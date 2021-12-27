«Может быть самым разным»: Путин рассказал об ответе на возможный отказ США и НАТО от гарантий безопасности

Реакция Москвы на отказ Вашингтона и Североатлантического альянса от гарантий безопасности может быть самой разной, заявил президент России Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». По его словам, «это зависит от тех предложений», которые сделают российскому лидеру военные эксперты. Глава государства добавил, что инициатива Москвы, связанная с документами по безопасности, была выдвинута с целью достичь дипломатического переговорного результата, закреплённого юридически. По мнению экспертов, предложения России в сфере безопасности говорят о том, что Москва ведёт миролюбивую политику, в отличие от НАТО, приближающего свою инфраструктуру к границам РФ. При этом Россия оставляет за собой право сдерживать наступление блока и расширение его влияния, подчеркнули аналитики.

Ответ Москвы на отказ Вашингтона и НАТО от гарантий безопасности «может быть самым разным», заявил президент России Владимир Путин.

«Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты», — сказал российский лидер в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Президент добавил, что Москва предложила США и НАТО документы по безопасности, чтобы достичь дипломатического переговорного результата.

«Мы же не для того, чтобы что-то забаллотировать и что-то прекратить, с точки зрения этого дипломатического процесса, предложили. А для того, чтобы достичь дипломатического переговорного результата, закреплённого, как я уже говорил, юридически, в рамках тех документов, которые мы предложили. Мы будем стремиться именно к этому», — пояснил глава государства.

Кроме того, говоря о предании гласности предложений РФ по вопросам безопасности, Путин заявил, что это не совсем обычный способ вести дискуссию, но есть опасения, что любое предложение России будет использовано для того, чтобы «заполнить его деструктивной работой» по созданию для РФ угроз на территории соседних стран.

«Будут бесконечно болтать, бесконечно говорить о необходимости ведения переговоров и ничего не делать. Кроме того что накачивать соседнюю страну современными системами вооружения и наращивать угрозу для Российской Федерации», — добавил Путин.

Он напомнил и о риске того, что на Украину могут быть поставлены ракетные системы с подлётным временем до Москвы в «четыре-пять минут».

«Дело даже не в той линии, которую мы не хотим, чтобы кто-то переступал. Дело в том, что нам некуда уже отходить. Они же нас припёрли к такой линии, извините за моветон, что нам дальше двигаться некуда! — сказал российский лидер. — Просто они довели нас до такого состояния, что мы должны им сказать: остановитесь! Вот в этом всё и дело».

Путин также заявил, что предложение России США и странам НАТО является открытым, поскольку Москва хочет, чтобы на Украине, в Европе и Соединённых Штатах поняли, что именно РФ хотела бы реализовать в ходе переговоров по безопасности.

Кремль

РИА Новости

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«Ничего плохого здесь не вижу. Это ставит всех участников процесса в определённые рамки. Но для нас цель только одна — достичь договорённостей, которые обеспечили бы и сегодня, и в долгосрочной перспективе безопасность России и её граждан», — подчеркнул президент.

Российская инициатива

Напомним, 15 декабря Москва направила Вашингтону проекты договора с США и соглашения с НАТО о безопасности. В первом документе говорится, в частности, о том, что Россия и Соединённые Штаты не предпринимают мер и не проводят мероприятий, затрагивающих безопасность другой стороны, «не участвуют в них и не поддерживают их».

В договоре также говорится об обязательствах Вашингтона пресечь дальнейшее расширение НАТО на восток, об отказе от приёма в альянс государств, которые ранее были частью СССР, создания на их территории баз и развития двустороннего военного сотрудничества с ними.

Речь в документе идёт и об ограничениях на развёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, ядерного оружия, а также использования тяжёлых бомбардировщиков и надводных боевых кораблей всех классов.

В свою очередь, в соглашении с НАТО говорится о том, что стороны не укрепляют свою безопасность «за счёт безопасности других», в отношениях между собой обязуются решать все международные споры мирно, а также «воздерживаться от любого применения силы или угрозы её применения каким-либо образом, несовместимым с целями Организации Объединенных Наций». Соглашение также предполагает использование сторонами механизмов срочных консультаций, в том числе Совета Россия — НАТО.

Кроме того, согласно документу, РФ и Североатлантический альянс должны подтвердить, что не расценивают друг друга в качестве противников, а члены блока принимают обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение к нему Украины, а также других государств. Более того, в соглашении говорится, что страны альянса отказываются от ведения любой военной деятельности на украинской территории, а также в других восточноевропейских, закавказских и центральноазиатских государствах.

Как подчеркнули в МИД РФ, Москва рассчитывает, что на основе этих проектов договора и соглашения Соединённые Штаты «в самое ближайшее время вступят в серьёзные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу».

Реакция Белого дома

В Вашингтоне на публикацию этих документов российской стороной отреагировали весьма своеобразно. В Белом доме заявили, что «как бы Россия ни решила поступить», США не планируют «вести переговоры публично», поскольку считают, что «это неконструктивно и не способствовало достижению прогресса в таких дипломатических переговорах в прошлом».

«Мы не собираемся отвечать на все поступающие предложения или замечания, в том числе и от российского президента», — заявил высокопоставленный представитель администрации США во время пресс-конференции 23 декабря.

