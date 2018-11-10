«Может ли Трамп подать на Макрона в суд за харрасмент?»: Соцсети высмеяли слишком близкие отношения двух президентов

Главное внимание на переговорах прибывшего во Францию президента США со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном было привлечено к слишком «дружеским» отношениям двух политиков. Очень долгое рукопожатие перешло и в другие жесты.

На встрече в Елисейском дворце, казалось бы, протокольное рукопожатие двух президентов вылилось в нечто большое. Макрон несколько раз акцентированно потрогал Трампа за колено. Сам Трамп сделал вид, что ничего не заметил и продолжал улыбаться.

На это «трогание» тут же обратили внимание социальные сети, в которых этот момент стал распространяться очень активно.

Отметим, что первым такое панибратство начал все-таки Трамп. Во время визита Макрона в США тот смахивал с его плеча несуществующие пылинки, трогал за подбородок и т.п.

Нынешнее показное дружеское отношение проходит на фоне очень напряженного политического момента. Эмманюэль Макрон предложил создать общеевропейские войска для защиты от «США, России и Китая». Такое предложение сам Трамп назвал оскорбительным и напомнил президенту Франции, что именно США платят большую часть бюджета НАТО.