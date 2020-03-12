Может ли Турция победить российскую армию в Сирии? • 41 • Аналитика

Майкл Пек и «The National Interest», дай вам бог здоровья и долгих лет жизни! А тут еще и не только Майкл Пек, спец по российской армии, но и Майкл Кофман, сотрудник Центра военно-морского анализа.



И вот вдвоем два весьма, как я понял, неглупых человека, начали зачем-то всерьез обсуждать тему «А если слон встанет на кита, кто победит»?







Победит, понятное дело, глупость мирового масштаба. Да, у нас в России много чего творится, что нельзя назвать умным. Но изменения конституции, пенсионные реформы и прочие завихрения дня сегодняшнего – это одно, а развязывание третьей мировой войны – другое.



Ничем иным, как прелюдией к третьей мировой, гипотетический конфликт России и Турции я не назову. Но кому-то очень хочется его рассмотреть под увеличительным стеклом со всех сторон.



Ладно, давайте и мы посмотрим, куда глядят американцы и что видят.



«Соотношение сил решительно против России в Сирии».

«Но если бы турецкие и российские войска действительно вступили в бой в Сирии, Турция имела бы преимущество».



В голос оба Михана. И Кофман, и Пек.



И тут же задаются вопросом, почему. Ведь на бумаге Россия все еще выглядит очень зловеще. Особенно пугает самый большой (не факт, кстати) арсенал ядерных боеголовок. То есть Майклы настроены очень серьезно.



Сложно сказать, зачем им понадобилось трогать наш ядерный арсенал, судя по всему, по старому принципу: если в театре на сцене висит в первом акте ружье, значить, до окончания последнего точно кого-то пристрелят.



Что же, определенная логика в этом есть. Если очень сильно прижать… Да нет, даже если сильно прижать, не та сегодня самостоятельность у наших верховных, чтобы земной шарик снести. Не смогут.



Итак, волею американских экспертов (вполне уважительно пишу без кавычек), Турция и Россия могут сойтись в схватке на сирийской земле.



Россия, ядерная держава, и Турция. Неядерная. Непонятно, кстати, хорошо это или не очень. Как по мне – вот только ядерных бомб мечтающему о новой Османской империи Эрдогану не хватает.



Однако армия Турции – это весьма уверенная армия. Хоть там не так давно и прокатилась волна чисток среди высшего командного состава, тем не менее, это армия. И флот вполне приличный, способный наравне воевать с нашим Черноморским.







Но какой в этом смысл? Что в этих сравнениях, если ни о каком противостоянии, кроме политического, между Россией и Турцией просто не может идти речи?



Пока, по крайней мере.



То, что находится на базе Хмеймим, – это просто смех в сравнении с турецкой армией. Это просто очень сильно ограниченный контингент даже не армии России, а ВКС.



«По оценкам» американцев, группировка российских войск состоит из нескольких тысяч военнослужащих и нескольких десятков самолетов. И плюс корабли поддержки.



Хорошо, пусть полторы-две тысячи летно-технического состава, вспомогательных структур и охраны с военной полицией – это несколько.



У Турции в составе сухопутных сил тоже несколько тысяч военнослужащих. 260, если быть точным. 260 тысяч против двух.



Миханы, вы вообще о чем?



Возможно, о том, что на несколько десятков (два, ну три) российских самолетов у ВВС Турции тоже несколько десятков (точнее, 26) только F-16C, которые тоже кое-чего да стоят.



А если еще учесть, что все снабжение группировки российских войск идет через проливы Босфор и Дарданеллы, которые контролируются Турцией… А если Турция закроет проливы, а к ним еще и свое воздушное пространство для российских самолетов, простите, останется только ждать, пока через Средиземное море вывезут. Слегка проголодавшихся.



Так просто Майклы рассуждают об уязвимости российского контингента. Кофман считает, что



«…В сценарии, где Россия имеет одну авиабазу, присутствие, которое не увеличивается, присутствие, которое требует доступа к Босфору для материально-технической поддержки, российские войска фактически находятся в очень уязвимом положении».



Логично. Но простите, а зачем нам наращивать свое присутствие в Сирии? Простите, господа потенциальные, но это ВАШ, а не НАШ сценарий.



