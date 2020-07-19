"Может, нам отказаться?" Почему Олимпиада-80 была под угрозой срыва • 139 • Аналитика © РИА Новости / А. Князев Сорок лет назад Советский Союз впервые в истории принимал Олимпийские игры. На организацию состязаний бросили все силы и средства. Никогда раньше на территории Восточной Европы не проводили соревнования такого масштаба. Но вмешалась политика. США и Европа объявили бойкот, и многие западные сборные не приехали в Москву. Как готовили Олимпиаду-80 и чем она запомнилась миру — в материале РИА Новости. "Жаль, что американцы не приехали" Церемония открытия должна была начаться в 16:00. Но уже к полудню "Лужники" заполнились до отказа — зрители заранее заняли места на трибунах. Ждали Леонида Брежнева. Генсек опаздывал, организаторы нервничали. Наконец из громкоговорителей раздалась праздничная увертюра Дмитрия Шостаковича. На арене показались молодые люди и девушки в древнегреческих одеждах, напоминающих об античной Олимпиаде. Затем состоялось традиционное шествие национальных команд. Приехал Брежнев и направился к своему месту, приветствуя публику. Внезапно над одной из трибун появился двадцатиметровый американский флаг. Его развернули двое иностранных гостей. Стадион разразился овацией. Сборная США проигнорировала игры в Москве, но американские болельщики сгладили напряженность. Советские люди ликовали. Многие тогда решили, что бойкот Запада сорвался. © РИА Новости / А. Князев Торжественное открытие Олимпиады-80: внос олимпийского флага "Выведите войска! Иначе бойкот" Олимпиаду в СССР компартия лоббировала с конца 60-х. МОК одобрил заявку в 1974-м. Советские спортсмены пользовались популярностью в мире, а иностранцам было интересно посетить "страну победившего социализма". Запад с настороженностью воспринял решение МОК, но особо не возражал. Канада и США выразили готовность поделиться с СССР организационным опытом. В 1976-м сотрудники КГБ отправились в Монреаль, чтобы узнать у зарубежных коллег тонкости обеспечения безопасности на крупных спортивных мероприятиях. Юрий Андропов лично пошел на контакт с западными спецслужбами. Слишком свежи были воспоминания о терактах против израильской сборной на Олимпиаде 1972 года. © РИА Новости / А. Князев Национальная олимпийская команда СССР на церемонии открытия Олимпиады-80 Продумали все до мелочей. В период международной разрядки важно было достойно и без эксцессов провести Олимпиаду. В НАТО смягчили риторику в отношении социалистического блока. Даже Китай пообещал прислать в Москву национальную сборную. Все изменилось в декабре 1979-го, когда СССР ввел войска в Афганистан, чтобы помочь Кабулу противостоять группировкам моджахедов, которым покровительствовали США. Реакция американцев не заставила себя долго ждать. Джимми Картер поставил Москве ультиматум. "Если к 20 февраля советские войска не уйдут из Афганистана, США бойкотируют Олимпиаду-80", — заявил президент. К Вашингтону присоединились 65 стран — не только союзники по НАТО, но и, скажем, Иран, Китай и даже социалистическая Румыния. "Спорт и олимпийское движение вне политики. Олимпиада призвана укреплять дружбу, а бойкот только усиливает недоверие между народами", — раскритиковал действия Запада президент МОК Хуан Антонио Самаранч. Прислушались к нему единицы. © РИА Новости / Владимир Акимов Президент Международного Олимпийского комитета лорд Килани приветствует зрителей и спортсменов на торжественной церемонии закрытия XXII Олимпийских игр "Отказаться от Игр и уплатить штраф" На Олимпиаду выделили из бюджета два миллиарда рублей. Пример Монреаля-76 показал: не все затраты окупаются, а вот долги гарантированы. В конце семидесятых в СССР царил дефицит — и продовольственный, и промтоварный. Людям приходилось не покупать вещи, а доставать, в том числе у спекулянтов. Олимпиада могла обрушить и без того неустойчивую советскую экономику. Леонид Брежнев всерьез подумывал уклониться от почетного права принять в стране главный международный спортивный турнир. "Как-то так сложилось, что нами принято решение провести спортолимпиаду в СССР. Стоит это мероприятие колоссальных денег. Возможно, нам следует отказаться от проведения соревнований. Знаю, что это вызовет много кривотолков. Но некоторые товарищи подсказали мне, что есть возможность отказаться, уплатив какой-то небольшой взнос в виде штрафа", — писал генсек в 1975-м Константину Черненко. Но Брежнева переубедили. Отказ от Олимпиады Запад воспринял бы как геополитическое поражение Москвы. Успех Игр, наоборот, укрепил бы имидж сверхдержавы. Но вопрос, где взять средства, мучил всех. Переговоры с зарубежными рекламодателями шли непросто. Тогда решили выпустить тиражи олимпийских лотерей. Доходы от спортлото очень помогли. "Наш главный вопрос был: насколько лотереи соответствуют кодексу