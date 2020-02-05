Может подорожать, но будет достроен: В Совфеде оценили влияние новых санкций США на "Северный поток - 2"

Как заявил член Совета Федерации Олег Морозов, попытки американских властей помешать строительству газопровода "Северный поток - 2" при помощи санкций обречены на провал. Об этом пишет РИА ФАН.

Политик не исключает, что Вашингтон может усилить давление на Москву и затруднить работу. Однако у российской стороны достаточно технических возможностей для реализации проекта самостоятельно. Да, сроки завершения работ могут быть пересмотрены, но планам ничто не помешает.

"Да, это будет дольше, возможно, это сделает проект более дорогим на стадии его запуска, но он будет завершён в любом случае", - пояснил он.

В январе 2020 года канцлер ФРГ Ангела Меркель провела переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Значительная часть выступления политиков была посвящена ситуации вокруг газопровода "Северный поток - 2", против которого США ввели санкции. Берлин не оценил удар со стороны Вашингтона. Как подчеркнула Меркель, немецкая сторона не поддерживает американские санкции, которые носят экстерриториальный характер.

При этом Германия не видит односторонней зависимости от российского газа, так как страна имеет несколько каналов поставок топлива. Непосредственно Владимир Путин заявил, что он рассчитывает на завершение строительства трубопровода в течение 2020 года.

А 4 февраля стало известно о том, что Конгресс США намерен в феврале-марте 2020 года принять новый пакет санкций против газопровода, которые ударят по компаниям и инвесторам в Европе. Как передаёт телеканал "360", европейские предприниматели обеспокоены текущей ситуацией, однако Берлин не намерен сдаваться, так как построить осталось всего 150 километров трубы.