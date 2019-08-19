Может ли Макрон вернуть Путина в G7?

Автор:

Гасанов Камран

На одну неделю Франция превратится в центр мировой политики. 24–26 августа на одном атлантическом берегу Эммануэль Макрон примет лидеров «большой семёрки», а сегодня на другом берегу – в Брегансоне встречается с президентом России.

Сопряжение двух саммитов не случайно. 41-летний французский президент готов выступить лидером Европы в диалоге с Москвой, Вашингтоном и между ними обоими. Фортуна нынче на его стороне. Во Франции, наконец-то, стихли протесты «жёлтых жилетов». Безработица упала до 8,5% – самого низкого уровня с мирового финансового кризиса 2008 года. На международном уровне он пользуется ослаблением своих конкурентов. Бессменный «босс» Евросоюза Ангела Меркель готовится к отставке. Разваливается правительство в стоящей на грани дефолта Италии. А премьера уходящей из «европейской семьи» Великобритании Бориса Джонсона никто всерьёз не воспринимает. Остаётся только Макрон.

41-летний (Макрон) оспаривает давнюю руководящую роль канцлера в ЕС,

– пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: Michailidis / Shutterstock.com

Какие задачи ставит перед собой французский президент?

Французская газета Le Monde назвала саммит «сигналом к сближению» между Россией и Францией. А сблизить их может только прогресс по решению украинского кризиса. В прошлом месяце эксперты двух стран договорились об обмене пленными между ДНР и Украиной.

В Брегансоне Макрон и Путин могли бы условиться об ускорении этого процесса. Француз хочет в кратчайшие сроки провести встречу «нормандской четвёрки». Руководители России, Украины, Германии и Франции не собирались уже три года. Но для этого Макрону нужно убедить Владимира Зеленского гарантировать прекращение огня на Донбассе.

Ради урегулирования конфликта в Восточной Европе хозяин Елисейского дворца старается задобрить Кремль. Не случайно французский МИД отклонил требование Зеленского включить в «нормандский формат» Великобританию и США. Ещё один реверанс Париж сделал, когда фактически по его инициативе Москве вернули право голоса в ПАСЕ.

В июне Франция показала, насколько она хочет поднять на новый дипломатический уровень отношения с Россией. Тогда России вернули право голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы. Париж активно поддержал этот шаг,

– отмечает Der Tagesspiegel.

Танкерная война и Сирия

Хотя Украина – главное препятствие для снятия санкций ЕС, рандеву на Лазурном берегу не ограничится ею. Начавшаяся в мае «танкерная война» в Ормузском заливе поставила Соединённые Штаты и Исламскую Республику Иран (ИРИ) на грань войны. Дональд Трамп собирает военно-морскую коалицию, чтобы охранять «свободу судоходства» от иранцев. Израиль и Британия согласились вместе с США попугать Иран. Франция и Германия – нет. Из-за американских санкций французский бизнес, включая компании Total и Peugeot, потерял миллиарды евро в ИРИ.

Фото: www.globallookpress.com

Обострение в Персидском заливе может окончательно похоронить «ядерную сделку», которую Париж и Москва поддерживают. Поэтому, чтобы погасить эскалацию в важном для французского бизнеса регионе, Макрону нужна поддержка Путина.

Макрона беспокоят и дела в бывшей французской колонии – Сирии. Используя «затишье», войска Башара Асада перешли в наступление в последнем оплоте оппозиции – провинции Идлиб. Сирийская арабская армия (САА) штурмует город Хан-Шейхун, соединяющий столицу Дамаск с крупнейшим городом Алеппо.

Турция, которая поддерживает сирийскую оппозицию, отправила в точку БТР и «живую силу», чтобы сорвать операцию. Продвижение САА вызовет новую волну беженцев в Турцию, а оттуда в ЕС. Так что Макрон попытается убедить Путина остановить наступление войск Асада. Хотя бы до нового четырёхстороннего саммита Россия – Франция – Турция – Германия.

Активизация связей с Москвой даёт Макрону возможность не только утвердить себя в статусе лидера ЕС и защитить интересы в Сирии и Иране, но и балансировать между США и Китаем. Недавно экс-глава французского МИД Юбер Ведрин сказал, что Франции нужно наладить отношения с Кремлём раньше, чем это сделает Белый дом. Дипломат добавил, что непоследовательная политика ЕС подтолкнула Россию к сближению с Китаем.

СМИ просят Макрона говорить о митингах в Москве

В Москве поддерживают старания европейского партнёра. За пару дней до саммита Россия сделала символический жест – перевела под домашний арест французского бизнесмена Филиппа Дельпаля. Партнёра фонда Baring Vostok вместе с основателем организации Майклом Калви обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный».

Несмотря на заинтересованность Парижа «дружить» с Москвой, французская газета Libération призывает Макрона напомнить Путину о правах человека в России.

Недавние события в России должны заставить Эммануэля Макрона поставить вопрос прав человека в центр обсуждения,

– пишет издание, указывая на уголовные дела против оппозиционеров после последних несанкционированных акций в Москве.

В своём требовании, по мнению Libération, Макрон должен быть принципиальным и не позволять своему визави «переводить стрелки» на жёсткое подавление «жёлтых жилетов» во Франции.

Возможные договорённости

Возможно, Макрон озвучит эту тему на совместной пресс-конференции. Однако для него в приоритете международные проблемы. На саммите G20 в японской Осаке Макрон сказал, что крупные международные конфликты невозможно решить без России. Кроме Украины, Ирана и Сирии Францию интересует также Ливия. Здесь возможностей для договорённостей ещё больше, потому что два правительства находятся в тесном контакте с фельдмаршалом Халифой Хафтаром.

Сумеют ли Путин и Макрон достичь конкретных результатов, узнаем в последующие дни. Ниже приведём перечень возможных договорённостей:

Ускорение обмена военнопленными между ДНР и Украиной. Макрон предложит Путину провести в ближайшие месяцы саммит «нормандской четвёрки». Определение даты саммита Россия – Турция – Франция – Германия по Сирии. Макрон уговаривает Путина остановить наступление сирийской армии. План совместных действий по снижению напряжённости в Ормузском проливе. Проведение новой международной конференции с целью остановить гражданскую войну в Ливии.

Если Макрону удастся реализовать 2-3 из обозначенных задач, у него появится достаточно аргументов для того, чтобы вернуть Россию в «большую семёрку». Возможно, в кулуарах саммита G7 он донесёт эту мысль до Трампа и Меркель. Если возврат состоится – это станет главной дипломатической победой 41-летнего французского президента.