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Может напасть в любое время: украинский генерал поделился опасениями насчет России

20 сентября 2021, 15:25  •  71 • Политика
Фото: Demian Stringer / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Реальных признаков готовящейся атаки нет, но Киеву все равно страшно
Россия строит планы вторжения на Украину и может напасть в любой момент. Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.
По его словам, обоснованность опасений подтверждается такими фактами как усиление милитаризации Крыма, военные учения РФ на территории Белоруссии и "дерзость" ополченцев Донбасса, которую они демонстрируют в последнее время.
Еще одним признаком готовящейся интервенции украинский генерал назвал "имитацию возвращения российских подразделений в пункты постоянной дислокации после завершения учений" у границ Незалежной. Однако это в теории. Поскольку в действительности подобных "признаков создания противником наступательных группировок войск" на со стороны Крыма, ни со стороны Белоруссии, ни на других участках границы "не обнаружено", признал Наев.
"Сказать, что есть прямые признаки того, что РФ в ближайшее время начнет военную агрессию, нельзя",
– уточнил генерал в интервью "РБК-Украина".
Впрочем, по его мнению, угроза Киеву все равно сохраняется. Москва не зря проводит военные учения: таким образом она тренируется "оперативно перебрасывать войска на дальние расстояния", раскрыл секрет Полишинеля украинский военачальник. Из этого он делает вывод, что Украине необходимо усиливать охрану рубежей, в том числе с помощью стран НАТО.
Ранее на Украине сообщили, что строят на границе специальные сооружения, которые должны будут остановить вторжение агрессора, и показали соответствующие видеокадры.
Российско-белорусский учения "Запад-2021" состоялись 10-16 сентября. По оценке президента РБ Александра Лукашенко, западные соседи истерично отреагировали на маневры.

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