Даже если сравнивать участие в жизни одной страны (понятно, Афганистан), мы там тоже имели ограниченный контингент. Ушли с гордо поднятой головой, оставив за собой города, школы, больницы, аэродромы.



Которыми сегодня пользуются американцы. Вот такой парадокс. А вот что после себя оставят американцы – вот это вопрос очень сложный. Но явно не больницы и школы. Они, американцы, строят демократию. А школы и прочее к демократии не относится.



Ну хорошо, отвлеклись немного.



Далее Кофман и Пек довольно здраво рассуждают об… ответном ударе России по Турции!



Ну да, рассуждают неплохо, но насколько здраво – это сказать сложно. Мы смотрим гипотетически, не так ли?



Хорошо. Допустим, Эрдоган дошел до того, чтобы нанести удар по Хмеймиму. Иного расклада просто не вижу, потому что до территории России ему просто нечем достать. Фрегаты и корветы, на которых теоретически можно разместить ракеты, встретят «Балы».



Самолеты… Самолетам тоже будет чем подправить траекторию, да и самое страшное оружие, которое могут нести турецкие F-16С – это бомбы Mark 84, древние, как… И с боевым весом 900 кг.



Так что по факту Турция не сможет нанести такого удара по России, чтобы нужно было прилично отвечать. А неприлично…



Вот тут как раз и напрашивается удар по Хмеймиму. На который Россия может ответить «от души», согласен.



Но, во-первых, у Турции просто нет причин искать такое приключение на все точки. Конечно, никто (слава богу) не говорит о ядерном ударе, но и крылатых ракет для Турции будет более чем достаточно. Тем более что нейтрализовать их будет фактически нечем.



Очень плохо представляю себе комплексы Atilgan и Zipkin, сделанные на базе «Стингера», перехватывающие «Калибр». Это было бы весьма эпичное зрелище.



Вообще, до покупки наших С-400 у Турции с ПВО было сильно так себе. Но и сейчас С-400 не панацея против российского оружия.



Рассчитывать на помощь соратников по блоку?



Сложный вопрос. И сами американские Михаилы весьма аккуратно его поглаживают. С одной стороны, да, Турция – член блока НАТО. С другой стороны, блок, согласно уставу, не обязан поддерживать участие членов блока в кампаниях на территориях, находящихся за пределами зоны НАТО.



То есть война Турции с курдами на территории Сирии – это дело исключительно Турции. А вот если армия Армении начнет наступление на город Карс, мотивируя это тем, что Карс был столицей Армянского царства Багратуни и столицей армянского Карсского царства, – вот тогда вся сила блока НАТО должна будет обрушиться на полчища армян.



Но не раньше, чем первый армянский (или не армянский) солдат перешагнет границу Турции. А развлекаться за пределами национальной территории Турции никто не запретит. На свой страх и риск.



То есть американские эксперты подтверждают, что 7 тысяч человек турецких военных на севере Сирии вкупе с тяжелой техникой и авиацией, поддерживающих сторонников или просто выгодных Турции людей, – все это делается вне рамок НАТО.



Потому-то, собственно, и рассматривают Майклы такой поворот событий, как военное противостояние России и Турции.



А оно реально может начаться. Тут сложно спорить с американцами. В районе того же Идлиба находятся российские советники и военная полиция. Легко представить себе несколько сценариев, когда турецкие и российские войска вступают в прямой бой. Сланцевая отрасль США оказалась на грани «выживания»



«Например, нападение Турции на сирийские войска может ранить российских советников, которые требуют поддержки с воздуха от российских самолетов. Или же турецкие самолеты случайно сбивают российские самолеты, ошибочно принятые за турецкие, и тогда Россия может нанести ответный удар, сбив турецкие самолеты».



Перевод точный. Вот только снова американцы говорят сообразно своим стандартам. Это уже было, когда турецкий самолет сбивал российский. Потому, несмотря на все реверансы, «случайно» вряд ли кто-то примет турецкий самолет за турецкий, а потому получит ракетой кто надо. Но никак не кто попало.



Но в целом Кофман и Пек прекрасно понимают, что и Россия, и Турция до последнего момента будут «разбираться» на политической арене. И только потом могут заговорить пушки, да и то очень так все это выглядит… Как может российский авиаконтингент создать реальную угрозу для турецкой стороны, лично мне не очень понятно. Это как раз тот случай, когда массой возьмут турки.



