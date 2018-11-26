«Может вести стрельбу на марше»: на что способен новейший арктический ЗРК российского производства

Минобороны РФ получило первую партию серийных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой дальности «Тор-М2ДТ», сообщает пресс-служба военного ведомства. Данная модификация предназначена для противовоздушной обороны Заполярья. Арктическая система ПВО выполнена на шасси гусеничного вездехода ДТ-30 «Витязь». Семейство комплексов «Тор» предназначено для защиты военных объектов, мотострелковых и танковых соединений. Эксперты называют этот ЗРК лучшим в мире по соотношению цены и эффективности. Какими боевыми характеристиками обладает уникальный отечественный комплекс, выяснял RT.

Специалисты 705-го военного представительства Минобороны РФ завершили приём первой серийной партии зенитного ракетного комплекса (ЗРК) малой дальности 9К331МДТ «Тор-М2ДТ», сообщает пресс-служба военного ведомства. В общей сложности было получено 12 систем разработки предприятий АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».

«Тор-М2ДТ» — модификация ЗРК «Тор-М2», разработанная специально для арктических условий. Её главная особенность — шасси двухзвенного гусеничного тягача-вездехода ДТ-30 «Витязь». Эта машина была специально создана для передвижения по бездорожью при экстремально низких и высоких температурах (-50...+40 °С).

«Тор-М2ДТ» впервые был продемонстрирован публике 9 мая 2017 года на параде Победы на Красной площади. Этот комплекс будут получать общевойсковые соединения, развёрнутые за полярным кругом. С декабря 2014 года за арктические рубежи РФ от Мурманска до Анадыря несёт ответственность Объединённое стратегическое командование (ОСК) «Север» со штабом в Североморске.

В феврале 2018 года «Тор-М2ДТ» провёл первые боевые стрельбы на полигоне Капустин Яр (Астраханская область). По информации Минобороны, пуски выполнялись «в сложной мишенной обстановке, в условиях помех одновременно по двум находящимся в воздухе мишеням, имитирующим крылатые ракеты».

Боевые стрельбы «Тор-М2»

© Минобороны России

По информации «Алмаз-Антея», «Тор-М2ДТ» предназначен для отражения воздушного нападения в радиусе 15 км (против 12 км у «Тор-М2»). В задачи ЗРК входит прикрытие военных и государственных объектов, а также мотострелковых и танковых подразделений.

Возможности комплекса 9К331МДТ позволяют поражать все виды авиатехники (самолёты, вертолёты, беспилотники) и оперативно-тактических ракет (крылатые, противорадиолокационные, авиационные). Также «Тор» способен перехватывать планирующие и управляемые авиабомбы.

Комплекс нового поколения

Работы по созданию ЗРК малого радиуса «Тор» начались после выхода соответствующего постановления правительства СССР от 4 февраля 1975 года. Проектом руководил знаменитый советский учёный Вениамин Ефремов. Перед ним была поставлена задача создать самоходный ЗРК для Сухопутных войск с высокой степенью автоматизации управления.

Опытно-конструкторские работы заняли менее 10 лет. Головным разработчиком боевой машины «Тор» является Научно-исследовательский электромеханический институт (Москва), МКБ «Факел» (Химки) создал управляемую ракету 9М330, Минский тракторный завод — гусеничные шасси.

Минобороны СССР принял «Тор» на вооружение в марте 1986 года. Одновременно со стартом серийного производства началась модернизация комплекса. После двух лет испытаний в войска начали поступать ЗРК 9К331 «Тор-М1», которые отличались лучшими возможностями поражать низколетящие цели (прежде всего, крылатые ракеты).

Кроме того, модернизированная версия комплекса оснащалась более совершенной аппаратурой. Например, станция обнаружения целей получила трёхканальную цифровую систему обработки радиосигналов. Нововведения позволили сократить экипаж боевой машины до трёх человек (командир, оператор, механик-водитель) и повысить помехозащищённость в условиях активного радиоэлектронного противодействия.

В середине 2000-х годов специалисты «Алмаз-Антея» приступили к глубокой модернизации своего детища. В 2012 году в войска начались поставки «Тор-М1-2У», а в 2015 году — «Тор-М2», который в Минобороны РФ называют комплексом нового поколения за способность безупречно действовать «в сложной метеорологической и помеховой обстановке».

«Боевая машина («Тор-М2». — RT) обеспечивает одновременное обнаружение более 40 целей, их ранжирование по степени опасности, сопровождение и одновременный обстрел четырёх целей четырьмя последовательно выпущенными ракетами», — говорится в материалах военного ведомства.

ЗРК «Тор-М2»

© Минобороны России

Как отмечают специалисты Минобороны, зенитные управляемые ракеты (ЗУР) «Тора» специально разрабатывались для эффективного перехвата «малоразмерных, интенсивно маневрирующих целей, что обеспечивает существенное преимущество над ближайшими зарубежными аналогами».

В марте 2016 года во время боевых стрельб на полигоне Телемба (Бурятия) в ночное время суток расчёты «Тор-М2» опознали несколько быстролетящих малоразмерных имитаторов воздушных целей типа «Саман» и успешно уничтожили их.

Почти неуязвимый

Арсенал «Тор-М2» состоит из 16 ЗУР вертикального старта, способных перехватывать цели, летящие со скоростью свыше 2 Махов (2520 км/ч). Дальность поражения составляет от 1 до 12 км, высота — от 10 м до 6 км (по другим данным — до 10 км). «Тор-М2» может обнаруживать до 48 целей и вести одновременный обстрел четырёх.

При запуске ЗУР выбрасывается из контейнера катапультным устройством. Отклонение ракеты под нужным углом осуществляется с помощью специального газогенератора. Маршевые двигатели практически мгновенно разгоняют её до максимальной скорости. ЗУР оснащена активным радиовзрывателем и осколочно-фугасной боевой частью.

Большое внимание инженеры «Алмаз-Антея» уделили способности комплекса работать в полностью автоматическом режиме, то есть самостоятельно обнаруживать и сопровождать объекты без участия боевого расчёта.

«Тор» может функционировать в режиме, когда расчёту необходимо лишь подать команду на пуск ракеты. Это значительно упрощает работу экипажа. Огонь ведётся почти непрерывно и поочерёдно, если обстреливается несколько целей», — пояснил в беседе с RT директор музея ПВО в Балашихе Юрий Кнутов.

Ключевым достоинством «Тор-М2» специалисты называют станцию обнаружения целей, работающую в сантиметровом диапазоне. Станция может обнаруживать объекты независимо от их способности маневрировать в попытке уменьшить эффективную отражающую поверхность. Кроме того, ЗРК оснащён фазированной антенной решёткой, которая отличается возможностью быстрого обзора (сканирования) воздушного пространства.

Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2»

© Минобороны России

По мнению Кнутова, единственный недостаток «Тора» заключается в том, что ракета комплекса является слишком дорогостоящей, чтобы уничтожать один или несколько малоразмерных дронов. По остальным характеристикам этот ЗРК уверенно превосходит все зарубежные образцы подобного класса в соотношении цены и эффективности.