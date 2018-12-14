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Может дойти до "кровавой бани": На Украине потребовали отсрочить вопрос о создании "единой Церкви"

14 декабря 2018, 13:24  •  133 • Политика
15 декабря в Киево-Печерской Лавре может произойти "кровавая баня", поэтому вопрос об автокефалии необходимо отложить до завершения президентских выборов.
На Украине нужно создать так называемую единую поместную церковь, однако вопрос нуждается в отсрочке и проработке. Об этом заявил украинский журналист Дмитрий Гордон.
В частности, он потребовал от государства предварительно взять под свой контроль все церковные объекты на территории Украины. В противном случае 15 декабря (день проведения «объединительного собора») радикалы могут ворваться в Киево-Печерскую Лавру, что может спровоцировать кровопролитие.
«Ведь верующие пойдут защищать храм, и может дойти до такой кровавой бани, что мало никому не покажется», - поведал журналист в эфире телеканала «112 Украина».
Что касается вопроса автокефалии, то к нему стоит вернуться только после проведения президентских выборов.
Ранее целый ряд украинских националистов, включая одного из основателей запрещенной в России группировки УНА-УНСО Дмитрия Корчинского, сделали ряд жестких заявлений в отношении боксера Александра Усика, выразившего готовность встать на защиту монахов Киево-Печерской Лавры.
Напомним, украинская сторона продолжает оказывать давление на руководство Украинской Православной Церкви (самоуправляемую, но неотъемлемую часть Московского Патриархата) с целью создания «единой поместной Церкви».

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