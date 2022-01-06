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Можем сделать неприятно: Зачем Псаки грубит России и чем это чревато
06 января 2022, 20:00 • 58 • Политика
Представитель Белого дома Джен Псаки, комментируя будущие переговоры России и НАТО, выдала весьма нервную реакцию. С чем это связано, почему ряд вашингтонских политиков очень не хочет договариваться с нашей страной и чем может ответить Россия? "Первый русский" нашёл ответы.
Не заслуживаем ответа
Переговоры России и стран НАТО, намеченные на 12 января, всё ближе. А публичная реакция наших "западных партнёров" на предложенный ранее Договор о гарантиях безопасности становится всё громче.
Так, 5 января официальный представитель Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос о том, как Америка будет реагировать на выдвинутые Россией предложения, заявила:
При этом, однако, госпожа Псаки отметила, что США на переговорах будут придерживаться "прагматичного подхода".
Понятно, что представитель Белого дома – явно не специалист по геополитике, а уж тем более по военно-политическим процессам. Зато в её ответе несложно усмотреть изрядную долю хамства. Причём происходит всё это в публичном пространстве.
Перемена ролей
Вообще, обсуждение грядущих переговоров в США выглядит парадоксальным.
До последнего времени общим местом считалось, что главные сторонники жёсткого давления на Россию, ястребы, концентрируются преимущественно в рядах республиканцев. Однако сейчас именно республиканские и, шире, консервативные американские СМИ говорят со своих страниц о необходимости компромиссного диалога с Кремлём, утверждая, что "Россия больше не империя зла". Более того, крупнейший американский консалтинговый центр Министерства обороны RAND Corp в конце ноября прошлого года опубликовал доклад с фактически прямым призывом договариваться с Россией.
Напротив, Демократическая партия США, которая ранее считалась прибежищем сторонников более мягкой и многовекторной политики Белого дома в отношении России, сейчас на уровне высокопоставленных спикеров постоянно заявляет о том, что по отношению к Москве необходимо применять максимально жёсткие и всеобъемлющие санкции.
В частности, такое заявление на днях сделал конгрессмен от демократов, глава комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф. И, конечно, заявление Псаки о том, что США не будут отвечать по пунктам на предложения договора, тоже нужно рассматривать в этом же ключе. Белый дом пытается показать всему миру, что не хочет говорить с Россией на равных, а намерен вести диалог свысока.
Кстати, о санкциях. По этому поводу на Западе тоже высказывается немало сомнений. Например, авторитетное австрийское СМИ ORF (рекордсмен мира по перебиванию реплик Владимира Путина) практически прямым текстом заявило, что "антироссийские санкции себя исчерпали" и давление этим методом не принесло никаких результатов. И это тоже характерная перемена точки зрения.
Кажется, подобные взгляды постепенно доходят и до политиков. Стоит напомнить, что после телефонных переговоров Путина и Байдена в декабре санкции против "Северного потока – 2" исчезли из военного бюджета США на 2022 год. Что всё же даёт некоторые надежды на благоприятный исход переговоров 10 января.
Русский ультиматум
Камнем преткновения в Договоре о гарантиях безопасности, который вызвал настолько громкие заявления и споры, стал вопрос нерасширения НАТО на восток. Россия предлагает альянсу и Штатам вернуться к соглашениям 1997 года, остановить экспансию и не включать бывшие республики СССР в свой состав. В первую очередь речь, естественно, идёт про Украину.
При этом заместитель главы МИД России Андрей Рябков, комментируя разработанный нашей страной договор и ход грядущих переговоров, подчеркнул:
Но самое главное – Рябков заявил о том, что Москва оставляет за собой право на "военный и военно-технический ответ" в случае, если НАТО и США проигнорируют "русский ультиматум", как уже многие назвали Договор о гарантиях безопасности.
Заместитель главы МИД России Андрей Рябков. Фото: MFA Russia / Globallookpress
Эксперты сходятся во мнении, что реакция России выразится в усилении военных баз, размещении новых, в том числе и ракетных вооружений на наших западных границах. Ну и ряд ассиметричных мер тоже нельзя сбрасывать со счетов, поскольку в таких ответах Россия всегда была сильна.
Кроме того, весьма интересные перспективы открываются по Индо-Тихоокеанскому направлению, в смысле более тесного военного взаимодействия с Китаем против альянса Британии, Австралии и США AUKUS. И это взаимодействие уже началось.
Ближневосточное направление, а именно Афганистан, а в последние дни и Казахстан, тоже может стать для Кремля отличной возможностью усилить своё влияние на этой территории. В случае с Казахстаном речь ещё идёт и о том, что ОДКБ проявит себя как реальный миротворец, который действительно стоит на страже интересов стран – участниц Договора о коллективной безопасности.
Что с того?
Вариантов сделать так, чтобы Штаты и НАТО очень внимательно отнеслись к Договору о гарантиях безопасности и ответили на него именно по пунктам, масса.
Впрочем, русские люди гордыней не грешны. Можно и не по пунктам, а принять полностью в текущем виде. Мы и на это не обидимся.
А если говорить серьёзно, то понятно, что грядущие 10 января переговоры будут весьма сложными и напряжёнными. Но надежда на выработку адекватной политики во имя всё той же стратегической безопасности во всём мире есть. В противном случае Россия действительно вынуждена будет ответить. И арсенал возможных ответов в нашей стране широк и может быть очень неприятным для "западных партнёров".
Интересно, что скажет по этому поводу Джен Псаки.
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