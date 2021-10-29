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«Может скрыться»: суд продлил арест обвиняемому в организации в даркнете заказных убийств

29 октября 2021, 20:45  •  115 • В России
Басманный суд Москвы продлил на два месяца арест 38-летнему жителю Ижевска Сергею Магданову, которого следствие обвиняет в организации убийств через даркнет. По версии СК, мужчина размещал соответствующие объявления на одном из интернет-форумов, а после получения заказа подыскивал исполнителей для совершения преступлений. Защита Магданова настаивает на его полной невиновности. Адвокат утверждает, что в деле нет доказательств причастности его клиента к противоправной деятельности, а всё обвинение построено на рапорте оперуполномоченного.
 
© vk.com / РИА Новости
 

В пятницу, 29 октября, Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста 38-летнему жителю Ижевска Сергею Магданову, обвиняемому в организации убийств через даркнет.

В связи с ограничительными мерами, принятыми из-за пандемии коронавируса, судебный процесс был закрыт для прессы. А самого обвиняемого, по словам его адвоката Сергея Ларионова, привезли в суд со значительным опозданием.

Под ником Корыто

Ранее RT рассказывал, что Магданова задержали 9 сентября. По версии СК, на одном из интернет-форумов в даркнете он предлагал услуги по организации убийств и нападений на граждан. А после получения заказа, также через даркнет, подыскивал исполнителей для сбора информации о жертвах и совершения преступления.

«Связь с пользователями сети, которые желали воспользоваться объявлениями, он осуществлял через мессенджеры и протоколы, имеющие возможность использования ключей шифрования, — пояснили RT в Следственном комитете. — При этом обвиняемый тщательно проверял как заказчиков, так и исполнителей, опасаясь быть задержанным правоохранителями либо быть обманутым».

Выйти на Магданова удалось в ходе расследования убийства наркодилера Кузьмы Казазаева и его жены Екатерины. Супруги были убиты летом 2020 года во Владимирской области.

Весной 2021 года киллера и его сообщника, который следил за жертвой, удалось задержать. По словам собеседника RT в правоохранительных органах, на допросах они заявили, что получили заказ на форуме в даркнете от неизвестного им человека под ником Корыто.

В сетевом архиве сохранились объявления от сервиса «Корыто» о наборе «мордоворотов» для силовых акций.

Здесь же размещались расценки на их услуги: сломать пару конечностей или сильно избить простого гражданина стоило бы $2000—3000, спалить автомобиль среднего класса возле дома без охраны — те же $2000—3000, взыскать долг — 15% от суммы долга, прочие услуги предлагалось обсуждать индивидуально.

Оперативники полагают, что этот ник и использовал Сергей Магданов в сети для общения с заказчиками и исполнителями преступлений.

При обыске у него изъяли несколько десятков мобильных телефонов, компьютеры, иные технические средства, необходимые для обеспечения деятельности сервиса, более тысячи сим-карт, 500 банковских карт, а также крупную сумму наличных.

«Есть только рапорт»

Адвокат задержанного Сергей Ларионов настаивает на полной невиновности своего подзащитного. По его словам, у Магданова была своя майнинг-ферма. Он занимался операциями по обмену и продаже биткоинов на криптовалютных биржах.

«Обвинение строится на рапорте сотрудника уголовного розыска о том, что на телефон моего подзащитного поступил биткоин от неизвестного человека. И этот перевод якобы подтверждает причастность Магданова к убийству, — поясняет Ларионов, — Но кто этот человек, почему именно эта операция даёт основания делать такие выводы, непонятно».

Юрист отмечает, что задержанный киллер и его пособники показали, что получали указания в даркнете от некоего Корыта. Но подтверждения того, что этот ник каким-то образом связан с Магдановым, следствие не представило.

«Есть только операция с биткоином и рапорт оперуполномоченного, который мы попросили считать недопустимым доказательством», — говорит защитник Магданова.

По мнению Ларионова, суд мог бы изменить меру пресечения обвиняемому на подписку о невыезде или домашний арест. Он отметил, что Магданов имеет исключительно положительные характеристики, а также устойчивые семейные и деловые связи.

«Он женат, имеет на иждивении двух малолетних детей, длительное время работает, зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, имеет постоянный источник дохода и не собирается скрываться от следствия», — добавил адвокат.

В свою очередь, представители обвинения в суде заявили, что обоснованность подозрений в причастности Магданова к организации заказного убийства подтверждается протоколом допроса свидетеля и результатами оперативно-разыскных мероприятий. Они также сообщили, что у следствия есть основания полагать, что Магданов, оказавшись на свободе, может скрыться от правосудия и продолжит заниматься преступной деятельностью.

В итоге суд принял решение о продлении Магданову срока содержания под стражей до 27 декабря 2021 года. По словам Сергея Ларионова, защита будет обжаловать это решение суда.

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