строителя коммунизма? Появление “Спортлото” стало ответом. Игра имела огромный резонанс, люди откликнулись. Лотерея, по сути, содержала Олимпиаду и советский спорт", — вспоминал позже Виктор Ивонин, бывший зампредседателя Спорткомитета СССР. © РИА Новости / Владимир Акимов Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев на церемонии открытия XXII Олимпийских игр в Москве Продовольственный рай По мере строительства спортивных объектов все больше иностранных компаний соглашались разместить на Олимпийских играх рекламу. Проблема с финансами понемногу решалась. Причем советские люди понятия не имели о многих товарах, которые предстояло рекламировать на Играх. Более того, ту же жвачку и кока-колу в СССР считали идеологически вредной. Оказалось, ничего страшного. Даже появились слухи, что перед Олимпиадой в Москве откроется "Макдоналдс". Конечно, хотелось, чтобы иностранцы увидели страну с лучшей стороны. В Москве привычная советская действительность преображалась на глазах. На полках магазинов появились сыры, колбасы, соки и пиво в алюминиевых банках, сигареты Marlboro. Компания PepsiCo наладила массовые поставки газированных напитков. "Мы тогда впервые увидели финский сервелат. А еще конфитюры, джемы, соки в маленьких упаковках. Мы, привыкшие к сокам в больших банках, сначала даже не поняли, что это", — вспоминал москвич Александр Раздольский, очевидец тех соревнований. © РИА Новости / Виталий Арутюнов Людены и блудодеи: послесловие к скандалу XXII Олимпийские игры в Москве. Торговый центр Олимпийской деревни. Киоск с сувенирами Челночная дипломатия Пока метеорологи определяли оптимальные сроки Игр, а правоохранительные органы очищали столицу от криминала, дипломаты пытались не допустить бойкота. Воспользовавшись ситуацией, некоторые участники выдвинули свои условия. Так, страны Африки потребовали не допускать к Играм государства, поддерживающие апартеид в ЮАР. Китай не желал видеть представителей Тайваня. ФРГ настаивала на участии спортсменов Западного Берлина, но ГДР это никак не устраивало. Пхеньян просил исключить из списка приглашенных команду Сеула. Западные журналисты не скрывали пессимизма: "Туристов разместят в общежитиях и школах. Непонятно, хватит ли ресторанов. Любителям пива нечего делать в Москве. Не стоить надеяться и на атмосферу парижских ночных клубов. Москва может предложить лишь прославленный Большой театр, цирк, Третьяковскую галерею". Но на газетную шумиху не обращали внимания. Не верили и в бойкот Олимпиады. Когда же американцы, а вслед за ними большинство западных стран действительно отказались ехать в Москву, казалось, соревнования будут сорваны. © РИА Новости / Сергей Гунеев Участники бега на три километра с препятствиями во время соревнований на XXII Олимпийских играх в Москве Альтернативные игры Не все иностранные спортсмены поддержали бойкот. Атлеты долго готовились к Олимпиаде-80 и не хотели пропустить самые важные состязания. Правительства ряда западных стран позволили им выступать — под нейтральным флагом МОК. Сборные Великобритании, Италии, Дании, Франции, Швейцарии, Испании, Бельгии прибыли почти в полном составе, хотя так и не развернули национальные стяги. В Европе были и вообще не присоединившиеся к бойкоту: Греция, Австрия, Мальта, Финляндия и Швеция. "Власти не имели права требовать таких жертв от спортсменов. Любой мог зайти в агентство "Аэрофлота" на Пикадилли, купить билет и отправиться в СССР. И только спортсмены должны были отказаться от участия в играх, к которым готовились не один год", — упрекал позже Запад председатель Британской олимпийской ассоциации Колин Мойнихэн. Проигнорировавшие московские соревнования спортсмены приняли участие в альтернативных "Олимпийских играх бойкота". Через четыре года в Лос-Анджелес не поехали социалистические страны и тоже провели собственные игры "Дружба-84". Но этим состязаниям, конечно, было далеко до настоящей Олимпиады. © РИА Новости / Вольдемар Мааск Девушки в национальной одежде с красными розами Олимпийские талисманы От тех событий москвичам на память остались спорткомплекс "Олимпийский", гостиница "Космос", новый терминал в Шереметьево. Здание МИА "Россия сегодня" на Зубовском бульваре тоже построили как Олимпийский пресс-центр. Ну а официальный талисман, улыбающийся медвежонок, опоясанный олимпийскими кольцами, на церемонии закрытия помахал зрителям лапой и уплыл в небо. Лев Лещенко и Татьяна Анциферова в этот момент исполняли песню "До свидания, Москва!". Иностранные и советские болельщики, заполнившие до отказа трибуны "Лужников", плакали. Образ сурового медведя, который на Западе олицетворял СССР, был разрушен. И в начале восьмидесятых казалось, что навсегда. © РИА Новости / Сергей Гунеев Символ Олимпийских игр медвежонок Миша Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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