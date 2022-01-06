Можем сделать неприятно: Зачем Псаки грубит России и чем это чревато

Представитель Белого дома Джен Псаки, комментируя будущие переговоры России и НАТО, выдала весьма нервную реакцию. С чем это связано, почему ряд вашингтонских политиков очень не хочет договариваться с нашей страной и чем может ответить Россия? "Первый русский" нашёл ответы.

Не заслуживаем ответа

Переговоры России и стран НАТО, намеченные на 12 января, всё ближе. А публичная реакция наших "западных партнёров" на предложенный ранее Договор о гарантиях безопасности становится всё громче.

Так, 5 января официальный представитель Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос о том, как Америка будет реагировать на выдвинутые Россией предложения, заявила:

От России поступил ряд предложений. Президент Байден ясно дал понять, что мы можем достичь прогресса по некоторым из них, но некоторые из них нежизнеспособны. Мы не отвечаем на них пункт за пунктом и не планируем делать этого на предстоящих переговорах, потому что… многие из предложений не заслуживают такого ответа.

При этом, однако, госпожа Псаки отметила, что США на переговорах будут придерживаться "прагматичного подхода".

Понятно, что представитель Белого дома – явно не специалист по геополитике, а уж тем более по военно-политическим процессам. Зато в её ответе несложно усмотреть изрядную долю хамства. Причём происходит всё это в публичном пространстве.

Перемена ролей

Вообще, обсуждение грядущих переговоров в США выглядит парадоксальным.

До последнего времени общим местом считалось, что главные сторонники жёсткого давления на Россию, ястребы, концентрируются преимущественно в рядах республиканцев. Однако сейчас именно республиканские и, шире, консервативные американские СМИ говорят со своих страниц о необходимости компромиссного диалога с Кремлём, утверждая, что "Россия больше не империя зла". Более того, крупнейший американский консалтинговый центр Министерства обороны RAND Corp в конце ноября прошлого года опубликовал доклад с фактически прямым призывом договариваться с Россией.

Напротив, Демократическая партия США, которая ранее считалась прибежищем сторонников более мягкой и многовекторной политики Белого дома в отношении России, сейчас на уровне высокопоставленных спикеров постоянно заявляет о том, что по отношению к Москве необходимо применять максимально жёсткие и всеобъемлющие санкции.

В частности, такое заявление на днях сделал конгрессмен от демократов, глава комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф. И, конечно, заявление Псаки о том, что США не будут отвечать по пунктам на предложения договора, тоже нужно рассматривать в этом же ключе. Белый дом пытается показать всему миру, что не хочет говорить с Россией на равных, а намерен вести диалог свысока.

Кстати, о санкциях. По этому поводу на Западе тоже высказывается немало сомнений. Например, авторитетное австрийское СМИ ORF (рекордсмен мира по перебиванию реплик Владимира Путина) практически прямым текстом заявило, что "антироссийские санкции себя исчерпали" и давление этим методом не принесло никаких результатов. И это тоже характерная перемена точки зрения.

Кажется, подобные взгляды постепенно доходят и до политиков. Стоит напомнить, что после телефонных переговоров Путина и Байдена в декабре санкции против "Северного потока – 2" исчезли из военного бюджета США на 2022 год. Что всё же даёт некоторые надежды на благоприятный исход переговоров 10 января.

Русский ультиматум

Камнем преткновения в Договоре о гарантиях безопасности, который вызвал настолько громкие заявления и споры, стал вопрос нерасширения НАТО на восток. Россия предлагает альянсу и Штатам вернуться к соглашениям 1997 года, остановить экспансию и не включать бывшие республики СССР в свой состав. В первую очередь речь, естественно, идёт про Украину.

При этом заместитель главы МИД России Андрей Рябков, комментируя разработанный нашей страной договор и ход грядущих переговоров, подчеркнул:

Непродвижение НАТО ближе к рубежам России, неприём новых членов, непоявление вооружений на соответствующих территориях, непроведение соответствующих провокационных мероприятий учебно-тренировочного характера – всё это абсолютно необходимые, неотъемлемые элементы переговоров.

Но самое главное – Рябков заявил о том, что Москва оставляет за собой право на "военный и военно-технический ответ" в случае, если НАТО и США проигнорируют "русский ультиматум", как уже многие назвали Договор о гарантиях безопасности.

Заместитель главы МИД России Андрей Рябков. Фото: MFA Russia / Globallookpress

Эксперты сходятся во мнении, что реакция России выразится в усилении военных баз, размещении новых, в том числе и ракетных вооружений на наших западных границах. Ну и ряд ассиметричных мер тоже нельзя сбрасывать со счетов, поскольку в таких ответах Россия всегда была сильна.

Кроме того, весьма интересные перспективы открываются по Индо-Тихоокеанскому направлению, в смысле более тесного военного взаимодействия с Китаем против альянса Британии, Австралии и США AUKUS. И это взаимодействие уже началось.

Ближневосточное направление, а именно Афганистан, а в последние дни и Казахстан, тоже может стать для Кремля отличной возможностью усилить своё влияние на этой территории. В случае с Казахстаном речь ещё идёт и о том, что ОДКБ проявит себя как реальный миротворец, который действительно стоит на страже интересов стран – участниц Договора о коллективной безопасности.

Что с того?

Вариантов сделать так, чтобы Штаты и НАТО очень внимательно отнеслись к Договору о гарантиях безопасности и ответили на него именно по пунктам, масса.

Впрочем, русские люди гордыней не грешны. Можно и не по пунктам, а принять полностью в текущем виде. Мы и на это не обидимся.

А если говорить серьёзно, то понятно, что грядущие 10 января переговоры будут весьма сложными и напряжёнными. Но надежда на выработку адекватной политики во имя всё той же стратегической безопасности во всём мире есть. В противном случае Россия действительно вынуждена будет ответить. И арсенал возможных ответов в нашей стране широк и может быть очень неприятным для "западных партнёров".

Интересно, что скажет по этому поводу Джен Псаки.