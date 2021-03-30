«Может быть связано с негативными отзывами в прессе»: вакцина AstraZeneca сменила название

Британско-шведская компания AstraZeneca изменила название своей вакцины против коронавирусной инфекции. Теперь препарат называется Vaxzevria. Решение было принято на фоне отказа ряда европейских стран от использования вакцины в связи с предполагаемыми побочными эффектами. По мнению экспертов, решение призвано спасти подмоченную репутацию препарата.

Британско-шведская компания AstraZeneca изменила название своей вакцины против коронавирусной инфекции. Теперь препарат называется Vaxzevria. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Шведского управления медицинских препаратов.

В управлении уточнили, что смена названия не влечёт за собой каких-либо других изменений, однако важно, чтобы специалисты по вакцинации в регионах знали о переименовании, поскольку информация о продукте, маркировка и упаковка могут выглядеть иначе.

В свою очередь, на сайте европейского агентства EMA сообщается, что название было изменено 25 марта.

Врач-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с RT отметил, что решение о переименовании препарата может быть связано с негативными отзывами о вакцине в прессе.

«Дело в том, что иногда название препарата меняют, если вносятся какие-то коррективы в сам состав. Если они никакого изменения в состав вакцины не вносили, то это просто ребрендинг для маркетинговых целей», — пояснил он.

Напомним, решение о смене названия компания AstraZeneca приняла на фоне массового отказа европейских стран от использования вакцины в связи с предположительным выявлением побочных эффектов. Поводом послужили зафиксированные в ряде государств случаи образования тромбов и нарушения свертываемости крови у пациентов, прошедших вакцинацию препаратом, которые в некоторых случаях приводили к летальным исходам.

В середине марта о приостановке использования вакцины AstraZeneca объявили, в частности, власти Германии, Франции, Нидерландов, Италии, Испании, Словении, Португалии, Кипра, Дании, Норвегии, Болгарии, Австрии и ряда других стран.

Сама компания AstraZeneca заявила об отсутствии доказательств связи использования препарата и повышенного риска возникновения тромбов, а также заявила, что примерно из 17 млн привитых граждан в странах ЕС и Великобритании количество пациентов, у которых образовались тромбы, «ниже, чем сотни случаев, которых можно было бы ожидать среди населения в целом».

Reuters

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Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) провело проверку и 18 марта также сообщило об отсутствии прямых доказательств связи вакцинации с образованием тромбов, заявив, что преимущества препарата в борьбе с COVID-19 «по-прежнему перевешивают риск» побочных эффектов.

После этого некоторые страны, такие как Германия, Франция, Италия, Португалия и Испания, возобновили использование препарата. Часть стран к вакцинации AstraZeneca до сих пор не вернулась.

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в беседе с RT назвал переименование вакцины попыткой исправить «подмоченную» репутацию.

«Я не знаю, если честно, как это должно помочь. Потому что сейчас к вакцинам приковано всеобщее внимание, и даже самые не читающие новости граждане прекрасно информированы», — отметил он.

Эксперт добавил, что, по его мнению, в большинстве стран граждане всё равно знают вакцины не по торговому наименованию, а по названию производителя, в связи с чем AstraZeneca останется на слуху. Специалист также выразил удивление тем фактом, что компания не провела тщательных исследований для выявления причин появления побочных эффектов.

«Должен быть произведён целый ряд сложных исследований, чтобы установить причину. А так не прошло и недели, как они уже вернулись на рынок Европы. Если бы что-нибудь подобное произошло со «Спутником V», то это были бы немедленные баны с невозможностью вернуться на европейский рынок», — подчеркнул специалист.

Тем временем стало известно, что Канада из-за риска образования тромбов приостановила использование вакцины AstraZeneca для людей в возрасте до 55 лет. Заместитель председателя Национального консультативного комитета по иммунизации Шелли Дикс пояснила, что такое решение было принято с учётом потенциальных рисков, так как «существует значительная неопределенность касательно пользы от вакцинирования AstraZeneca» людей указанной возрастной категории. По её словам, обновленные рекомендации появились на фоне новых данных из Европы, согласно которым вероятность тромбоза у привитых составляет 1 к 100 тыс., что намного выше, чем предполагалось ранее.

Дикс также добавила, что большинство пациентов в Европе, у которых после вакцинации AstraZeneca образовался тромб, были женщины в возрасте до 55 лет, а уровень летальности среди тех, у кого образовались тромбы, достигал 40%.

Схожее решение приняли власти Берлина. Как сообщает издание Spiegel, вакцинация AstraZeneca в качестве меры предосторожности будет приостановлена ​​по всему Берлину для граждан младше 60 лет.

Как уточнило издание, актуальная информация о вакцинации препаратом и редких случаях тромбоза показывает, что в основном от него пострадали молодые женщины.

«Институт Пауля Эрлиха сообщил, что до 29 марта поступили сообщения о 31 случае тромбоза венозных синусов после вакцинации от COVID-19 с помощью Vaxzevria, в 19 случаях также сообщалось о тромбоцитопении, девять пациентов умерло. По информации ИПЭ, пострадали двое мужчин и 29 женщин. Женщины были в возрасте от 20 до 63 лет. Двоим мужчинам было по 36 и 57 лет», — говорится в сообщении.