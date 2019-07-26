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«Может взорвать любой регион»: почему в США заговорили об усилении «Аль-Каиды»

26 июля 2019, 11:24  •  53 • В мире
«Аль-Каида»* может вернуть себе позиции лидера среди экстремистских организаций в мире, считают в Госдепе США. Как заявил накануне координатор внешнеполитического ведомства по вопросам борьбы с терроризмом Нейтан Сейлс, сегодня в её составе действует больше боевиков, чем до терактов в Штатах 11 сентября 2001 года. «Аль-Каида» на несколько лет пропала из фокуса внимания мировых СМИ и политиков. Пока страны боролись с «Исламским государством»**, эта структура наращивала свой потенциал, осваивала новые технологии в интернете и тактики ведения боевых действий, считают эксперты. Сейчас «Аль-Каида» распространяет своё влияние в Африке и на Ближнем Востоке, отмечают аналитики.
 
Боевики «Аль-Каиды» на улицах Фаллуджи Reuters
 

Террористическая организация «Аль-Каида» окрепла и увеличила свою численность в последние годы, пока в фокусе внимания мировой общественности находилась группировка «Исламское государство» (ИГ). Об этом заявил координатор Госдепартамента по вопросам борьбы с терроризмом Нейтан Сейлс, выступая на слушаниях в палате представителей конгресса США.

По его словам, сегодня «Аль-Каида» продолжает наращивать свой потенциал, используя для этого территории со слабой государственной властью, зоны конфликтов и недочёты в международной системе безопасности для вербовки новобранцев, привлечения финансирования и планирования терактов. 

«В условиях, когда в последние пять лет внимание мировой общественности сосредоточено главным образом на ИГ, «Аль-Каида» незаметно укрепляла свой потенциал, стремясь вновь заявить о себе как об идеологическом и боевом авангарде мирового джихадистского движения. В настоящее время сеть «Аль-Каиды» более многочисленна, чем до терактов 11 сентября», — говорится в заявлении представителя Госдепа.

  • Координатор Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтан Сейлс
  • AFP
  • © Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

По информации внешнеполитического ведомства, на сегодняшний день два ответвления «Аль-Каиды» в Африке — «Аш-Шабаб» в странах Африканского Рога и «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» в Сахеле — входят в число наиболее опасных террористических группировок в мире.

Смерть по франшизе

Военный эксперт Борис Рожин в беседе с RT рассказал, что в Госдепартаменте США представили корректные оценки относительно деятельности «Аль-Каиды».

«В ряде регионов она распространяет своё влияние. В некоторых государствах образовались целые районы, где возникают террористические квазиструктуры. Важной особенностью «Аль-Каиды» является то, что она не интегрирована вертикально, а имеет фрагментарную структуру и включает в себя группировки, которые действуют по «франшизе», — пояснил эксперт.

По мнению Рожина, «Аль-Каида» стремится к тому, чтобы её ответвления появились как можно в большем количестве стран и пользовались их ресурсами. 

  • Жертвы теракта в Могадишо, Сомали, 24 июля 2019 года
  • globallookpress.com
  • © Xinhua

В российском МИД ранее заявляли, что «Аль-Каида» укрепляет свои позиции в Африке. Так, выступая в феврале этого года в Москве на конференции по Ближнему Востоку, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов сообщил, что эта террористическая организация не только укрепляет свои связи с ИГ, но и сама активно поднимает голову в районе «нефтяного полумесяца» и топливных портов Ливии.

Эксперты отмечают, что «Аль-Каида» пустила глубокие корни и в других странах Африки. По их мнению, слабость местных государственных институтов, военно-политическая нестабильность и социальная неустроенность населения являются благодатной почвой для роста радикальных настроений. 

Так, 24 июля крупный теракт был совершён в Сомали — террорист-смертник устроил взрыв в здании местной администрации в Могадишо во время еженедельного брифинга по вопросам региональной безопасности. В результате нападения погибли несколько чиновников, а мэр сомалийской столицы Абдирахман О. Осман получил ранения. Ответственность за теракт взяла на себя «Аш-Шабаб», тесно связанная с «Аль-Каидой». Ранее в этом месяце боевики из этой группировки атаковали отель в сомалийском городе Кисмайо, убив 26 человек.

«Аль-Каида» и её ответвления также активно действуют в Ближневосточном регионе. Как напомнил недавно в интервью газете Rheinische Post глава МИД России Сергей Лавров, боевики, укрепившиеся в сирийской провинции Идлиб, связаны с «Аль-Каидой». 

Присутствует террористическая группировка и в других районах Сирии — в конце июня ВВС США нанесли удар по её позициям на северо-западе страны.

«Операция была направлена против боевиков «Аль-Каиды» в Сирии, ответственных за планирование атак, угрожающих гражданам США, нашим партнёрам и невинным мирным жителям», — говорилось в заявлении Центрального командования ВС США.

