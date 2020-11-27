Можем повторить: Минобороны РФ напомнило ФРГ, к чему в последний раз привёл "диалог с позиции силы"

Ранее глава Минобороны Германии, выступая в бундестаге, заявила, что военный бюджет страны должен оставаться на таком уровне, на котором Берлин сможет вести диалог с Москвой "с позиции силы". Министр добавила, что это "очень хорошая позиция" внешней политики Германии.

Конашенков в ответ заявил, что слова Крамп-Карренбауэр точно не способствуют повышению безопасности в Европе и скорее напоминают попытки ученика младших классов "компенсировать незнание предмета громкостью произносимого абсурда".

Официальный представитель Минобороны России также напомнил, что Берлин в прошлом уже проводил политику "диалога с позиции силы" по отношению к Москве, однако ничем хорошим это для него не кончилось.

Вынуждены напомнить, что именно "хорошая позиция" вести диалог "с позиции силы" в XX веке уже приводила к трагическим последствиям для всего мира, самой Германии и немецкого народа, - подчеркнул Конашенков.

Отметим, что Крамп-Карренбауэр уже не в первый раз выступает с провокационными заявлениями в адрес России. Летом она обвинила Москву в агрессии и призывала Берлин дать понять русским, что Германия способна защитить себя от кого угодно.