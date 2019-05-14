Может, бахнем? Пьяный японский депутат предложил отвоевать Курилы

Ходака Маруяма, депутат нижней палаты японского парламента от «Общества возрождения Японии», подал заявление о выходе из партии после скандала, начавшегося после его высказывания в состоянии алкогольного опьянения о необходимости «отвоевать Курилы у России». Об этом сообщает NHK.

Лидер партии Итиро Мацуи призвал парламентария отказаться от депутатского мандата. Он подчеркнул, что слова Маруямы «выходят за рамки того, что может себе позволить сказать депутат парламента».

Маруяма признался, что был пьян, извинился за свои слова, после чего подал в отставку.

Депутат заявил о «битве за Курилы» на встрече с бывшими жителями Южных Курильских островов, жившими там до 1945 года. Будучи «слегка в подпитии», он спросил у одного из собеседников, как он относится к силовому способу возвращения островов под японский флаг.

Генеральный секретарь японского правительства Есихидэ Суга выразил искреннее сожаление в связи с «безответственной» риторикой Маруямы. «Высказывание, если оно и в самом деле прозвучало, идет вразрез с позицией правительства», — подчеркнул генсек.

Суга добавил, что власти Японии по-прежнему считают дипломатический путь решения вопроса единственно возможным. Он также выразил надежду, что высказывание депутата не повлияет на переговоры с Россией.

В начале апреля Токио выразил протест России в связи с учебными стрельбами российских военных на острове Итуруп. В японском МИДе отметили, что укрепление военного присутствия РФ на Курилах «неприемлемо» и противоречит позиции Японии. Россия при этом уведомила японскую сторону об апрельских стрельбах на островах. В декабре 2018 года Япония заявила дипломатический протест России в связи со строительством общежитий для военнослужащих Вооруженных сил РФ и их семей на островах Кунашир и Итуруп, относящихся к Курильской гряде. По мнению Токио, подобные действия ведут к укреплению военного присутствия России на островах, что «идет вразрез с позицией страны». В Госдуме заявили, что Россия защищает свои рубежи.

Диалог между Россией и Японией, так и не заключивших мирный договор после Второй Мировой войны, проходит на основе совместной советско-японской декларации 1956 года. При этом переговоры не повлияли на позицию Москвы, настаивающей на российском суверенитете над островами Итуруп, Шикотан, Хабомаи и Кунашир, на которые претендует Токио.

Японское правительство подтвердило, что после переговоров «не стали менять» свою базовую установку, сводящуюся к тому, что четыре острова являются «исконной территорией» Японии. Премьер Синдзо Абэ заявил, что «четыре северных острова», на которые претендует Токио, не являются частью Курильских островов.

По словам премьера, японская сторона отказалась от прав на архипелаг согласно заключенному в 1951 году Сан-Францисскому мирному договору. Он убежден, что суверенитет японской стороны распространяется на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва с этим решительно не согласна и требует уважать российский суверенитет над островами.

Абэ желает поднять вопрос заключения мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. В этой декларации генеральный секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев соглашался рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора с СССР. Современное предложение Токио также будет включать и возможность обсуждения принадлежности Кунашира и Итурупа, о которых в старой декларации не упоминается.

В конце декабря 2018 года Абэ сообщил, что в переговорах с Россией по поводу мирного договора «существует ряд проблем». Японский лидер желает уже начать «конкретное обсуждение» на встрече с президентом России.

Вопрос принадлежности Южных Курил стал вновь актуален после того, как президент России Владимир Путин предложил Синдзо Абэ заключить мирный договор до конца 2018 года без предварительных условий. Это предложение Путин высказал в конце своего выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.

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Старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков в разговоре с НСН заявил ранее, что на недавней встрече заместители министров иностранных дел России и Японии стороны договорились о разработке взаимовыгодных схем совместной практической деятельности на южных Курилах.

«Недавно на встрече между замминистрами мы согласились, что будет создана группа по разработке какого-то правового режима для развития совместной деятельности, то есть японцы добиваются от нас того, чтобы мы создали какой-то особенный режим. Это также подтверждает их позицию о том, что они не признают наш суверенитет, и считают эти острова своими», — отметил эксперт. По его словам, сейчас можно говорить о том, что российская сторона идет на уступки японцам, которые продолжают твердо настаивать на своей позиции.