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Может, Скрипаль жив, может, нет: Посол РФ в Лондоне пожаловался на неразговорчивость англичан

16 марта 2018, 22:24  •  40 • Политика
Посол России в Лондоне Александр Яковенко заявил, что правительство Великобритании отказывается предоставить его дипведомству полную информацию о состоянии здоровья перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Российское посольство в Лондоне получило из британского Министерства иностранных дел информационную ноту о состоянии здоровья экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля. В ней было лаконично указано, что сейчас работавший на британские спецслужбы перебежчик и его дочь Юлия находятся в критическом состоянии
По мнению Александра Яковенко, посла России в Великобритании, столь краткое сообщение является недостаточным. Он заявил, что британцы по-прежнему скрывают от дипломатических работников результаты достигнутого при осмотре семьи Скрипалей медицинского заключения.
Также они отказываются предоставить российской стороне доступ к потерпевшим или даже возможность переговорить с их лечащими врачами. Секретность, окружающая лечение Скрипаля, кажется послу не только чрезмерной, но даже противоречащей международному праву. Никто, указывает он, до сих пор даже не опубликовал фотографий отравленного перебежчика.
Лондон предпочитает рассматривать самого Сергея Скрипаля как британского подданного. Тем не менее, отмечает посол, его дочь является гражданкой России, а значит, российское посольство имеет полное право в соответствии с Венской конвенцией запросить сведения о состоянии ее здоровья. В связи с этим, резюмирует Яковенко, Россия продолжит оказывать на англичан формальное давление.
"Поэтому, может быть, они живы, может быть, нет, а может быть, вообще ничего не случилось. То есть тем самым нам предлагают верить на слово, что абсолютно неприемлемо", - цитирует слова Яковенко РИА Новости.

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