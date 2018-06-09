Может ли обычная речная баржа заменить "Баргузин"? • 113 • Аналитика



Сторонники шахтных пусковых установок приводят следующие доводы.



В ШПУ можно размешать ракеты с большой массой и размерами. Пример тому — Р36М2 «Воевода», огромная ракета со стартовой массой 200 тонн и забрасываемым весом 8,8 тонны, с дальностью в 12000 км. На подвижной комплекс таково гиганта не поставишь. И хотя в наше время количество боеголовок ограниченно, энерговооруженность ракеты важна для преодоления ПРО и обеспечения большой дальности действия, стрельба через Южный полюс имеет огромное стратегическое значение.





ШПУ дает защиту от средств нападения от противника. И, хотя степень защищенности ракетной шахты в наше время очень сомнительная, сторонники ШПУ уверены, что высокозащищенное подземное сооружение лучше, чем медленно передвигающийся среди сосен тягач, который никак не защищен ни от факторов поражения ядерного взрыва, ни от современных средств воздушного нападения, ни от оружия диверсионных групп. В качестве главного аргумента сторонники ШПУ приводит одно из условий договора СНВ о том, что РФ должна держать свои мобильные ракетные комплексы на территории своих баз.



Сторонники подвижных комплексов, в свою очередь, утверждают, что ШПУ чрезвычайно уязвимы. Их координаты давно известны нашим заклятым союзникам и в случае военного конфликта будут приоритетными целями. И вопрос «Сколько ракет в ШПУ будут целыми и боеспособными?» остаётся открытым.



Подвижные ракетные комплексы смогут за счет постоянного передвижения и использования маскировки приобрести лучшую боевую устойчивость. Я уже писал в прошлом году про использование иракской армией ракетного комплекса Р17 войне в Персидском заливе 1991 г., где было доказано, что подвижные ракетные комплексы с правильной тактикой и хорошими мерами маскировки обладают отличной боевой устойчивостью. В случае, если мы оставим весь ядерный арсенал РВСН только на ракетах в ШПУ, то при серьезном конфликта нам придется запустить весь арсенал. В случае же с подвижными комплексами можно ограничиться одиночными ударами для деэскалации конфликта.



Ввиду всего выше сказанного Министерство обороны РФ приняло «соломоново решение»: принять на вооружение как тяжелые ракеты шахтного базирования «Сармат», так и легкие ракеты «Ярс», которые могут иметь и шахтное, и грунтово-подвижное базирование, при этом грунтово-подвижное имеет больший приоритет.



И вот я задумался: а может ли быть третье решение? Нет, я сейчас не говорю про подводные лодки, это совершенно другая история, но это решение довольно близко к флотской тематике. Я говорю о размещении МБР на надводных кораблях, точнее, на речных судах и баржах.



Вопрос о размещении баллистических ракет на надводных кораблях поднимался многократно и давно. Например хорошо известен советский проект «Скорпион», а на итальянском крейсере «Giuseppe Garibaldi» даже стояли шахты для ракет «Polaris». Но в конечном итоге эта идея была отвергнута по обе стороны океана, и такие корабли были запрещены договорами ОСВ-1 и ОСВ-2. В основном по политическим мотивам.







Я предлагаю использовать для развертывания МБР речные суда и баржи, которые, в свою очередь, визуально не отличаются от гражданских судов, тем самым обеспечивая маскировку. Передвигаться они будут по внутренним водам России, не будут заходить в международные воды и не будут нарушать нормы международного морского права. Также они будут защищены от действия флотов противника. К тому же они будут позиционировать себя как оружие ответного удара.



В России внутренние водные пути (реки, каналы) насчитывают более 100 тыс. километров длины (первое место в мире). Таким ракетоносцам будет где развернуться. При этом речной флот России насчитывает 22 тыс. плавсредств, есть возможность затеряться. Президент даёт одному — министры отнимают у всех



Речной корабль совмещает лучшее от ШПУ и мобильных установок, перечисляю:



1. Судно-ракетоносец, так же, как и ШПУ, может принять ракеты с большими габаритами и массой (ракета Р36М).

2. Такой ракетный комплекс будет подвижным и довольно незаметным для вероятного противника.

3. Развертывание таково комплекса не будет слишком затратным в финансовом плане. Он будет намного дешевле в строительстве и эксплуатации, чем ПЛАРБ, и даже дешевле ракетных шахт и ракетных поездов.

4. Разработка и производство таково ракетного комплекса будет проще и дешевле, чем разработка ракетного поезда или других нетрадиционных способов развертывания (развертывание МБР на тяжелых транспортных самолетах).



