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«Может ли Трамп подать на Макрона в суд за харрасмент?»: Соцсети высмеяли слишком близкие отношения двух президентов
10 ноября 2018, 23:24 • 46 • Политика
Главное внимание на переговорах прибывшего во Францию президента США со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном было привлечено к слишком «дружеским» отношениям двух политиков. Очень долгое рукопожатие перешло и в другие жесты.
На встрече в Елисейском дворце, казалось бы, протокольное рукопожатие двух президентов вылилось в нечто большое. Макрон несколько раз акцентированно потрогал Трампа за колено. Сам Трамп сделал вид, что ничего не заметил и продолжал улыбаться.
На это «трогание» тут же обратили внимание социальные сети, в которых этот момент стал распространяться очень активно.
Отметим, что первым такое панибратство начал все-таки Трамп. Во время визита Макрона в США тот смахивал с его плеча несуществующие пылинки, трогал за подбородок и т.п.
Нынешнее показное дружеское отношение проходит на фоне очень напряженного политического момента. Эмманюэль Макрон предложил создать общеевропейские войска для защиты от «США, России и Китая». Такое предложение сам Трамп назвал оскорбительным и напомнил президенту Франции, что именно США платят большую часть бюджета НАТО.
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