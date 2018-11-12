«Может похвастаться только речными катерами»: способна ли Украина усилить боевой потенциал ВМС в Чёрном море

Киев готов усилить военную группировку в Чёрном море, чтобы «адекватно» ответить на «гибридную агрессию» РФ. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак. Киев неоднократно выражал опасения, что политика Москвы якобы может привести к морской блокаде и дестабилизации прибрежных регионов страны. В связи с этим власти предпринимают усилия по увеличению количества кораблей и ракетного вооружения в Азовско-Черноморском регионе, в том числе за счёт покупки подержанной зарубежной техники. Однако эксперты сомневаются, что Украина способна укрепить свои военно-морские силы. По их мнению, у Киева не хватит средств на приобретение мощных кораблей или создание собственных.

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил в интервью Пятому каналу о готовности Военно-морских сил страны «адекватно» ответить на «гибридные» агрессивные действия РФ в Чёрном море. По его словам, военное ведомство сделало «выводы из того, что происходит в Азовском море».

Как полагает Полторак, у ВМС Украины есть возможность «для манёвра и наращивания сил». Также он уверен, что позиции ВМСУ в Чёрном море прочнее, чем в Азовском, добавив, что Россия не является «полноправным хозяином Чёрного моря, потому что там есть страны альянса».

«Неотложные меры»

12 октября президент Украины Пётр Порошенко ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны «О неотложных мерах по защите национальных интересов на Юге и Востоке Украины, в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе».

В документе утверждается, что Российская Федерация стремится к полному доминированию в Черноморском регионе, навязыванию «собственных условий распределения морской акватории», ограничивает портовую деятельность и рыбный промысел Украины.

Также Киев обвинил РФ в создании наступательной военной группировки и в незаконной хозяйственной деятельности. Подобная политика Москвы, как сообщает СНБО, приводит к дестабилизации экономической ситуации и морской блокаде побережья Украины.

Негодование в Киеве вызывает происходящее укрепление Черноморского флота РФ и «милитаризация Крыма», особенно после запуска автодорожной части Крымского моста.

Украинский план противодействия РФ заключается в модернизации портовой инфраструктуры в Азовском море (работы по углублению дна) и в значительном усилении военно-морского присутствия в регионе (наращивание корабельно-катерной группировки и оснащение подразделений береговой обороны высокоточным ракетным вооружением).

16 октября командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко в интервью BBC заявил о том, что Москва применяет против Киева «новые методы гибридной войны». Он считает, что РФ препятствует промысловой деятельности Украины и свободе судоходства. Таким образом Москва якобы пытается обанкротить порты Бердянска и Мариуполя, посеять «социальную дестабилизацию в Приазовье».

«Мы предполагали различные варианты развития событий, и самый сложный — обострение ситуации в Азовском и Чёрном морях, вплоть до десантных операций... Но уверен, что открытая агрессия на море будет последним шагом умирающей «империи зла» РФ. Они не осмелятся это сделать. Однако каждый день россияне преподносят какие-то сюрпризы, находят новые методы грязных, непрямых действий», — посетовал Воронченко.

Командующий ВМСУ подчеркнул, что украинский флот сосредоточит усилия на сопровождении гражданских судов, а также патрулировании территориальных и нейтральных вод. В то же время Воронченко признал военное превосходство РФ, оценив соотношение сил на Чёрном и Азовском морях как «один к двадцати».

8 ноября 2018 года Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о правовом режиме прибрежной полосы в Чёрном море. Документ предполагает создание 24-мильной «зоны контроля», которая включает территориальные воды и прилежащую полосу шириной по 12 миль соответственно.

Как пояснил автор законопроекта, бывший пресс-секретарь Порошенко Ирина Фриз, документ позволит Киеву фактически вдвое расширить «территорию контроля в Чёрном море».

Комментируя данную инициативу, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил RT, что действия Верховной рады направлены на разрыв контактов с Россией и создание «дополнительной напряжённости в различных вопросах».

