«Может только дополнять традиционные способы»: Путин рассказал о перспективах дистанционного обучения в России

Переход на дистанционный формат обучения во время пандемии коронавируса показал, что Россия — «не страна-бензоколонка», а государство с ярко выраженными технологическими возможностями. Об этом заявил Владимир Путин в ходе Всероссийского открытого урока «Помнить — значит знать». При этом президент подчеркнул, что переводить всю систему образования на удалёнку нецелесообразно, поскольку в процессе обучения важно личное общение. Кроме того, российский лидер подчеркнул, что важно помнить историю своей страны, в том числе периода Великой Отечественной войны, и назвал «коллаборационистами сегодняшнего дня» тех, кто пытается переписать факты об этом глобальном конфликте.

Во вторник, 1 сентября, президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие во Всероссийском открытом уроке «Помнить — значит знать», который в этом году посвящён 75-летию победы в Великой Отечественной войне и году Памяти и славы.

В начале своей вступительной речи глава государства поздравил всех, кто начинает учебный год, пожелав всем успехов.

«1 сентября — это всегда праздник и особое, присущее только этому дню волнение, когда с нетерпением ждёшь встречи с одноклассниками, любимыми учителями, с которыми предстоит постигать новые знания, размышлять вместе, мечтать о будущем. В этом году эти эмоции ещё острее», — сказал глава государства.

По его словам, на данный момент вся система образования возвращается к привычной работе после весны и лета, когда занятия проводились в дистанционном формате из-за пандемии коронавируса.

«Некоторые ограничения между тем всё же останутся, хочу вам об этом сказать особо, хочу попросить вас соблюдать эти ограничения. Это нужно для того, чтобы защитить и ваше здоровье, и здоровье тех, кто находится рядом с вами — я уже говорил: и ваши бабушки, и дедушки, и родители — причём и в школе, и дома», — добавил российский лидер.

Он также отметил, что у российских властей нет планов полностью переводить систему образования на дистанционный формат, поскольку это «нецелесообразно и ни к чему».

«Дистанционный способ получения образования не может заменить реальный, традиционный. Он может только дополнять традиционные способы получения знаний», — пояснил Путин, указав на важность личного общения в ходе обучения.

По его словам, в отдельных случаях дистанционное обучение имеет своё преимущество — и этот опыт необходимо будет правильно реализовывать в будущем. Российский лидер также подчеркнул, что Россия также оказалась технологически готова к дистанционному обучению в условиях внезапно возникшей пандемии COVID-19.

«Это говорит, что мы всё-таки не только «страна-бензоколонка», как некоторые пытаются нас представить, а страна с ярко выраженными новыми технологическими возможностями, которые мы в состоянии быстро развивать, адаптировать к вызовам сегодняшнего дня», — констатировал Путин.

75-летие Победы

Владимир Путин напомнил, что в 2020 году отмечается 75-я годовщина победы Советского Союза над немецко-фашистскими захватчиками. Он подчеркнул, что Великая Отечественная война — это не просто страницы в учебнике, а важная часть не только истории страны, но и семейной истории.

«Мы все чтим наших героев, восхищаемся ими, преклоняемся перед их мужеством и стойкостью, и чем больше мы узнаём, тем глубже понимаем: нет испытания сложнее и трагичнее, чем война. Она пытается отнять будущее, обрывает мечты и ломает судьбы, не щадит никого», — заявил Путин.

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Глава государства также подчеркнул, что война могла привести к тотальному уничтожению народов СССР и России — это произошло бы при сдаче городов без боя. Он пояснил, что задача нынешних мировых лидеров состоит в том, чтобы не допустить повторения страшных событий Второй мировой войны.

«После Второй мировой войны был создан тот миропорядок, те правила, по которым и в рамках которых мы живём сегодня. И кому-то после окончания холодной войны (а после «горячей» Второй мировой, очень жестокой войны, к сожалению, началась и холодная война — противоборство между разными странами) показалось, что после холодной войны они оказались победителями, они считают себя исключительными, полагают, что можно и нужно поменять порядок, возникший после Второй мировой войны. Поэтому для того, чтобы создать условия для этих перемен, нужно немножко переделать, переписать то, что было в истории на самом деле», — заметил российский лидер.

Глава государства добавил, что тех, кто сейчас «соглашается с инициаторами переписи истории, вполне можно назвать «коллаборационистами сегодняшнего дня».

«Мы обязаны знать и помнить людей, отстоявших мир и свободу на нашей земле, помнить события страшных военных лет. Это наш долг перед павшими, перед семейной историей, и наша обязанность перед нынешними и будущими поколениями. Мы должны помнить для того, чтобы ужас нацизма, трагедия войны больше никогда не повторялись», — сказал президент.

Наряду с этим Владимир Путин призвал не забывать, что именно нацистская Германия напала на СССР 22 июня 1941 года, что на Восточном фронте Красная армия «перемолола» свыше 80% войск немецко-фашистских захватчиков, что советские солдаты брали штурмом Берлин.

«Мы этого с вами не должны забыть никогда и не забудем никогда. И не позволим никому это забыть», — добавил президент.

Напомним, что в июне была опубликована статья Владимира Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», посвящённая Второй мировой войне. В этом материале глава государства на основании фактов и архивных данных указывает на причины глобального конфликта, длившегося с 1939 по 1945 год. Российский лидер также подчёркивает решающую роль СССР в разгроме нацизма и обращает внимание на опасные попытки Запада пересмотреть итоги Второй мировой.