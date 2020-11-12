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Можем сокрушить: в МИД РФ отреагировали на выпад Баку по сбитому вертолету

12 ноября 2020, 22:10  •  322 • Политика
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Азербайджану лучше держать язык за зубами
В Министерстве иностранных дел РФ прокомментировали неосторожное заявление официального представителя Баку, который в беседе о сбитом азербайджанцами российском Ми-2 заявил "на войне как на войне". В нашем ведомстве напомнили Азербайджану, что, если бы Россия в сложившейся ситуации придерживалась этого принципа – ее противник был бы уничтожен.
О том, что "на войне всякое может быть" ранее заявил азербайджанский посол в РФ Полада Бюльбюль оглы. В ответ на этот выпад в МИД РФ потребовали у Баку отказаться от двусмысленных формулировок и напомнили, чем чревата такая позиция.
"Если Россия исповедовала бы принцип "на войне как на войне", то ответ был бы сокрушительным", – подчеркнули в ведомстве.
В МИД отметили, что ориентируются на слова азербайджанского лидера Ильхама Алиева и ждут выполнения данных им обещаний. Президент республики заявил, что по факту трагедии будет проведено тщательное расследование, отмечает РИА "Новости".
Ранее глава Азербайджана принес России извинения за инцидент с Ми-24. Баку предложил выплатить денежную компенсацию.

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