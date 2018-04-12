«Может, скоро, может, совсем не скоро»: Трамп обозначил сроки возможного удара по Сирии

После громкого призыва в адрес России готовиться к удару США по Сирии Дональд Трамп опубликовал очередное заявление в Twitter. Он сообщил, что никогда не уточнял сроки ракетной атаки, допустив, что она может быть проведена и «совсем не скоро». При этом президент Соединённых Штатов подчеркнул, что его администрация и так уже многое сделала в регионе, например освободила его от ИГ*. Чем обусловлена смена риторики Трампа, выяснял RT.

Президент США Дональд Трамп выступил с новым заявлением по поводу возможного ракетного удара по Сирии, который может стать ответом Дамаску за якобы проведённую им химическую атаку в городе Дума. Соединённые Штаты по-прежнему допускают силовое развитие событий, несмотря на то что доказательств причастности властей арабской республики к этой атаке Вашингтон не представил.

Американский лидер заявил, что «никогда не называл» точные сроки, в которые всё должно произойти.

Вместо этого он отметил заслуги своей администрации перед Ближневосточным регионом, записав на свой счёт его освобождение от «Исламского государства».

«Я же не сказал, когда будет удар по Сирии. Может, очень скоро, а может, и совсем не скоро! В любом случае при моей администрации США очень многое сделали, чтобы очистить регион от ИГИЛ. Где наше «Спасибо, Америка»?» — написал Трамп в Twitter.

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 12, 2018

При этом ещё накануне, 11 апреля, глава Белого дома предупреждал Россию, что намерен выпустить по САР «новые, «умные», классные» ракеты. Затем он сделал всё-таки шаг назад, подчеркнув необходимость для всех стран работать сообща. Помимо этого, президент США предложил «остановить гонку вооружений».

Намерение Трампа вести с Россией конструктивный диалог подтвердила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По её словам, американский лидер верит, что хорошие отношения между Москвой и Вашингтоном идут на благо всему миру.

«Президент долго считал, что хорошие отношения России и США — хорошо для всего мира. Он определённо по-прежнему в это верит», — сказала она на брифинге.

Сандерс заявила, что Дональд Трамп прекрасно понимает, что сейчас отношения с Россией находятся на крайне низком уровне.

«В Вашингтоне есть трезвые головы»

Как отмечают эксперты, новая тактика американского лидера свидетельствует о том, что в Вашингтоне прекрасно отдают себе отчёт о последствиях возможного ракетного удара.

«Эта запись Трампа — отступление на шаг назад, но ещё не эскалация напряжённости в регионе, хоть и говорит о том, что в Вашингтоне остались трезвые головы. Его запись адресована не внешнему миру, не президенту Путину и не России, а внутреннему потребителю», — пояснил RT профессор НИУ ВШЭ, американист Александр Домрин.

При этом политолог назвал лукавством притязания Трампа на роль освободителя Ближневосточного региона от ИГ.

«Ничего подобного не было, они продолжали поддерживать своих послушных террористов, которые воевали в Сирии под другой маркой, но были всё теми же игиловцами», — подчеркнул политолог.

Недоумение Трампа в связи с тем, что никто не спешит говорить США спасибо за освобождение от «Исламского государства», прокомментировала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Просто не все ещё закончили благодарить Америку за Ирак, итогом интервенции в который и стало появление ИГИЛ», — написала она в Facebook.

Чужие заслуги

Дональд Трамп уже не впервые заявляет, что именно Соединённым Штатам принадлежит решающая роль в разгроме «Исламского государства». Сначала глава Белого дома сказал об этом, когда подписывал оборонный бюджет на 2018 год, а затем — в ходе еженедельного обращения к гражданам страны.

Об «одержанной победе» американский лидер заявил через неделю после того, как о разгроме ИГ в Сирии объявила Россия. Напомним, что глава Минобороны Сергей Шойгу доложил об этом Владимиру Путину 6 декабря 2017 года.

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Российский президент, в свою очередь, лично посетил сирийскую авиабазу Хмеймим 11 декабря, чтобы поздравить военнослужащих с победой и успешным выполнением задачи.

Всего за время операции российские ВКС совершили свыше 30 тыс. боевых вылетов и нанесли более 90 тыс. ударов по террористам. Силы специальных операций обеспечивали целеуказание и ликвидацию главарей бандформирований. Боевое крещение в Сирии получили новейшие истребители Су-35, дальняя авиация РФ, корабли и подлодки ВМФ, в том числе авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».

Надежда на конструктив

Однако, несмотря на заявление о победе над террористами, США не торопятся выводить войска из Сирии. Более того, американский политический истеблишмент не отказывается и от идеи смещения Башара Асада с должности президента арабской республики. Вашингтон ищет любой повод, чтобы обвинить Дамаск в преступлениях против собственных граждан, и случай с недавней мнимой химатакой в городе Дума не исключение, подчёркивают эксперты.

Вместе с тем, по их словам, нынешнее заявление Дональда Трампа в Twitter говорит о том, что в Вашингтоне всё же пытаются не идти по пути эскалации конфликта.

«Обстановка ещё остаётся тревожной. Кризис ещё не преодолён. Уже хорошо то, что есть понимание, что нужно сначала выяснить, что же произошло на самом деле в этой Думе, — и это даёт надежду на то, что всё может обойтись и без стрельбы», — выразил мнение в беседе с RT главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.