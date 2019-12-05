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Может ли писатель стать президентом? Захар Прилепин "спутал карты" списавшим его с президентской гонки

05 декабря 2019, 02:09  •  77 • Политика
В беседе с журналистами Захар Прилепин дал понять: история уже показала нам, что великими политиками становились многие писатели. Так может ли писатель в новой России стать президентом? Отвечая, Прилепин спутал все карты списавшим его с президентской гонки.
Писатель Захар Прилепин ответил на вопрос о президентских амбициях. Комментарий в связи с известным высказыванием актёра Ивана Охлобыстина он дал "Русской весне". Напомним, ранее Охлобыстин разом ответил на все вопросы журналистов о вероятном преемнике президента России Владимира Путина следующим образом:
"Ряд псевдодемократических СМИ изнасиловали мой мозг вопросом - кого я вижу преемником ВВП, если наш лидер решит в 2024 году оставить свой пост? Чтобы избежать лишней болтовни, отвечу сразу всем: Прилепина", - написал Иван Охлобыстин в Сети.
Захар Прилепин ранее уже отмечал, что у него нет желания быть президентом. В свежем комментарии он путает все карты списавшим Прилепина с президентской гонки. Говорит, что рассуждения на тему о писателе, который "должен заниматься своим делом", не выдерживают критики.
В истории немало примеров, когда писатели были уникальными эффективными политиками. Это и Гавриил Державин - был губернатором Олонецким и Тамбовским, кабинет-секретарём Екатерины II, сенатором, министром юстиции и генерал-прокурором. Или, например, князь Юрий Александрович Нелединский-Мелецкий. Поэт сделал прекрасную политическую карьеру в качестве сенатора и статс-секретаря Павла I. Успехи в государственном управлении и политике делали Дмитрий Хвостов, Пётр Вяземский, Иван Лажечников, Иван Дмитриев. Или ещё пример - Михаил Салтыков-Щедрин.
Иван Гончаров, написавший "Обломова", работал в Министерстве финансов. И поэт Фёдор Тютчев - на дипломатической службе в Германии и Италии на протяжении 16 лет.
"Самыми прозорливыми людьми в момент перестройки оказались как раз писатели: Александр Андреевич Проханов, Станислав Юрьевич Куняев и литературовед Вадим Валерианович Кожинов. Пока 80% страны бродило путями уренгойского мальчика", - отмечает Захар Прилепин, добавляя, что многие писатели совершенно не учились на политиков, но написали тома сочинений.
В завершение Прилепин говорит:
"Это просто информация к размышлению. Знаете, чем литератор отличается от политика сегодня? Литератор сам пишет себе речи. То есть он думает ровно то, что говорит".

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