«Может пожертвовать кем угодно»: почему американские СМИ заговорили о расколе между Трампом и главой Пентагона

Дональд Трамп якобы не прислушивается к мнению министра обороны США Джеймса Мэттиса, не предупреждает его о стратегических решениях и избегает личных контактов. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме сообщает NBC News. Эксперты отмечают, что между президентом Соединённых Штатов и главой Пентагона существует немало разногласий, и не исключают его отставки. Готов ли Трамп расстаться с Бешеным Псом — в материале RT.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис, возможно, теряет расположение президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме сообщает NBC News.

В материале говорится, что об охлаждении отношений между Трампом и Мэттисом свидетельствует прекращение встреч тет-а-тет, которые прежде проводили президент и министр обороны. Также они стали реже разговаривать по телефону, хотя прежде могли созваниваться по несколько раз в день.

Хотя официальные представители оборонного ведомства заявили журналистам, что эти сведения не соответствуют действительности, по мнению источника NBC, Трамп якобы подозревает, что Мэттис специально не спешит претворять в жизнь его инициативы. Поэтому в последнее время президент США всё меньше советуется с главой Пентагона, отдавая предпочтение своему помощнику по национальной безопасности Джону Болтону, а также госсекретарю Майку Помпео.

Отмечается, что, по информации источников, Мэттис якобы был недоволен назначением Болтона на пост советника по национальной безопасности. Во время первой встречи чиновников Мэттис в шутку заявил, что слышал о том, что Болтон является «воплощением дьявола».

Точка зрения Пентагона

Джеймс Мэттис был против выхода США из СВПД — сделки по иранской ядерной программе. Выступая в октябре 2017 года в сенате, он призвал сохранить соглашение, указав на то, что доказательств нарушения условий Тегераном нет.

В мае 2018 года Дональд Трамп объявил о выходе США из сделки. По сведениям NBC, американский министр обороны узнал об этом решении от коллег и был вынужден добиваться телефонной беседы с главой государства.

«Для американских военных ситуация вокруг выхода США из ядерной сделки — большой вызов, — пояснил в интервью RT профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев. — Позиции США в районе Персидского залива не так сильны, чтобы можно было балансировать на грани вооружённого конфликта, и Мэттис это знает».

Джеймс Мэттис возражал против переноса американского посольства в Иерусалим, так же как и Рекс Тиллерсон. По сведениям Chicago Tribune, в декабре 2017 года главы оборонного и внешнеполитического ведомств предупреждали Трампа о тех негативных последствиях, к которым может привести этот шаг. В итоге открытие посольства США в Иерусалиме спровоцировало новый виток насилия в регионе.

Ещё одна инициатива главы Белого дома, не встретившая одобрения со стороны Пентагона, — создание космических войск. Напомним, 18 июня Дональд Трамп поручил оборонному ведомству приступить к созданию нового рода войск — военно-космических сил. Ранее Джеймс Мэттис высказывался против этого шага. Выступая в конгрессе, генерал заявил, что считает нецелесообразным создание новых подразделений в то время, когда усилия ведомства направлены на оптимизацию управления и структурную интеграцию.

Белый дом

Reuters

По некоторым вопросам Джеймсу Мэттису удавалось переубедить Дональда Трампа. Например, по данным The New York Times, глава Пентагона отговорил президента от наиболее жёсткого варианта нанесения ракетного удара по Сирии в апреле текущего года. Предполагается, что президент колебался между тремя сценариями, один из которых включал атаку на точки расположения российских военных. Под влиянием министра обороны Трамп отказался от этой идеи, способной повлечь катастрофические последствия.

По мнению Евстафьева, информация NBC News об охлаждении отношений между Трапом и Мэттисом может соответствовать действительности, по крайней мере частично.

«Мэттис был фактически выдавлен из политической комбинации вокруг встречи с Ким Чен Ыном, и это было очень заметно, — подчеркнул эксперт. — Что касается причин, то в тех условиях, в которых Трамп руководит США, с ним рядом не могут ужиться какие-либо другие сильные фигуры с позицией, отличной от его собственной».