Да, вопрос в том, имеют ли Турция и Россия цели, которые могут быть удовлетворены, учитывая интересы обеих стран.



Вот тут да, вряд ли. Турецкие войска оккупируют северо-восточную Сирию для того, чтобы создать буферную зону между сирийскими курдами, которые хотят жить обособленно от Асада, и турецкими курдами, которые долгое время хотят независимости от Турции. В общем, устроить этакую резервацию, куда можно будет поместить всех инакомыслящих.



Кроме того, Турция не скрывает своей радости по поводу гипотетического краха режима Асада с желательной гибелью последнего. Тогда границы резервации курдов можно было бы продлить в сторону нефтеносных районов, а дальше многие проблемы Турции решились как бы сами собой.



И третья проблема, о которой я говорил в одной из предыдущих статей: миллион сирийских беженцев в Турции. Немного не та «награда», которую хотел бы Эрдоган. Точнее, совсем не та. Эрдогану нужны газ (пусть российский, ладно) и нефть. Как можно дешевле.



Со своей стороны, Россия поддерживает режим Асада. Да, американцы несколько не понимают разницы между законным пребыванием на территории другого государства своих войск, потому что для них мнение иной страны несущественно. Главное — Сенат и Конгресс решили, а дальше трава не расти, потому что ее все равно вытопчут.



Очень старая и очень американская позиция.



Кофман, правда, понимает, что российская сторона начинает действовать в стиле американцев. И это его откровенно не то забавляет, не то бесит.



«Понятно, что российские военные будут вмешиваться от имени сирийского режима, если стабильность и выживание режима будут под вопросом. Но она (Россия) не собирается вмешиваться от имени сирийских сил в Идлибе. Идлиб России не нужен».



Ну это мы еще посмотрим, кстати. Нужен или не нужен Идлиб на карте Сирии в качестве сирийского города – да, это будут решать в Москве и Дамаске. Обидно, что не в Анкаре и Вашингтоне?



Такой сегодня политический расклад в регионе.



Военный расклад пристально рассматривать смысла, как видите, нет. Нечего сравнивать с турецкой армией со стороны России. Так что уверен, не стоит беспокоиться насчет эскалации боевых действий и гипотетического конфликта между Турцией и Россией.



Пек и Кофман проделали весьма хорошую работу. И конфликт интересов России и Турции на сирийской территории весьма возможен. И даже как прелюдия к третьей мировой.



Но все же я думаю, что третью мировую войну спровоцируют корветы ВМС Швейцарии, которые откроют огонь по рыболовецким судам Беларуси, ловящим форель не там, где надо.