В заключение можно сказать, что такой стратегический ракетный комплекс будет малоуязвим для удара противника, будет обладать большим забрасываемым весом и дальностью. Пуски такого комплекса отслеживать будет трудно, и это даст РВСН новые возможности. На таком комплексе надо устанавливать только твердотопливную ракету — использовать ракету на токсичном топливе точно нельзя, так как ракетоносец будет плавать по нашим рекам. В последнее время в связи с новостью о прекращении разработки БЖРД «Баргузин» снова стала популярной полемика на тему стационарной ракетной шахты против грунтового подвижного ракетного комплекса. Каждая сторона приводит «железобетонные» доводы об эффективности своей концепции.Сторонники шахтных пусковых установок приводят следующие доводы.В ШПУ можно размешать ракеты с большой массой и размерами. Пример тому — Р36М2 «Воевода», огромная ракета со стартовой массой 200 тонн и забрасываемым весом 8,8 тонны, с дальностью в 12000 км. На подвижной комплекс таково гиганта не поставишь. И хотя в наше время количество боеголовок ограниченно, энерговооруженность ракеты важна для преодоления ПРО и обеспечения большой дальности действия, стрельба через Южный полюс имеет огромное стратегическое значение.ШПУ дает защиту от средств нападения от противника. И, хотя степень защищенности ракетной шахты в наше время очень сомнительная, сторонники ШПУ уверены, что высокозащищенное подземное сооружение лучше, чем медленно передвигающийся среди сосен тягач, который никак не защищен ни от факторов поражения ядерного взрыва, ни от современных средств воздушного нападения, ни от оружия диверсионных групп. В качестве главного аргумента сторонники ШПУ приводит одно из условий договора СНВ о том, что РФ должна держать свои мобильные ракетные комплексы на территории своих баз.Сторонники подвижных комплексов, в свою очередь, утверждают, что ШПУ чрезвычайно уязвимы. Их координаты давно известны нашим заклятым союзникам и в случае военного конфликта будут приоритетными целями. И вопрос «Сколько ракет в ШПУ будут целыми и боеспособными?» остаётся открытым.Подвижные ракетные комплексы смогут за счет постоянного передвижения и использования маскировки приобрести лучшую боевую устойчивость. Я уже писал в прошлом году про использование иракской армией ракетного комплекса Р17 войне в Персидском заливе 1991 г., где было доказано, что подвижные ракетные комплексы с правильной тактикой и хорошими мерами маскировки обладают отличной боевой устойчивостью. В случае, если мы оставим весь ядерный арсенал РВСН только на ракетах в ШПУ, то при серьезном конфликта нам придется запустить весь арсенал. В случае же с подвижными комплексами можно ограничиться одиночными ударами для деэскалации конфликта.Ввиду всего выше сказанного Министерство обороны РФ приняло «соломоново решение»: принять на вооружение как тяжелые ракеты шахтного базирования «Сармат», так и легкие ракеты «Ярс», которые могут иметь и шахтное, и грунтово-подвижное базирование, при этом грунтово-подвижное имеет больший приоритет.И вот я задумался: а может ли быть третье решение? Нет, я сейчас не говорю про подводные лодки, это совершенно другая история, но это решение довольно близко к флотской тематике. Я говорю о размещении МБР на надводных кораблях, точнее, на речных судах и баржах.Вопрос о размещении баллистических ракет на надводных кораблях поднимался многократно и давно. Например хорошо известен советский проект «Скорпион», а на итальянском крейсере «Giuseppe Garibaldi» даже стояли шахты для ракет «Polaris». Но в конечном итоге эта идея была отвергнута по обе стороны океана, и такие корабли были запрещены договорами ОСВ-1 и ОСВ-2. В основном по политическим мотивам.Я предлагаю использовать для развертывания МБР речные суда и баржи, которые, в свою очередь, визуально не отличаются от гражданских судов, тем самым обеспечивая маскировку. Передвигаться они будут по внутренним водам России, не будут заходить в международные воды и не будут нарушать нормы международного морского права. Также они будут защищены от действия флотов противника. К тому же они будут позиционировать себя как оружие ответного удара.В России внутренние водные пути (реки, каналы) насчитывают более 100 тыс. километров длины (первое место в мире). Таким ракетоносцам будет где развернуться. При этом речной флот России насчитывает 22 тыс. плавсредств, есть возможность затеряться.Речной корабль совмещает лучшее от ШПУ и мобильных установок, перечисляю:1. Судно-ракетоносец, так же, как и ШПУ, может принять ракеты с большими габаритами и массой (ракета Р36М).2. Такой ракетный комплекс будет подвижным и довольно незаметным для вероятного противника.3. Развертывание таково комплекса не будет слишком затратным в финансовом плане. Он будет намного дешевле в строительстве и эксплуатации, чем ПЛАРБ, и даже дешевле ракетных шахт и ракетных поездов.4. Разработка и производство таково ракетного комплекса будет проще и дешевле, чем разработка ракетного поезда или других нетрадиционных способов развертывания (развертывание МБР на тяжелых транспортных самолетах).В заключение можно сказать, что такой стратегический ракетный комплекс будет малоуязвим для удара противника, будет обладать большим забрасываемым весом и дальностью. Пуски такого комплекса отслеживать будет трудно, и это даст РВСН новые возможности. На таком комплексе надо устанавливать только твердотопливную ракету — использовать ракету на токсичном топливе точно нельзя, так как ракетоносец будет плавать по нашим рекам. Автор: Владимир Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 113 Источник Похожие новости Знаковый прокол ВВС Израиля в небе над Бейрутом перед войной с Ираном: лёгких путей не предвидится Может ли обычная речная баржа заменить "Баргузин"? Как улучшить отношения с дикарями: западный подход

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