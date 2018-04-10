«Может просто ударить «Томагавками»: применит ли Трамп военную силу в Сирии

Соединённые Штаты рассматривают возможность применения силы против Сирии из-за химической атаки в городе Дума. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, добавив, что мир может узнать об этом и постфактум. Несмотря на то что причастность Дамаска к химатаке не доказана, глава Белого дома не исключил ответных мер в ближайшие 48 часов. Бывший американский конгрессмен Рон Пол заявил в беседе с RT, что действия Трампа непредсказуемы — об этом, в частности, свидетельствует назначение известного ястреба Джона Болтона на пост советника президента. В экспертном сообществе полагают, что США могут без согласования с ООН и союзниками нанести удар по арабской республике ракетами «Томагавк» — так же, как это произошло год назад. По данным СМИ, Пентагон уже отправил к сирийскому побережью два эсминца, вооружённых «Томагавками».

Президент США Дональд Трамп не исключает возможности военного ответа на химическую атаку, которую якобы осуществили сирийские правительственные войска. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«У нас есть множество вариантов, и военных тоже. И мы дадим вам об этом знать очень скоро. Возможно, уже постфактум», — заявил глава государства.

Возможность применения силы против Сирии ранее допустил и глава Пентагона Джеймс Мэттис. По его словам, Вашингтон должен обратить внимание на то, «почему химическое оружие всё ещё используется, хотя Россия была гарантом ликвидации всего химоружия (в Сирии)».

Трамп уточнил, что США по-прежнему выясняют, кто несёт ответственность за применение химического оружия.

«У нас есть очень хорошие ответы», — сказал президент.

Ранее американский лидер заявил, что примет «важные решения» относительно ситуации в Сирии в течение ближайших 24—48 часов. По словам бывшего конгрессмена Рона Пола, действия Трампа непредсказуемы — и свидетельством этого является назначение ястреба Джона Болтона на пост советника по национальной безопасности.

«Когда я следил за его (Трампа. — RT) предвыборной кампанией, я думал, есть надежда. Но когда я увидел, кого он назначает на те или иные должности… Вы знаете, сейчас бал правят неоконсерваторы — чего стоит назначение Джона Болтона. Сначала они говорят, что надо закончить войну. На следующий день мнение меняется на ровно противоположное», — обрисовал ситуацию Пол в беседе с RT.

Как отметил американский журналист Дейв Линдорфф, за применение силы в Сирии выступает военный и политический истеблишмент США.

«Ранее Трамп говорил, что хочет вывести оттуда войска. И это подрывает планы Трампа по выводу контингента из Сирии. Трамп может пойти на такой шаг (применение силы в Сирии. — RT) без всяких консультаций с союзниками. Односторонние действия — его конёк», — заявил Линдорфф в беседе с RT.

«Нельзя говорить об уважении к ООН»

Вместе с тем Вашингтон не намерен ждать решения Совбеза ООН по поводу возможного применения химоружия в Сирии. Об этом в ходе заседания заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

«Мы достигли момента, когда мир должен увидеть, что справедливость свершилась. Это войдёт в историю как момент, когда Совет Безопасности либо выполнит свои обязательства, либо продемонстрирует полную неспособность защитить народ Сирии. В любом случае США ответят», — сказала дипломат.

Соединённые Штаты могут нанести удар ракетами «Томагавк», предположил Линдорфф. Он также не исключил нападения с воздуха.

«Говорить языком угроз с Россией бесполезно»: Москва прорабатывает ответные меры на американские санкции «Нельзя говорить о каком-то уважении к ООН или даже к НАТО. Я не удивляюсь, если он просто запустит «Томагавки». Возможно, удар нанесут и с помощью авиации, но они не хотят конфронтации с российскими ВВС в воздухе. Скорее всего, это будет очередная атака с использованием ракет «Томагавк», — считает журналист.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в сфере обороны, на востоке Средиземного моря уже находится ракетный эсминец США — USS Donald Cook. По данным Hurriyet, корабль, оснащённый ракетами «Томагавк», располагается в 100 км от сирийского города Тартус, где находятся российские пункты материально-технического обеспечения. Отмечается, что российские самолёты пролетели над эсминцем по меньшей мере четыре раза.

Эсминец USS Porter

© navy.mil

По информации WSJ, второй эсминец — USS Porter — может достичь сирийского побережья в течении нескольких дней. Напомним, что этот корабль, наряду с эсминцем USS Ross, в прошлом году нанёс ракетный удар по правительственной базе Шайрат в провинции Хомс. Тогда по ней было выпущено 59 ракет «Томагавк». Нападение стало ответом на химатаку в сирийском Хан-Шейхуне, за которую, по мнению Вашингтона, несёт ответственность Дамаск. При этом доказательств своей версии Вашингтон не предоставил.

«Некие силы хотят создать проблему»

Напомним, что Запад до сих пор не предоставил доказательств химической атаки в Думе и ориентируется на сведения боевиков и движений, оппозиционных президенту Сирии Башару Асаду. При этом ещё до сообщений о нападении Москва предупреждала о провокации с инсценировкой применения отравляющих веществ.

На постановочный характер инцидента указал и постпред России при ООН Василий Небензя.

«Траектория предполагаемого попадания бомбы неестественна. Она пробила крышу и спокойно улеглась на деревянную кровать, нисколько её не повредив. Ясно, что её туда положили при подготовке к съёмке...», — заметил Небензя в ходе заседания Совета Безопасности.

Рон Пол не видит причин, по которым правительственные силы Сирии могли бы пойти на применение отравляющих веществ против мирных жителей.

«Есть некие силы, которые хотят создать проблему. И создаются основания для присутствия там наших (США. — RT) сил. Помните, как Маккейн говорил, что США слишком рано ушли из Ирака? И что же тогда произошло? Появилась террористическая группировка ИГ*. Я думаю, что те, кто формирует политику Соединённых Штатов, не хотят, чтобы мы оттуда уходили», — предположил он.

«В Вашингтоне, Лондоне и Париже поспешили возложить вину на правительство Сирии, но в основном — на Россию и Иран. Причём сделано это безо всякого рассмотрения», — также подчёркивал Василий Небензя.

По словам Хейли, своими действиями в Сирии Россия подорвала авторитет ООН, и призвала «не забывать о российской роли в разрушительной политике (президента Сирии Башара) Асада».

«Ни одно цивилизованное правительство не могло бы иметь дело с сирийским режимом», — заявила она.

В свою очередь, Небензя выразил обеспокоенность тем, что западные страны «взяли курс на нагнетание международной напряжённости».

«Руководство США, Великобритании и Франции без каких бы то ни было оснований и не задумываясь о последствиях ведёт конфронтационную линию по отношению к России и Сирии и подталкивает к этому других», — сказал дипломат.

Небензя отметил, что при этом используется широкий арсенал методов, среди которых клевета, оскорбления, воинственная риторика, шантаж, санкции и угроза применения силы против суверенного государства.

«Беспардонно грозят России. Тон, в котором это делается, перешёл границы допустимого. Даже во времена холодной войны такого хамства по отношению к моей стране ваши предшественники себе не позволяли. Что дальше?» — заявил он.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.