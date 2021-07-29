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«Может отразиться на экономическом лидерстве США»: в Штатах озаботились политикой России и Китая по отказу от доллара

29 июля 2021, 08:25  •  156 • В мире
В США обратили внимание на проводимую Россией и Китаем политику по отказу от доллара. В последние годы Москва и Пекин стремятся снизить масштабы использования американской валюты в своих экономиках. В частности, стороны активно увеличивают расчёты в нацвалютах, а также развивают собственные финансовые и платёжные системы. Американские аналитики не исключают, что со временем такие действия могут отразиться на статусе доллара и мировом экономическом лидерстве Соединённых Штатов. Об этом говорится в докладе Исследовательской службы конгресса США, с которым ознакомился RT.
 
Reuters © Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin
 

Соединённые Штаты планируют изучить перспективы дедолларизации в России и Китае. Такая информация содержится в докладе Исследовательской службы конгресса США.

Как отмечают представители ведомства, уже более десяти лет Москва и Пекин стремятся снизить масштабы использования доллара в своих экономиках. Так, по мнению авторов исследования, страны пытаются защитить себя от санкций Вашингтона, а также уменьшить влияние со стороны экономической и монетарной политики Штатов.

«Хотя Россия и Китай несколько сократили использование доллара в своей торговле, оба государства, как и большинство других, по-прежнему в значительной степени опираются именно на доллар... Однако со временем, если усилия по дедолларизации принесут результаты, это может отразиться на американских санкциях, американской экономике, а также мировом экономическом лидерстве США», — говорится в докладе.

Американские аналитики напомнили, что ещё со времён Второй мировой войны доллар остаётся доминирующей резервной валютой на глобальном рынке. Этот факт, в свою очередь, и позволяет США удерживать лидирующие позиции на международной финансово-экономической арене, считают специалисты.

«Господствующее положение американского доллара в трансграничных сделках придаёт Соединённым Штатам уникальную значимость и даёт рычаги влияния посредством таких политических мер, как финансовые санкции, которые затрудняют доступ к финансовой системе США, или использование американского доллара в международной торговле», — подчёркивают авторы доклада.

Тем не менее в последние несколько лет доля доллара в мировых резервах планомерно сокращается. Так, если ещё в 2015 году американская валюта занимала около 66% в общем объёме глобальных финансовых запасов, то по итогам 2020-го показатель опустился ниже 59%. Об этом свидетельствуют данные Международного валютного фонда.

Одной из причин наблюдаемой динамики стали проводившиеся Вашингтоном во время президентства Дональда Трампа торговые войны. Таким мнением в разговоре с RT поделился профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Виктор Супян. По его словам, введение Соединёнными Штатами ряда тарифных ограничений в отношении их партнёров оказало негативное влияние на позиции доллара как главной резервной валюты мира.

«При Трампе США вели не вполне взвешенную, хаотичную политику в отношениях со своими партнёрами — вводили санкции против европейских союзников, Канады, а также стран Юго-Восточной Азии. Это, конечно, никому не понравилось. В результате, чтобы застраховать себя в будущем от таких непредсказуемых действий, государства стали активнее переходить на расчёты в национальных валютах», — пояснил Супян.

Кроме того, снижение доли доллара в глобальных резервах может быть связано и с ростом многополярности в мировой экономике. Такую точку зрения в интервью RT высказал аналитик ФГ «Финам» Алексей Коренев.

«Мир становится многополярным, и страны всё чаще начинают договариваться между собой в обход США. Думаю, эта тенденция будет продолжаться, потому что доминирование американской валюты ставит государства в положение зависимых от определённого «начальника» в лице Штатов. Этого никто не хочет, особенно Россия и Китай», — добавил Коренев.

Пекинский путь

По оценке американских аналитиков, сейчас доллар по-прежнему остаётся важной составляющей для экономики Китая, а нацвалюта Штатов занимает около 50—60% в резервах азиатской республики. Специалисты связывают это с тем, что США являются крупнейшим рынком сбыта для товаров из Китая. Кроме того, расчёты за экспорт в другие страны, а также в рамках проекта «Один пояс — один путь» Пекин всё ещё преимущественно проводит в долларах.

Между тем Китай активно принимает шаги по дедолларизации экономики. В частности, страна пытается нарастить использование юаня в торговых сделках со своими партнёрами, в том числе с Россией.

Отметим, что за последние семь лет доля расчётов в национальных валютах между Москвой и Пекином выросла почти в десять раз. Если ещё в 2013—2014 годах страны проводили в рублях и юанях 2—3% всех сделок, то по итогам 2020 года соответствующий показатель составил порядка 24—25%. Об этом ранее заявлял российский посол в КНР Андрей Денисов.

Кроме того, Пекин неоднократно проявлял заинтересованность в дальнейшем развитии национальной платёжной системы и продвижении собственной цифровой валюты. Как отмечают американские аналитики в своём докладе, за счёт подобных инициатив Китай пытается создать альтернативные варианты глобальных экономических, финансовых, торговых и технологических сетей, которые в настоящее время подконтрольны США.

