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«Может, мы виноваты и в пожарах в Калифорнии?»: МИД Ирана ответил на обвинения Трампа
20 ноября 2018, 23:54 • 69 • Политика
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф ответил на очередное партию обвинений в адрес своей страны, выдвинутую Дональдом Трампом. Тот, напомним, заявил, что Тегеран дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке. «Может, мы также несем ответственность и за пожары в Калифорнии, потому что мы не помогали чистить леса граблями, как это делают финны?» — иронично поинтересовался господин Зариф.
По словам главы иранской дипломатии, президент США винит Тегеран в «любых злодеяниях, которые только могут прийти ему на ум». Отметим, что в этот раз хозяин Белого дома подверг Иран критике в заявлении, посвященной теме американо-саудовских отношений и убийству журналиста Джамаля Хашкаджи.
При этом Трамп заявил, что США продолжат поставлять в Саудовскую Аравию оружие, несмотря ни на что. По мнению Зарифа, совмещая две эти не связанные между собой темы, Трамп действовал «эксцентрично».
Также напомним, что ранее, комментируя тему пожаров в Калифорнии, Трамп заявил, что в отличии от американцев финны заботятся о своих лесах, очищая их граблями. По его словам, ему об этом рассказал президент Финляндии Саули Ниинистё. Сам Ниинистё заявил, что не помнит такого разговора.
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