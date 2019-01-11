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Может ли Путин рассчитывать на Мадуро?

11 января 2019, 21:09  •  85 • В мире
Президент Венесуэлы Николас Мадуро официально вступил в должность президента. Насколько долго он сумеет продержаться у власти, когда США, Евросоюз и соседние страны не снимают блокаду с Каракаса? Может ли Россия с расчётом на нового президента активизировать экономические и военные контакты с Венесуэлой?
Автор:
Гасанов Камран
Не мытьём, так катаньем спустя восемь месяцев после выборов Николас Мадуро официально стал президентом страны. Боясь оппозиционных депутатов, церемонию инаугурации он провёл не в парламенте, а в здании конституционного суда Венесуэлы.
Срок полномочий Мадуро рассчитан до 2025 года. Но сумеет ли он продержаться у власти, когда Соединённые Штаты, Европейский союз и сопредельные страны закрыли Венесуэлу блокадой, а страна находится на грани банкротства? Сразу после присяги Мадуро пообещал преодолеть экономический кризис – основную причину недовольства населения.
Инфляция на миллион
Клянусь наследием нашего команданте Уго Чавеса, клянусь венесуэльскими детьми и [нашим] будущим. Я выполню и реализую все требования и поручения Боливарианской Республики Венесуэла,
- сказал он на церемонии.
Удастся ли Мадуро вывести страну из кризиса, сказать крайне сложно. В 2018 году рост цен достиг 1,7 миллиона процентов. Страну покинули почти пять миллионов людей. На Венесуэлу сейчас оказывается колоссальное международное давление.

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