Источник. Майкл Пек и «The National Interest», дай вам бог здоровья и долгих лет жизни! А тут еще и не только Майкл Пек, спец по российской армии, но и Майкл Кофман, сотрудник Центра военно-морского анализа.И вот вдвоем два весьма, как я понял, неглупых человека, начали зачем-то всерьез обсуждать тему «А если слон встанет на кита, кто победит»?Победит, понятное дело, глупость мирового масштаба. Да, у нас в России много чего творится, что нельзя назвать умным. Но изменения конституции, пенсионные реформы и прочие завихрения дня сегодняшнего – это одно, а развязывание третьей мировой войны – другое.Ничем иным, как прелюдией к третьей мировой, гипотетический конфликт России и Турции я не назову. Но кому-то очень хочется его рассмотреть под увеличительным стеклом со всех сторон.Ладно, давайте и мы посмотрим, куда глядят американцы и что видят.В голос оба Михана. И Кофман, и Пек.И тут же задаются вопросом, почему. Ведь на бумаге Россия все еще выглядит очень зловеще. Особенно пугает самый большой (не факт, кстати) арсенал ядерных боеголовок. То есть Майклы настроены очень серьезно.Сложно сказать, зачем им понадобилось трогать наш ядерный арсенал, судя по всему, по старому принципу: если в театре на сцене висит в первом акте ружье, значить, до окончания последнего точно кого-то пристрелят.Что же, определенная логика в этом есть. Если очень сильно прижать… Да нет, даже если сильно прижать, не та сегодня самостоятельность у наших верховных, чтобы земной шарик снести. Не смогут.Итак, волею американских экспертов (вполне уважительно пишу без кавычек), Турция и Россия могут сойтись в схватке на сирийской земле.Россия, ядерная держава, и Турция. Неядерная. Непонятно, кстати, хорошо это или не очень. Как по мне – вот только ядерных бомб мечтающему о новой Османской империи Эрдогану не хватает.Однако армия Турции – это весьма уверенная армия. Хоть там не так давно и прокатилась волна чисток среди высшего командного состава, тем не менее, это армия. И флот вполне приличный, способный наравне воевать с нашим Черноморским.Но какой в этом смысл? Что в этих сравнениях, если ни о каком противостоянии, кроме политического, между Россией и Турцией просто не может идти речи?Пока, по крайней мере.То, что находится на базе Хмеймим, – это просто смех в сравнении с турецкой армией. Это просто очень сильно ограниченный контингент даже не армии России, а ВКС.«По оценкам» американцев, группировка российских войск состоит из нескольких тысяч военнослужащих и нескольких десятков самолетов. И плюс корабли поддержки.Хорошо, пусть полторы-две тысячи летно-технического состава, вспомогательных структур и охраны с военной полицией – это несколько.У Турции в составе сухопутных сил тоже несколько тысяч военнослужащих. 260, если быть точным. 260 тысяч против двух.Миханы, вы вообще о чем?Возможно, о том, что на несколько десятков (два, ну три) российских самолетов у ВВС Турции тоже несколько десятков (точнее, 26) только F-16C, которые тоже кое-чего да стоят.А если еще учесть, что все снабжение группировки российских войск идет через проливы Босфор и Дарданеллы, которые контролируются Турцией… А если Турция закроет проливы, а к ним еще и свое воздушное пространство для российских самолетов, простите, останется только ждать, пока через Средиземное море вывезут. Слегка проголодавшихся.Так просто Майклы рассуждают об уязвимости российского контингента. Кофман считает, чтоЛогично. Но простите, а зачем нам наращивать свое присутствие в Сирии? Простите, господа потенциальные, но это ВАШ, а не НАШ сценарий.Даже если сравнивать участие в жизни одной страны (понятно, Афганистан), мы там тоже имели ограниченный контингент. Ушли с гордо поднятой головой, оставив за собой города, школы, больницы, аэродромы.Которыми сегодня пользуются американцы. Вот такой парадокс. А вот что после себя оставят американцы – вот это вопрос очень сложный. Но явно не больницы и школы. Они, американцы, строят демократию. А школы и прочее к демократии не относится.Ну хорошо, отвлеклись немного.Далее Кофман и Пек довольно здраво рассуждают об… ответном ударе России по Турции!Ну да, рассуждают неплохо, но насколько здраво – это сказать сложно. Мы смотрим гипотетически, не так ли?Хорошо. Допустим, Эрдоган дошел до того, чтобы нанести удар по Хмеймиму. Иного расклада просто не вижу, потому что до территории России ему просто нечем достать. Фрегаты и корветы, на которых теоретически можно разместить ракеты, встретят «Балы».Самолеты… Самолетам тоже будет чем подправить траекторию, да и самое страшное оружие, которое могут нести турецкие F-16С – это бомбы Mark 84, древние, как… И с боевым весом 900 кг.Так что по факту Турция не сможет нанести такого удара по России, чтобы нужно было прилично отвечать. А неприлично…Вот тут как раз и напрашивается удар по Хмеймиму. На который Россия может ответить «от души», согласен.