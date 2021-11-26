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«Может быть возбуждено дело»: Госдума сняла с Рашкина депутатскую неприкосновенность

26 ноября 2021, 00:30  •  84 • В России
Государственная дума одобрила снятие неприкосновенности с депутата от КПРФ Валерия Рашкина в связи с делом о незаконной охоте на лося в Саратовской области. В пресс-службе нижней палаты парламента сообщили, что в отношении Рашкина может быть возбуждено дело по ст. 258 УК РФ («Незаконная охота»), также он может быть привлечён к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования. Сам Рашкин в ходе заседания Госдумы заявил, что масштабы разразившегося вокруг него скандала «беспрецедентны для подобной ситуации», и призвал проявить «благоразумие и благородство». Однако 343 депутата проголосовали за снятие неприкосновенности, 55 выступили против, двое воздержались.
 
© МВД РФ
 

В четверг, 25 ноября, Государственная дума в ходе пленарного заседания одобрила решение о снятии депутатской неприкосновенности с депутата от КПРФ Валерия Рашкина в связи с делом о незаконной охоте. «За» проголосовали 343 депутата, «против» — 55, двое воздержались. Теперь он может быть привлечён к уголовной и административной ответственности.

«Депутаты... поддержали решение о даче согласия на лишение неприкосновенности депутата Валерия Рашкина, возбуждение в отношении него уголовного дела и привлечение парламентария к административной ответственности, налагаемой в судебном порядке», — сообщили в пресс-службе ГД.

Там уточнили, что в отношении Рашкина может быть возбуждено дело по ст. 258 УК РФ («Незаконная охота»). Также депутат может быть привлечён к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения при управлении автомобилем.

«Кроме того, Генеральная прокуратура попросила депутатов дать согласие на производство обысков в занимаемых Валерием Рашкиным жилых и нежилых помещениях, а также применение меры пресечения в виде запрета определённых действий», — добавили в Госдуме.

На заседании нижней палаты парламента выступил генпрокурор Игорь Краснов. Он заявил, что Рашкин — охотник с более чем 20-летним стажем, состоит в Саратовском областном обществе охотников и рыболовов с 1999 года, а потому не мог не знать о необходимости получать разрешение на добычу животных. По словам Краснова, депутат не только сознательно пошёл на незаконную охоту, но и пытался ввести в заблуждение сотрудников полиции при задержании.

«Благодаря СМИ этот, без преувеличения, позор стал общеизвестным. Тем более что на сегодня Рашкин уже дважды публично фактически признал свою причастность к инкриминируемому деянию. Хотя и не оставил надежду избежать ответственности», — заявил генпрокурор.

«Рашкин отказался сотрудничать с органами правопорядка, стал давать ложные пояснения, скрыл орудия преступления, очевидно, может оказать воздействие на свидетелей, с которыми лично знаком, что необходимо учитывать», — подчеркнул Краснов.

При этом он добавил, что ни о какой политической подоплёке в деле депутата «речи быть не может».

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В свою очередь, замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов призвал проверить дело Рашкина на наличие отягчающих обстоятельств.

«Дело Рашкина должно дойти до суда, в нём отсутствует политический компонент... Незаконная охота — серьёзное преступление», — цитирует его РИА Новости.

Сам депутат КПРФ в ходе заседания Госдумы заявил, что масштабы разразившегося вокруг него скандала «беспрецедентны для подобной ситуации». Он высказал мнение, что ситуация с убийством лося — это удобная возможность, чтобы выместить «какие-то старые обиды или личную неприязнь».

«Я понимаю, что эта ситуация — не только моя проблема, что она бросает тень на весь депутатский корпус, но ещё это происходит потому, что масштабы скандала, поднятого вокруг меня, совершенно непропорциональны тяжести проступка... Прошу вас проявить благоразумие и благородство», — заявил депутат.

Охота на лося

Напомним, 22 ноября представитель Генпрокуратуры Сергей Бочкарёв обратился к Госдуме с просьбой поспособствовать расследованию дела и разрешить провести следственные действия с участием Рашкина, а также избрать ему меру пресечения в виде запрета определённых действий.

Заявление в полицию на депутата в конце октября подал Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области. Рашкина вместе с другом обнаружили ночью на территории хозяйства в автомобиле, в багажнике которого лежала разделанная туша лося. Тогда он заявил, что нашёл тушу животного в лесу.

Позднее сотрудники полиции обнаружили неподалёку от машины два чехла с охотничьим карабином, прицелом ночного видения, треногой и патронами. Там же были разрешение на оружие и охотничий билет на имя Валерия Рашкина.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ст. 258 УК РФ («Незаконная охота»), расследование которого было передано в центральный аппарат Следственного комитета России.

17 ноября в Госдуму поступило ходатайство Генпрокуратуры о лишении Рашкина неприкосновенности.

Позже депутат опубликовал на YouTube видеообращение, в котором признался в убийстве лося. На записи Рашкин заявил, что прибыл в гости к друзьям, которые утверждали, что «охота открыта и разрешение на отстрел копытных есть».

В свою очередь, источник RT в районном Обществе охотников и рыболовов рассказывал, что Рашкин и его знакомые якобы уже несколько лет охотятся в этом районе.

Также стало известно, что депутат намерен приобрести лосиху и отпустить её в лес в Саратовской области взамен ранее убитого животного.

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