«Полагаю, что глобальное влияние США будет снижаться, просто потому что они физически не смогут удержать ту доминанту, которой обладали ранее. Китай в этом плане очень мощная экономическая держава, она с каждым годом всё активнее растёт и, вероятно, в ближайшие годы обгонит США. Следующая на очереди Индия. Предполагается, что к 2035 году Индия займёт второе место после Китая, сместив США на третье», — отметил Алексей Коренев.

Российская страховка

Россия, в свою очередь, активизировала попытки дедолларизировать экономику в 2014 году, когда Вашингтон ввёл против Москвы санкции из-за ситуации на Украине. Впоследствии США стали усиливать санкционное давление на Россию из-за бездоказательно приписываемых ей «злонамеренных действий», в число которых вошло, например, «вмешательство» в американские выборы.

  • AFP
  • © Stefani Reynolds / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Как отмечают аналитики Исследовательской службы конгресса, в вопросе дедолларизации экономики Москва сосредоточена на трёх направлениях. Речь идёт о сокращении доли доллара в резервах, уменьшении объёмов расчётов в американской валюте при проведении торговых операций, а также создании своей национальной платёжной системы.

Таким образом Россия пытается обезопасить себя от рисков новых ограничений. Об этом в беседе с RT рассказала заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

«В рамках санкционной риторики России могут запретить операции с долларом, по крайне мере юридическим лицам. Такой вариант вероятен, он не исключён полностью. Также неоднократно поднимался вопрос об отключении России от международной платёжной системы SWIFT, что может затруднить расчёты в долларах и других резервных валютах за экспортные товары. Так что, с одной стороны, дедолларизация — это попытка подстраховаться», — отметила Мильчакова.

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В 2014 году Россия в качестве аналога SWIFT разработала Систему передачи финансовых сообщений (СПФС). Как отмечают в Центробанке, платформа гарантирует бесперебойность передачи платёжных поручений внутри страны и за её пределами. Также в 2014 году, после того как Visa и Masterсard перестали обслуживать карты нескольких банков, попавших под западные санкции, в России было принято решение о создании Национальной системы платёжных карт.

Помимо этого, в рамках дедолларизации в 2018 году Москва начала активно распродавать долговые ценные бумаги Штатов. Тогда с марта по май вложения в американские облигации уменьшились более чем в шесть раз — с $96 млрд до $14,9 млрд, в результате чего Россия вышла из числа крупнейших держателей государственного долга США. По последним данным Минфина Штатов, в мае 2021-го этот показатель опустился до $3,8 млрд.

Кроме того, за последние три года доля доллара в международных резервах Центробанка уменьшилась более чем вдвое — с 45,8 до 21,2%. Одновременно доля евро увеличилась почти на треть — с 21,7 до 29,2%, а юаня — в четыре раза, с 2,8 до 12,8%. Наряду с этим в июне 2021-го Минфин и Центробанк объявили о решении полностью отказаться от хранения средств Фонда национального благосостояния в долларах.

Оценка рисков

На этом фоне американские специалисты отмечают, что, если России и Китаю в будущем всё же удастся «значительно сократить использование доллара», например увеличив долю торговых расчётов в иной валюте или разработав цифровую валюту, США могут столкнуться с определёнными «последствиями».

В связи с этим аналитики сформулировали несколько вопросов для возможного их рассмотрения конгрессом Соединённых Штатов. В частности, их волнует, какие факторы могут поспособствовать успеху политики дедолларизации в России и Китае, а также каковы признаки того, что глобальная роль доллара может оказаться под угрозой.

Кроме того, специалисты подняли вопрос о том, должен ли конгресс обязать Министерство финансов США готовить ежегодный отчёт об использовании доллара в международной экономике. «Если да, следует ли в этом отчёте затрагивать вопрос использования санкций и роли доллара?» — заключили представители исследовательской службы.

  • Reuters
  • © Rick Wilking

Одним из ключевых вызовов для американской валюты в обозримой перспективе может стать отказ Москвы и Пекина от доллара при расчётах за энергоресурсы. Таким мнением в беседе с RT поделился заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

«Если России и Китаю удастся сдвинуть доллар в сфере расчётов за нефть и газ на глобальном рынке и они убедят производителей на Ближнем Востоке торговать и оценивать нефть и газ не только в долларах, но и в другой валюте, тогда это станет неприятным сюрпризом для США», — считает Абрамов.

Похожую точку зрения ранее выразил и президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме в начале июня. Как отметил глава государства, уход нефтяников от расчётов в долларах «будет очень серьёзным ударом» по американской валюте и её статусу. В то же время российский лидер заявил о нежелании использовать дедолларизацию в «политической возне».

«Мы не собираемся этого делать. Но сама логика развития мировой экономической системы, мировой валютной системы говорит о том, что нужна множественность резервных валют, чтобы гарантировать безопасность и устойчивость мировой экономики и финансовой системы. Мы над этим думаем аккуратненько», — подчеркнул Путин.

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