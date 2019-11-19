Можем повторить: Турция готова повоевать в Сирии

Анкара возобновит трансграничную операцию «Источник мира» в Сирии, если курдские формирования «Сил народной самообороны» (СНС) не отойдут от турецко-сирийской границы, пригрозил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«США и Россия не сделали необходимые шаги [в рамках достигнутых с Анкарой договоренностей]. Если территории не будут очищены [от курдских формирований], то мы вновь начнем операцию», — цитирует главу ведомства газета Yeni Safak. Он подчеркнул, что Анкара «должна непременно избавиться от угрозы терроризма».

В ответ на такое заявление первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил РИА «Новости», что возможное возобновление Турцией операции в Сирии должно стать предметом переговоров. Как подчеркнул парламентарий, нужно убедить Анкару, что курдские формирования из зоны безопасности все же будут отведены. «Если есть такие сомнения, их надо решать путем переговоров», — отметил Джабаров.

По его словам, это необходимо, чтобы избежать столкновений военнослужащих сирийской и турецкой армий.

Кроме того, сенатор заверил, что Россия всегда выполняет свои обещания. «Если Россия что-то пообещала, в том числе обеспечить отвод курдских форсирований, то она это выполняет. Насчет США не могу сказать», — сказал он.

За несколько дней до этого президент Сирии Башар Асад в интервью РИА «Новости» и телеканалу «Россия 24» сообщил, что Дамаск предложил проживающим на северо-востоке страны курдам вместе бороться против военного присутствия Турции в республике. Сирийский лидер отметил, что курдов готовы принять в ряды правительственной армии, но они пока отказываются. «Они сейчас не готовы присоединяться к сирийской армии, и они намерены сохранить при себе оружие в данных регионах», — сказал Асад.

По его словам, Москва и Дамаск пытаются убедить курдские отряды, что присоединение к правительственной армии против Анкары — это верное решение для возвращения своих территорий.

Если Анкара все же решится на военную операцию в САР, она станет уже второй за последние два месяца. Турция 9 октября уже начинала операцию «Источник мира» против сирийских курдов. Эти действия вызвали осуждение со стороны международного сообщества.

В первый раз убедить Турцию прекратить военные действия попытались США: 17 октября вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган договорились, что Анкара приостановит военную операцию на 120 часов и дождется отвода курдских формирований из зоны безопасности. Но это соглашение сорвалось уже на следующее утро.

Военная операция завершилась после переговоров Эрдогана с российским президентом Владимиром Путиным 22 октября.

По итогам диалога стороны подписали меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов. В соответствии с этим документом Россия обязалась ввести на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции «Источник мира» подразделения своей военной полиции. Совместно с сирийской погранслужбой 23 октября россияне начали патрулирование северных территорий арабской республики. В ходе этих действий они должны были способствовать выводу курдских отрядов самообороны на 30 км от сирийско-турецкой границы в течение 150 часов.

После успешного завершения этой операции 1 ноября российская военная полиция начала совместное патрулирование с турецкими военнослужащими на севере Сирии. В нем участвовали наземные и воздушные подразделения. Патруль стартовал от пункта таможенного перехода Дербисия и направился в западном направлении.

В составе патруля — девять единиц военной техники, среди которых бронированные автомобили «Тигр» и «Тайфун» российской военной полиции, а также бронеавтомобили Kirpi турецкой пограничной службы, уточнили в Минобороны России.

«Безопасность колонны обеспечивал бронетранспортер БТР-82 российской военной полиции. Общая протяженность маршрута составит более 110 км», — указано в сообщении ведомства.

Эту информацию подтвердили и в турецком министерстве национальной обороны. Там отметили, что патрулирование проходит в соответствии с российско-турецким меморандумом по Сирии.