Активность этой террористической группировки растёт по мере того, как теряет былые позиции «Исламское государство», отмечают эксперты. В мае прошлого года замдиректора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Дмитрий Феоктистов сообщил журналистам, что совокупное финансирование «Аль-Каиды» превышает в 10—20 раз доходы ИГ и достигает $40 млн в месяц.

Питательная почва для терроризма

«Аль-Каида» — одна из старейших международных террористических организаций, стоящих на позициях радикального ислама ваххабитского толка. Она возникла на территории Афганистана в конце 1980-х годов и на первых порах пользовалась негласной поддержкой Штатов, которые рассматривали исламский фундаментализм в качестве оружия против светских Советов.

Впоследствии связанные с «Аль-Каидой» полевые командиры приняли активное участие в боевых действиях на территории Чечни на стороне сепаратистов, а в ряде случаев управляли финансовыми потоками, поступавшими боевикам из-за рубежа.

  • Теракты в США 11 сентября 2001 года
  • Reuters
  • © Sara K. Schwittek

Однако и США тоже пострадали от рук «Аль-Каиды» — 11 сентября 2001 года террористы совершили на американской территории самый крупный в истории теракт. После того как Вашингтон объявил «крестовый поход» против международного терроризма, активность боевиков этой организации пошла на спад. Но именно в это время на её базе начали расти новые группировки, одной из которых стало ИГ. По мнению экспертов, «Исламское государство» возникло как одно из ответвлений «Аль-Каиды» и только в 2014 году окончательно порвало с «материнской» организацией.

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Другая крупная террористическая организация — «Джабхат ан-Нусра»*** — образовалась уже как сирийский филиал ИГ в 2011—2012 годах. Изначально обе структуры координировали свои действия с «Аль-Каидой».

На фоне стремительной экспансии ИГ в 2014 году«Аль-Каида» пропала с главных страниц мировых СМИ. По оценкам экспертов, в этот период наблюдался большой отток участников из этой организации в ещё более радикальное «Исламское государство». 

Однако по мере того, как могущество ИГ таяло на Ближнем Востоке под ударами крупных держав, «Аль-Каида» начала восстанавливать былую силу.

По информации американского Совета по международным отношениям, на которую сослалось в 2018 году издание Los Angeles Times, в Сирии действуют от 10 до 20 тыс. боевиков, связанных с «Аль-Каидой», в Йемене и Сомали на верность группировке присягнули по 4—6 тыс. радикалов, а в Ливии — около 5 тыс.

Для сравнения, по данным за июнь 2017 года, суммарная численность адептов ИГ в мире составляла до 20 тыс. — такие статистические данные были представлены в докладе Генсека ООН об угрозе миру и безопасности.

Как отмечает Борис Рожин, «сейчас несколько десятков стран подвержены влиянию Аль-Каиды».

«Её возможности за последние 20 лет расширились, и это произошло из-за политики США, которые создали питательную почву для укрепления и укоренения этой структуры в разных странах мира», — отметил эксперт.

По словам Рожина, ошибочность стратегии Штатов состоит в том, что американская сторона пыталась рассматривать террористические группировки в качестве инструмента для политических манипуляций на Ближнем Востоке.

«Земля войны»

Гибель лидера «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена в 2011 году не повлияла на дальнейшую эволюцию организации, считают эксперты. По мнению Рожина, «Аль-Каида» устроена так, что мало зависит от конкретных персон, а роль «террориста номер один» была заметно раздута СМИ.

Похожей точки зрения придерживается и доцент Института общественных наук РАНХиГС востоковед Сергей Демиденко. По словам эксперта, ни в ИГ, ни в «Аль-Каиде» не может быть единого и абсолютного лидера.

  • Боевик ИГ

«Аль-Каида» восстанавливается, потому что идея радикального ислама не убита. Идея будет жить до тех пор, пока есть оскорблённые и люди, которые считают политическую систему Ближнего Востока несправедливой и созданной колонизаторами», — отметил эксперт в комментарии RT.

По мнению аналитиков, в последние годы «Аль-Каида» не только увеличила численность, но и пересмотрела свою тактику, многое переняв у ИГ.

«Вначале «Аль-Каида» использовала фанатиков, но сейчас она поняла, что привлечение специалистов позволит ей достичь больших успехов. Она активно применяет все технологии нашего времени, и достаточно эффективно. За последние пять лет её возможности по ведению пропаганды в интернете значительно выросли», — считает Рожин.

Похожего мнения придерживается и Демиденко. Как пояснил эксперт, пропагандой в интернете террористы впервые начали заниматься ещё в 2010—2011 годах. Сегодня «Аль-Каида» также активно прибегает к методам «киберджихада».

Предсказать, куда эта организация может направить накопленные силы, пока сложно, считают эксперты.

«Следует опасаться активности в любом направлении. «Аль-Каида» может взорвать любой регион, который не живёт по мусульманским канонам, и будет считать себя правой, поскольку в её картине мира «землёй войны» должна стать любая страна, где мусульмане живут не под мусульманской властью», — подытожил Демиденко. 

«Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

*** «Джабхат ан-Нусра» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Хайат Тахрир аш-Шам») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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