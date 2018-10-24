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Может ли ядерная бомба разбудить Йеллоустонский супервулкан

24 октября 2018, 16:54  •  313 • В России

Президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков наделал шума своей статьей, опубликованной в «Военно-промышленном курьере». Он предложил свой экзотичный план уничтожения США. А суть его такова: России не стоит соревноваться с американцами в том, кто больше ядерных бомб наклепает, - лучше создать несколько десятков таких изделий мощностью более 100 мегатонн и ударить ими по критически опасным геофизическим зонам на территории США. Например, по Йеллоустоунскому супервулкану или по разломам тихоокеанского побережья.

Сивков убежден, что «такие удары гарантированно уничтожат и США как государство, и всю транснациональную элиту. Это снова делает масштабную ядерную войну иррациональной и сводит шансы ее возникновения к нулю».

Этот кровожадный план, возможно, может сильно пощекотать нервы американским обывателям или вызвать приступ гордости у несведущих российских «ура-патриотов». Но только не у специалистов, занимающимися проблемами вулканологии и физики ядерных взрывов. А они (и в России, и в США, и в других странах) уже много лет пытаются найти ответ на вопрос - что может случиться, если по Йеллоустоунскому вулкану будет нанесен ядерный удар. И к какому же выводу они пришли?

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ

Робин Эндрюс, профессор Университета Отаго (Новая Зеландия):

- Чтобы получилось активизировать супервулкан Йеллоустоун, необходимо, чтобы ядерная бомба достигла глубины, на которой находится магматическая камера, а это расстояние от 1 до 10 километров. Если этого не произойдет, то получится обыкновенный ядерный взрыв на глубине. Лава в результате ядерного взрыва скорее всего за пределы национального парка не проникнет, однако куда большую опасность будет представлять радиоактивный пепел, который охватит территорию в несколько тысяч квадратных километров... Серьезно пострадают американцы и от взрывной волны, которая распространится почти на 160 км от эпицентра.

Майкл Польша, ученый-инспектор в обсерватории Йеллоустонского вулкана:

- Подумайте обо всех крупных землетрясениях, которые были в регионе. Они были во много раз мощнее, чем взрыв любой ядерной бомбы, и непосредственно повлияли на Землю, но явно не вызвали никаких вулканических извержений.

Виктор Боков, геофизик (Российский государственный гидрометеорологический университет):

- Попытки преднамеренно спровоцировать супервулканы ядерным оружием сами по себе малоэффективны. Ведь для того, чтобы гарантированно запустить извержение, надо точно понимать, как будут распространяться ударные волны от ядерных взрывов в верхних слоях мантии и куда именно они придут. А наша планета — нестационарный объект, она всё время слегка меняется, её кора подвержена постоянным мелким подвижкам. Точно предсказать последствия гипотетического провоцирующего ядерного удара невозможно.

***

Словом, ученые полного апокалипсиса американцам не предсказывают. Сходятся на том, что это может быть катастрофа крупного регионального масштаба, но к «полному и гарантированному» уничтожению США не приведет. К тому же у России нет таких авантюрных планов. Наша военная доктрина (и об этом говорил недавно Владимир Путин на «Валдайском форуме») предусматривает лишь ответно-встречный ядерный удар. Когда наши станции предупреждения о ракетном нападении выдадут информацию о ядерной атаке на нас, мы будет вынуждены «дать сдачи». Но в таком случае мало кто выживет - и среди нападавших, и среди обороняющихся. Это вам не сказки-страшилки про «несколько десятков ядерных супербомб, сброшенных на Йеллоустон» (впрочем, кто же их позволит запросто доставить туда - у США ведь тоже есть и станции предупреждения, и противоракетная, и противовоздушная оборона). Не думаю, что доктор военных наук не знает об этом...

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