При этом он сообщил, что Соединённые Штаты готовы приступить к переговорам «по нескольким каналам» уже в начале января: на двусторонней основе в рамках диалога по стратегической стабильности, который Вашингтон ведёт с Москвой, и на многосторонней основе по линии Совета Россия — НАТО и ОБСЕ.

Белый дом

AFP

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«Мы приняли к сведению озабоченность, которую Россия высказывает как в частном порядке, так и публично, и хотим ещё раз подчеркнуть, что любой диалог должен основываться на взаимности. Это значит, что у нас есть свои собственные опасения, которые должны быть рассмотрены. Кроме того, любой диалог должен проходить в тесной координации с нашими партнёрами и союзниками по принципу «без вас о вас ни слова», — отметил высокопоставленный представитель администрации США.

Позднее в тот же день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединённые Штаты работают в направлении дипломатических переговоров.

«Россией был выдвинут ряд предложений — с некоторыми мы согласны, с некоторыми, конечно, нет. Например, очевидно, по поводу НАТО. Мы прорабатываем детали того, как они (договорённости. — RT) будут выглядеть в итоге. Мы также согласны с тем, что дипломатические переговоры — это правильный путь вперёд», — сказала она.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эксклюзивном интервью Владимиру Соловьёву для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», во время предстоящих переговоров по безопасности, которые, как рассчитывает Москва, пройдут в январе, «сразу станет ясно», готовы ли США «давать субстантивный ответ».

«Или они всё-таки будут предпочитать затягивать процесс и пытаться инициировать такую линию тягучих многолетних переговоров, что абсолютно не устроит российскую сторону и не устроит президента Путина», — сказал Песков.

По его словам, ситуация такова, что нужно быстрое и конкретное решение, которое будет отвечать российским интересам. При этом, подчеркнул пресс-секретарь президента, расширение военной инфраструктуры НАТО в страны бывшего СССР, включая Украину, становится для России вопросом «жизни и смерти».

«Затеяли опасную игру»

Как отметил в комментарии RT политолог-американист Малек Дудаков, инициативы России по безопасности, адресованные США и НАТО, а также заявления российского руководства на эту тему говорят о том, что Москва ведёт миролюбивую политику.

«При этом для российской стороны пункт о нерасширении блока на восток — один из самых главных и, на мой взгляд, правильных и актуальных пунктов в договоре с США и соглашении с НАТО. В целом инициатива России крайне здравая и рациональная», — считает аналитик.

В то же время позицию США Дудаков назвал лицемерной. По его мнению, Вашингтон по-прежнему исходит из того, что мир якобы однополярный, и Соединённые Штаты продолжают оставаться в нём мировым гегемоном.

«Но эпоха такого миропорядка подошла к концу. Однако США всё равно думают, что могут позволить себе всё. Они наращивают военное партнёрство с Украиной, потворствуют провокациям Киева у границ РФ, но если бы Россия позволила себе военное сотрудничество с размещением ракет, к примеру, в Мексике, то ответ США на это был бы резко негативным», — заметил эксперт.

Вместе с тем, по словам Дудакова, по реакции Соединённых Штатов видно, что Вашингтон был застигнут врасплох российскими «откровенными и прямыми предложениями».

Флаг России и США

AP

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«Нам посчастливилось наблюдать, как Белый дом находился в смятении, не зная, как реагировать. Их реакцию с самого начала и до сих пор можно назвать смазанной и колеблющейся. Президент США Джо Байден боится, что, поддержав российскую инициативу, он обречёт себя на критику и шквал обвинений в том, что он якобы сдаёт американские позиции в отношениях с Россией», — считает аналитик.

Однако и отказать Москве Вашингтон не может, поскольку понимает, что без контактов с Россией нельзя добиться международной стабильности, подчеркнул эксперт.

«В итоге было принято такое промежуточное решение: Белый дом никак конкретно не реагирует на документы, предложенные РФ, но показывает, что готов всё это обсуждать», — сказал Дудаков.

«Если же произойдёт провал переговорного процесса, то Россия, безусловно, оставляет за собой право и возможность сдерживать наступление НАТО и расширение его влияния любыми средствами, какие есть в арсенале РФ», — заявил эксперт.

В свою очередь, член Совета по внешней и оборонной политике генерал-майор в отставке Павел Золотарёв напомнил в комментарии RT, что инициативы по безопасности, выдвинутые Москвой, родились «не на пустом месте».

«Речь идёт о конкретных угрозах или военных опасностях, которые возникают из-за того, что инфраструктура НАТО стремительно приближается к российской территории и сегодня уже дошла до красной линии. На Западе затеяли опасную игру по втягиванию в НАТО Украины, а также других стран бывшего СССР. Это целенаправленная политика», — полагает аналитик.

При этом Золотарёв выразил уверенность, что Россия и США смогут договориться по ряду вопросов безопасности с учётом интересов российской стороны.

«Диалог предстоит непростой. Однако по таким темам, как, например, перспектива размещения ракет средней и малой дальности в Европе в любом варианте, в том числе внеядерном, я думаю, будет обязательно найдено решение, и это один из наиболее важных вопросов помимо нерасширения НАТО на восток», — заключил эксперт.