Но, во-первых, у Турции просто нет причин искать такое приключение на все точки. Конечно, никто (слава богу) не говорит о ядерном ударе, но и крылатых ракет для Турции будет более чем достаточно. Тем более что нейтрализовать их будет фактически нечем.Очень плохо представляю себе комплексы Atilgan и Zipkin, сделанные на базе «Стингера», перехватывающие «Калибр». Это было бы весьма эпичное зрелище.Вообще, до покупки наших С-400 у Турции с ПВО было сильно так себе. Но и сейчас С-400 не панацея против российского оружия.Рассчитывать на помощь соратников по блоку?Сложный вопрос. И сами американские Михаилы весьма аккуратно его поглаживают. С одной стороны, да, Турция – член блока НАТО. С другой стороны, блок, согласно уставу, не обязан поддерживать участие членов блока в кампаниях на территориях, находящихся за пределами зоны НАТО.То есть война Турции с курдами на территории Сирии – это дело исключительно Турции. А вот если армия Армении начнет наступление на город Карс, мотивируя это тем, что Карс был столицей Армянского царства Багратуни и столицей армянского Карсского царства, – вот тогда вся сила блока НАТО должна будет обрушиться на полчища армян.Но не раньше, чем первый армянский (или не армянский) солдат перешагнет границу Турции. А развлекаться за пределами национальной территории Турции никто не запретит. На свой страх и риск.То есть американские эксперты подтверждают, что 7 тысяч человек турецких военных на севере Сирии вкупе с тяжелой техникой и авиацией, поддерживающих сторонников или просто выгодных Турции людей, – все это делается вне рамок НАТО.Потому-то, собственно, и рассматривают Майклы такой поворот событий, как военное противостояние России и Турции.А оно реально может начаться. Тут сложно спорить с американцами. В районе того же Идлиба находятся российские советники и военная полиция. Легко представить себе несколько сценариев, когда турецкие и российские войска вступают в прямой бой.Перевод точный. Вот только снова американцы говорят сообразно своим стандартам. Это уже было, когда турецкий самолет сбивал российский. Потому, несмотря на все реверансы, «случайно» вряд ли кто-то примет турецкий самолет за турецкий, а потому получит ракетой кто надо. Но никак не кто попало.Но в целом Кофман и Пек прекрасно понимают, что и Россия, и Турция до последнего момента будут «разбираться» на политической арене. И только потом могут заговорить пушки, да и то очень так все это выглядит… Как может российский авиаконтингент создать реальную угрозу для турецкой стороны, лично мне не очень понятно. Это как раз тот случай, когда массой возьмут турки.Да, вопрос в том, имеют ли Турция и Россия цели, которые могут быть удовлетворены, учитывая интересы обеих стран.Вот тут да, вряд ли. Турецкие войска оккупируют северо-восточную Сирию для того, чтобы создать буферную зону между сирийскими курдами, которые хотят жить обособленно от Асада, и турецкими курдами, которые долгое время хотят независимости от Турции. В общем, устроить этакую резервацию, куда можно будет поместить всех инакомыслящих.Кроме того, Турция не скрывает своей радости по поводу гипотетического краха режима Асада с желательной гибелью последнего. Тогда границы резервации курдов можно было бы продлить в сторону нефтеносных районов, а дальше многие проблемы Турции решились как бы сами собой.И третья проблема, о которой я говорил в одной из предыдущих статей: миллион сирийских беженцев в Турции. Немного не та «награда», которую хотел бы Эрдоган. Точнее, совсем не та. Эрдогану нужны газ (пусть российский, ладно) и нефть. Как можно дешевле.Со своей стороны, Россия поддерживает режим Асада. Да, американцы несколько не понимают разницы между законным пребыванием на территории другого государства своих войск, потому что для них мнение иной страны несущественно. Главное — Сенат и Конгресс решили, а дальше трава не расти, потому что ее все равно вытопчут.Очень старая и очень американская позиция.Кофман, правда, понимает, что российская сторона начинает действовать в стиле американцев. И это его откровенно не то забавляет, не то бесит.Ну это мы еще посмотрим, кстати. Нужен или не нужен Идлиб на карте Сирии в качестве сирийского города – да, это будут решать в Москве и Дамаске. Обидно, что не в Анкаре и Вашингтоне?Такой сегодня политический расклад в регионе.Военный расклад пристально рассматривать смысла, как видите, нет. Нечего сравнивать с турецкой армией со стороны России. Так что уверен, не стоит беспокоиться насчет эскалации боевых действий и гипотетического конфликта между Турцией и Россией.Пек и Кофман проделали весьма хорошую работу. И конфликт интересов России и Турции на сирийской территории весьма возможен. И даже как прелюдия к третьей мировой.Но все же я думаю, что третью мировую войну спровоцируют корветы ВМС Швейцарии, которые откроют огонь по рыболовецким судам Беларуси, ловящим форель не там, где надо. Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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