции Донбасса, которая позволила бы расторгнуть Договор. Выступавший в парламенте депутат от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник сообщил, что документ принимать нельзя как раз из-за того, что в нём прописаны границы между странами.

Флаг СНГ

globallookpress.com

© J.W.Alker

«Если мы разорвём его сами (Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Россией — RT), мы дадим основание врагу говорить: «Нет договора, нет уважения к взаимным границам — тогда к нам какие вопросы, какие же мы агрессоры». Пусть министр иностранных дел приходит в парламент, объясняет стратегию поведения МИД и делает всё по действующей процедуре. Потому что нельзя сглупить и расторгнуть договор», — заявил в эфире «5 канала» в середине марта нардеп от «Народного фронта» Андрей Тетерук.

«СНГ ничего не потеряет»

Источник RT в администрации президента Украины говорит, что Пётр Порошенко согласен с депутатами.

«Он предложил не расторгать договоры, а только те их пункты, которые не выгодны стране. Такая же логика и с СНГ. Украина не намерена выходить из его состава», — говорит собеседник RT.

Но договор является целостным документом, отмечает Жарихин, «из него, как изюм из булки, нельзя выкраивать только то, что нравится».

«Этот договор уже перестал действовать во многих пунктах. В первую очередь он не выполняется украинской стороной. В этом плане можно поставить вопрос о его расторжении, но в целом, а не отдельными пунктами. Расторгнуть частично — такой практики в международных отношениях не существует», — прокомментировал ситуацию Жарихин.

Люди на пункте пропуска российско-украинской границы

РИА Новости

© Владимир Корнев

Пётр Порошенко сегодня публично признал, что его режим в СНГ засиделся, и сам решил пойти на выход, не прощаясь, говорит в интервью RT депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

«Впрочем, страны содружества ничего не потеряют от подобного демарша по той причине, что Украина на сегодняшний день не просто агрессивный, но и непредсказуемый член Содружества Независимых Государств. Я надеюсь, что президент Украины понимает, что выход из СНГ не приблизит Украину к Евросоюзу», — сказал Белик.

Он назвал заявление Порошенко «лишь очередным пиаром украинского лидера, толкающего страну на ухудшение отношений с Россией».

Старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский в разговоре с RT сообщил, что Порошенко пока не уточнил, что именно будет предпринято.

«Но, определённо, это будут какие-то шаги, которые можно будет предъявить западной политической общественности как доказательство заинтересованности украинского правительства в дальнейшем разрыве отношений с Россией и постсоветским пространством. Существенно это ничего не поменяет и будет делаться безопасными для Украины путями», — заключил Неменский.

Украина, с одной стороны, была страной-учредителем СНГ, с другой — подписала, но при этом не ратифицировала соглашение об СНГ, пояснил Жарихин.

«Долгое время с этим мирились — с двойственным положением Украины. Украина при этом внутри СНГ активно занималась тем, что старательно блокировала все интеграционные инициативы внутри этой организации. Когда речь шла о каких-либо не нравящихся Украине положений в соглашении об СНГ, она тут же заявляла, что юридически не входит в СНГ, — отметил эксперт. — СНГ ничего не потеряет, если Украина всё же решится покинуть ряды организации».