«Принятие этого законопроекта будет означать создание дополнительных возможностей для провокаций в Чёрном море под предлогом защиты односторонне объявленных территориальных вод или исключительных экономических зон. По моему мнению, Россия ничего подобного признавать не будет, но она должна быть готова к тому, что дальше начнётся «перетягивание каната» и попытки утвердить в явочном порядке свои гомерические притязания», — заявил он.

При этом ВМСУ не представляют какой-либо опасности для Черноморского флота, считает военный обозреватель Владимир Мухин. По его словам, после 2014 года Киев оказался в патовой ситуации, которая сохранится в обозримой перспективе из-за отсутствия ресурсов на развитие военно-морских сил.

«На сегодняшний день Украина может похвастаться только несколькими речными катерами. Единственный более-менее крупный корабль «Сагайдачный» находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Какой-либо угрозы ВМС Украины собой не представляют. Максимум, что они могут устроить, — это задержать или обстрелять наши гражданские суда», — отметил Мухин.

В ожидании помощи от США

Киев взял курс на укрепление военно-морских сил в 2014 году. После потери Крыма ВМСУ лишись более половины корабельного состава. В распоряжении Украины осталось менее 10 боевых единиц: фрегат «Гетман Сагайдачный» проекта 1135.1, корвет «Винница» проекта 1124П, средний десантный корабль «Юрий Олефиренко» проекта 773, рейдовый тральщик «Геническ» проекта 1258Э, два бронекатера «Бердянск» и «Аккерман» проекта 58150 «Гюрза-М».

В настоящее время общая численность кораблей, катеров и судов вспомогательного флота ВМСУ составляет порядка 50 единиц. За последние четыре года техническое состояние военно-морских сил несколько улучшилось. Часть кораблей была отремонтирована, в строй вошли четыре катера проекта «Гюрза-М» с артиллерийским вооружением и два американских катера береговой охраны типа Island 1988 года постройки.

Киев не скрывает, что ВМСУ испытывают острую нехватку крупных кораблей. При этом с 2011 года в недостроенном состоянии находится корвет «Владимир Великий» проекта 58250. В июне 2018 года Воронченко рассказал об отсутствии средств на восстановление боевого потенциала украинского флота. По словам командующего, при сохранении текущего положения дел программа реализации проекта 58250, которая предполагает строительство четырёх кораблей, обречена на провал.

Как ранее сообщили украинские СМИ, Минобороны страны ведёт переговоры с коллегами из Пентагона о возможной передаче подержанных кораблей, которые были выведены из состава ВМС США. В частности, Киев намеревается получить списанные фрегаты типа Oliver Hazard Perry, которые американские верфи построили во второй половине 1970-х годов.

Если вопрос будет решён положительно, то заокеанские корабли станут самыми крупными в ВМСУ. Водоизмещение Oliver Hazard Perry составляет 4,2 тыс. т, длина — 135 м, ширина — 13,7 м, дальность плавания — до 5 тыс. миль. Фрегат вооружён противокорабельными ракетами Harpoon, 76-мм артиллерийской установкой OTO Melara, 20-мм зенитным орудием Phalanx CIWS и двумя торпедными аппаратами Mark 32 ASW.

Спущенный на воду бронекатер проекта 58155 «Гюрза-М»

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© ВМС Украины

В беседе с RT украинский политолог Владимир Скачко отметил, что Соединённые Штаты заинтересованы в сохранении напряжённости в Азовско-черноморском регионе. По его мнению, Пентагон готов оказать Киеву некоторую материальную помощь, однако по-настоящему серьёзная поддержка (например, передача кораблей) будет происходить исключительно на коммерческой основе.

«Американцам важно постоянно дразнить, раздражать Россию, «подбадривая» горячие головы в Украине. Но вряд ли списанные боевые корабли будут передаваться бесплатно. Напомню, что американцы умудрились продать Порошенко даже подлежащие утилизации патрульные катера. Очевидно, что у Киева нет денег на более серьёзные покупки за рубежом и на строительство собственных кораблей», — пояснил Скачко.