Однако пока Трампу и Мэттису удаётся удерживать противоречия в пределах внутреннего бюрократического круга без крупных медийных всплесков, отметил Евстафьев.

Похожей точки зрения придерживается и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По словам эксперта, противоречия между Мэттисом и Трампом есть, но пока неясно, насколько они существенны.

«У Джеймса Мэттиса очень простые взгляды на политику, как и у Трампа. На этой почве они и начали сотрудничать, — пояснил Брутер в интервью RT. — Но Трамп уже убедился в том, что в политике прямой путь не всегда самый эффективный. Иногда ему приходится маскировать свои цели, а Мэттис этого делать не любит. Эти разногласия могут не расшириться, ведь Мэттис не пытается изображать себя в качестве важной политической фигуры».

Хотя у генерала Мэттиса есть своё мнение по большинству вопросов, если политическое решение уже принято руководством, он его исполняет, не устраивая каких-то излишних демонстраций, пояснил эксперт.

Белый «карточный домик»

Напомним, о намерении назначить Джеймса Мэттиса на пост министра обороны Дональд Трамп объявил ещё до инаугурации, в конце 2016 года.

«Мы намерены назначить Бешеного Пса (прозвище главы Пентагона. — RT) Мэттиса министром обороны. Но мы об этом не объявляем до понедельника, так что никому не говорите», — цитирует Sputnik заявление Трампа.

В своём Twitter президент США охарактеризовал тогда Мэттиса как «настоящего генерала из генералов».

Джеймс Мэттис принимал участие во всех крупных военных кампаниях США в Ближневосточном регионе. Он командовал 1-м экспедиционным корпусом морской пехоты, руководил Центральным командованием ВМС США и 1-й дивизией корпуса морской пехоты во время иракской войны, и это далеко не полный послужной список генерала. Своё прозвище Бешеный Пёс получил во время боёв за иракский город Эль-Фаллуджа в 2004 году. Генерал известен также прямыми и резкими заявлениями — его цитаты можно найти в сети под хештегом #Mattisisms.

Военные США во время иракской кампании

Reuters

Сегодня многие наблюдатели задаются вопросом, сохранит ли Джеймс Мэттис свой пост, учитывая то, с какой лёгкостью Трамп на протяжении последних полутора лет производил кадровые перестановки, избавляясь даже от ближайших соратников. Например, в августе прошлого года пост старшего советника президента по стратегическим вопросам покинул Стивен Бэннон. По мнению экспертов, одной из причин этой отставки могли стать его разногласия с зятем президента Джаредом Кушнером.

Ещё один влиятельный член команды Трампа Рекс Тиллерсон тоже был отправлен в отставку в марте 2018 года из-за разногласий с президентом по иранскому вопросу. В марте своего поста советника по национальной безопасности лишился и генерал Герберт Макмастер. Та же участь постигла Шона Спайсера, занимавшего до июля 2017 года должность пресс-секретаря главы государства. На его место была назначена Сара Сандерс.

Не исключено, что Джеймс Мэттис тоже не удержится на посту главы Пентагона. По мнению Евстафьева, сейчас нет никаких признаков, что Трамп собирается формировать какую-то долгосрочную администрацию. Он собирает команду, которая работает только «здесь и сейчас».

«Это ситуативная, функциональная политика. И именно в этом сила Трампа: он не формирует долгосрочных зависимостей, он может пожертвовать кем угодно, чтобы проводить свой курс», — пояснил эксперт.

По мнению Брутера, Трамп был вынужден менять команду, с которой пришёл в Белый дом. Изначально он преувеличивал свои возможности и недооценивал роль политической элиты. На практике оказалось, что яркие, креативные люди, не встроенные в политические круги, такие как Тиллерсон и Бэннон, не очень полезны.

«Неслучайно и Помпео, и Болтон имеют очень большой опыт общения внутри американской элиты и в то же время лояльны Трампу. Что касается Джеймса Мэттиса, то он встроен в систему, но не до конца», — подвёл итог Брутер.