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«Может скрыться от органов следствия»: вологодский суд арестовал подозреваемую в убийстве девятилетней девочки
21 октября 2021, 15:00 • 175 • В России
Вологодский городской суд арестовал 40-летнюю Ульяну Ланскую, подозреваемую в убийстве девятилетней девочки. По версии следствия, 16 октября женщина заманила сладостями к себе домой двух школьниц, одну из которых отпустила, а другую жестоко убила. Также СК расследует уголовное дело против сотрудников органов опеки и матери погибшего ребёнка.
© СК РФ
Вологодский городской суд арестовал подозреваемую в убийстве девятилетней девочки Ульяну Ланскую. Об этом сообщили RT в объединённой пресс-службе судов Вологодской области.
Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Как отметили в пресс-службе суда, Ланская и её защитник не возражали против ареста.
Так же пресс-служба опубликовала видео опроса в суде Ланской.
«Я не познакомилась, просто они (девочки. — RT) листовки расклеивали и это самое... листовки они раздавали. Просто в гости ко мне зашли — чаю попить. Потом одна ушла, вторая осталась. Попила чай — и всё, разговаривали. Потом ничего не было, я просто ушла... Там ещё были рядом мужчины, алкоголики, которые раньше снимали мне квартиру. Была прописана где-то в Череповецком районе», — заявила женщина.
Ранее Ланская призналась в совершении преступления. По ее словам, она убила девочку из «неприязни».
Кроме того, в объединённой пресс-службе судов Вологодской области сообщили, что в 2018 году Ланская привлекалась к административной ответственности за избиение своей матери.
Мировой судья за нанесение побоев назначил ей штраф в размере 5 тыс. рублей.
Убийство девочки
Девятилетняя София Жаворонкова пропала 16 октября. Девочка ушла гулять с подружкой и не вернулась. Родственники девочки — мать и бабушка — о пропаже ребёнка сообщили спустя сутки. По данным областного ГУ МЧС, в поисках девочки принимали участие более 600 человек.
18 октября волонтёры смогли найти рюкзак и тетрадь Софии. Они валялись на улице Гагарина — на противоположном от дома и школы девочки конце города. Правоохранители установили по камерам видеонаблюдения, что девочка была не одна, а с 40-летней жительницей Карелии Ульяной Ланской.
Обнаружили её в поезде Санкт-Петербург — Мурманск с симптомами отравления неизвестными таблетками. Она была доставлена в одну из больниц города Беломорска Республики Карелия.
Выяснилось, что женщина состоит на учёте в психоневрологическом диспансере и лишена родительских прав. По рассказам местных жителей, из-за психических отклонений она часто приставала к чужим детям.
Позже на допросе женщина призналась, что убила ребёнка, потому что не хотела умирать одна.
Неблагополучная семья
Как рассказали СМИ знакомые с семьёй, в которой росла погибшая, мама девочки выпивала, Соня часто была предоставлена сама себе, поэтому на её исчезновение никто не обратил внимания. Опека уже изъяла из семьи её 14-летнего брата.
Отчим девочки Игорь Голубев рассказал журналистам, что, согласно результатам вскрытия, убийца избивала Соню, резала её и издевалась над ней. По его словам, тело девочки не показывают, так как там «не на что смотреть».
Сейчас, по его словам, судмедэксперты восстанавливают лицо ребёнка для похорон.
СК возбудил уголовные дела в отношении матери погибшей девочки по ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»), а также должностных лиц системы органов профилактики по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность»).
Расследование уголовного дела об убийстве находится на контроле у председателя СК РФ Александра Бастрыкина.
Также глава СК дал указание представить к поощрению всех сотрудников Следственного комитета и полиции, благодаря усилиям которых оперативно удалось раскрыть это особо тяжкое преступление.
«Бастрыкин отметил эффективно проведённые следственные и оперативно-разыскные мероприятия сотрудников подразделений следственного управления СУ СК России: отдела криминалистики, первого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности), следственного отдела по городу Вологде и подразделений управления МВД России по Вологодской области, а также поблагодарил их за службу», — говорится в сообщении пресс-службы.
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