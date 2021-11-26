«Может быть адаптирован под любые штаммы»: в РФПИ заявили об эффективности «Спутника V» против мутаций коронавируса

Российская вакцина «Спутник V» эффективна против всех вариантов мутаций COVID-19. Об этом рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, отметив, что при необходимости препарат может быть адаптирован под любые штаммы COVID-19. Дмитриев добавил, что, согласно недавним исследованиям, «Спутник V» показал наибольшую эффективность в мире по защите от летальных случаев. Тем временем ВОЗ сообщила, что проведёт 26 ноября экстренное совещание в связи с обнаружением в странах Южной Африки нового штамма коронавируса B.1.1.529.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью RT отметил, что российская вакцина «Спутник V» эффективна против всех вариантов мутаций COVID-19.

«Спутник V» — самая эффективная вакцина на данный момент против всех вариантов мутаций коронавируса, в том числе эффективно работает против всех новых мутаций, и при необходимости может быть адаптирован под любые штаммы COVID-19», — пояснил он.

Дмитриев добавил, что, согласно недавним исследованиям, «Спутник V» показал наибольшую эффективность в мире по защите от летальных случаев.

«Спутник V» также имеет эффективность 85,7% против коронавирусной инфекции и является лидером наряду с препаратом компании Moderna», — говорится в сообщении РФПИ.

Вместе с тем министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что получил данные из регистра вакцинированных, согласно которым «комбинация вакцины «Спутник» и ревакцинации «Спутником Лайт» показывает наиболее хорошие результаты — протективную защиту больше 92%».

В свою очередь директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что иммунитет к новому коронавирусу у подростка, который привьётся вакциной «Спутник М», будет не ниже, чем у вакцинированного от коронавируса взрослого.

«По той простой причине… что количество антител, которые наша иммунная система будет вырабатывать на разные количества одного и того же количества антигенов, будет одним и тем же», — цитирует его ТАСС.

Напомним, вакцина «Спутник М» для профилактики COVID-19 у детей в возрасте от 12 до 17 лет была зарегистрирована Минздравом 24 ноября. Препарат состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

В России за прошедшие сутки было выявлено 34 690 новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее число из них отмечено в Москве (3929), Московской области (1812) и Санкт-Петербурге (1704).

За это время полностью выздоровели 36 145 пациентов, 1235 человек скончались.

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 9 502 879. С начала пандемии в России выздоровели 8 200 971 человек, 270 292 пациента умерли.

В столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом добавили, что в Москве за сутки были госпитализированы 916 человек.

«На ИВЛ находятся 624 человека», — говорится в сообщении.

Между тем пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга сообщила, что ограничения, введённые в городе из-за пандемии, продлеваются до 31 января.

Новый штамм коронавируса

25 ноября ряд СМИ сообщили об обнаружении учёными нового штамма коронавируса на юге Африки. Об этом также сообщил Национальный институт инфекционных болезней ЮАР.

«На территории Южно-Африканской Республики обнаружен новый штамм коронавируса, получивший маркировку B.1.1.529. Специалисты внимательно отслеживают ситуацию и будут постоянно информировать население о том, какие меры необходимо предпринимать», — приводит заявление института ТАСС.

В частности издание Independent сообщило, что данный штамм может способствовать дальнейшему распространению коронавируса среди большего числа людей.

Профессор Имперского колледжа в Лондоне Нила Фергюсона заявил Sky News, что штамм B.1.1.529 может иметь «больший потенциал для обхода существующего иммунитета, чем предыдущие штаммы коронавируса».

По словам Фергюсона, данный штамм имеет высокое число мутаций.

Reuters

© Denis Balibouse

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что проведёт 26 ноября экстренное совещание Технической консультативной группы в связи с обнаружением в странах Южной Африки нового штамма.

На фоне появления информации о новой разновидности вируса ряд стран объявили о приостановке авиасообщения с некоторыми африканскими государствами.

Так, министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца подписал распоряжение о запрете на въезд в страну для граждан, находившихся в ЮАР, Лесото, Ботсване, Зимбабве, Мозамбике, Намибии и Эсватини в течение последних 14 дней.

Запрет на рейсы из ЮАР ввели Нидерланды. Великобритания с 26 ноября временно отменила авиасообщение с ЮАР, Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Намибией и Эсватини. Решение об ограничении авиасообщения с Южной Африкой с 27 ноября приняли власти ФРГ.

Власти Израиля запретили своим гражданам посещать ЮАР, Лесото, Ботсвану, Зимбабве, Мозамбик, Намибию и Эсватини.

Глава ЕС Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия рассмотрит вариант приостановки авиасообщения с Южной Африкой из-за нового штамма.

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов накануне рассказал, что выявленный новый штамм коронавируса пока не обнаружен в России.

«Если он будет более заразным или устойчивым и будет размножаться, то вероятность появления его в России есть, но пока мы не обнаружили его в стране, хотя исследований геномов проводится достаточно много», — сказал Хафизов.

Он подчеркнул, что российские тест-системы способны распознать новый вариант коронавируса.

В посольстве России в ЮАР сообщили, что следят за ситуацией вокруг нового штамма коронавирусной инфекции COVID-19.

Там напомнили, что «на настоящий момент остаются в силе все общие рекомендации: соблюдать масочный режим, правила личной гигиены, избегать мест массового скопления людей, пользоваться антисептическими средствами».